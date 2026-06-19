Le mois de septembre 2026 s’annonce comme l’un des plus denses de l’année en termes de sorties majeures, une situation qui pousse plusieurs éditeurs à réorganiser leurs calendriers de lancement. Entre Fire Emblem: Fortune’s Weave et Velheim 1.0 en milieu de mois, puis Silent Hill: Townfall, Hot Wheels Infinite Rush, les versions Nintendo Switch 2 de Dragon Quest 11 et SHINOBI: Art of Vengeance le 24 septembre, suivis de près par Onimusha: Way of the Sword initialement prévu pour le 25 septembre, la fin du mois s’apparente à une véritable congestion éditoriale. Cette concentration de titres s’inscrit dans un contexte où l’industrie cherche à éviter l’ombre portée de Grand Theft Auto VI, attendu comme un phénomène culturel et commercial d’ampleur inédite.

C’est dans ce contexte qu’un revendeur, PNP Games, a mis à jour la date de sortie d’Onimusha: Way of the Sword, la faisant passer du 25 septembre au 4 septembre 2026, soit trois semaines plus tôt que prévu. Cette modification, repérée par le site Cheap Ass Gamer, laisse supposer que Capcom procède à un ajustement stratégique pour désengorger une période déjà surchargée. La décision s’inscrit dans une logique similaire à celle adoptée plus tôt dans l’année, lorsque l’éditeur avait avancé la sortie de Pragmata du 24 au 17 avril, vraisemblablement pour éviter une confrontation directe avec un autre titre majeur, Saros, un jeu de tir en vue à la première personne développé par PlayStation Studios.

Cette stratégie de décalage n’est pas inédite dans l’industrie, mais elle prend une dimension particulière dans le cas d’Onimusha: Way of the Sword, considéré comme l’un des titres les plus attendus de septembre. En libérant de l’espace dans le calendrier, Capcom pourrait permettre aux joueurs de mieux apprécier d’autres sorties prévues en fin de mois, comme Control Resonant, tout en réduisant la concurrence avec Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, dont la sortie est annoncée début octobre. Une fin septembre plus calme pourrait ainsi bénéficier à l’ensemble des productions concernées, en leur offrant une visibilité accrue et une meilleure exposition médiatique.

D’après les informations disponibles, Onimusha: Way of the Sword reste confirmé pour une sortie simultanée sur Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, confirmant ainsi son ambition multiplateforme. Si cette avancée de date venait à être officialisée par Capcom, elle illustrerait une fois de plus la tendance des éditeurs à ajuster leurs plans face à la saturation des périodes de lancement, une pratique devenue courante depuis l’annonce de Grand Theft Auto VI et l’anticipation de son impact sur le marché.