Nintendo a déployé un nouveau lot de correctifs visant à améliorer la rétrocompatibilité des jeux Nintendo Switch sur Nintendo Switch 2. Cette mise à jour, publiée en juin 2026, apporte des ajustements ciblés pour un ensemble de titres, bien que la liste ne compte pas de franchises majeures en dehors de Shovel Knight: Treasure Trove, un jeu précédemment signalé pour des problèmes audio dans certaines zones.

Parmi les titres concernés par ces correctifs figurent Artifact Seekers, Landing Hero Haneda×787, Raiden IV x Mikado Remix, Rico, Shovel Knight: Treasure Trove, Skateboard Drifting with Maxwell Cat: The Game Simulator et Strania: The Stella Machina EX. Ces corrections visent à résoudre des dysfonctionnements spécifiques rencontrés lors de l’exécution de ces jeux sur la nouvelle console.

Parallèlement, Nintendo a également mis à jour les informations concernant des jeux présentant des problèmes persistants. Pour Bar Stella Abyss, disponible uniquement au Japon, des problèmes audio ont été signalés. Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook peut rencontrer des dysfonctionnements audio dans certaines zones, avec des voix désynchronisées. Enfin, deux titres ne sont désormais plus pris en charge : Drakkar Crew et Kiyo: Bunny Tyranny.