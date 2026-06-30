The Pokémon Company International a révélé aujourd’hui de nouvelles informations sur l’extension très attendue 30ᵉ Anniversaire du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon (JCC), disponible dans les magasins participants du monde entier à partir du 16 septembre 2026.

Annonce : l’extension commémorative 30ᵉ Anniversaire dévoilée au début du mois contient toutes les cartes brillantes et introduit une toute nouvelle rareté avec les cartes « futuriste rare » dont les illustrations aux couleurs vives sont signées par le célèbre artiste japonais YOSHIROTTEN. De plus, vous pourrez découvrir l’une des 30 cartes « rare » Pikachu dans chaque booster 30ᵉ Anniversaire, des Pokémon illustrés dans des ambiances de jour et de nuit, et redécouvrir 30 cartes Pokémon classiques qui font leur retour dans le JCC Pokémon.

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​Les cartes de l’extension 30ᵉ Anniversaire seront disponibles dans les produits suivants dès le 16 septembre 2026 : [1]

Le Coffret Dresseur d’élite 30ᵉ Anniversaire contient neuf boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo au style « illustration rare » de Nidorina et de nombreux accessoires de jeu.

contient neuf boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo au style « illustration rare » de Nidorina et de nombreux accessoires de jeu. La Collection poster 30ᵉ Anniversaire contient trois boosters 30ᵉ Anniversaire, trois cartes promo d’Artikodin, d’Électhor et de Sulfura, et un grand poster recto verso de cartes trouvées dans l’extension 30ᵉ Anniversaire.

contient trois boosters 30ᵉ Anniversaire, trois cartes promo d’Artikodin, d’Électhor et de Sulfura, et un grand poster recto verso de cartes trouvées dans l’extension 30ᵉ Anniversaire. La Collection autocollant réajustable 30ᵉ Anniversaire contient trois boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo brillante de Noadkoko d’Alola ou de Lucario, et une page d’autocollants pour personnaliser des ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques.

contient trois boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo brillante de Noadkoko d’Alola ou de Lucario, et une page d’autocollants pour personnaliser des ordinateurs portables, des tablettes et autres appareils électroniques. Le Coffret 30ᵉ Anniversaire Pokémon-ex contient quatre boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo de Nymphali-ex ou Amphinobi-ex et une carte grand format correspondant.

contient quatre boosters 30ᵉ Anniversaire, une carte promo de Nymphali-ex ou Amphinobi-ex et une carte grand format correspondant. La Boîte 30ᵉ Anniversaire Pokémon-ex contient quatre boosters 30ᵉ Anniversaire et une carte promo de Nymphali-ex ou Amphinobi-ex.

D’autres produits 30ᵉ Anniversaire sortiront plus tard en 2026. Pour en savoir plus sur d’autres produits, vous pouvez consulter Pokemon.fr.

Avant la sortie de la version sur table, les Dresseurs et Dresseuses pourront jouer avec l’extension 30ᵉ Anniversaire, à partir du 15 septembre 2026 à 19.00h CEST, via l’application du JCC Pokémon Live sur iOS, Android, macOS et Windows. Les Dresseurs et Dresseuses pourront collectionner de nouvelles cartes de cette extension commémorative, combattre avec ces cartes et recevoir des bonus en jeu en se connectant à l’application.