En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de High On Life 2, disponible sur l’eShop de la Nintendo Switch 2 mais aussi en boutique, afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Vous avez réussi à démanteler un cartel intergalactique, à sauver l’humanité de l’extinction, et vous avez chassé des primes jusqu’aux confins de la galaxie. La chasse à la prime vous a apporté fortune, gloire et amour, mais lorsqu’un mystérieux personnage surgit de votre passé met à prix la tête de votre sœur, votre vie confortable sombre dans le chaos.

Aurez-vous le courage de tout risquer pour déjouer un complot intergalactique qui menace encore une fois votre espèce préférée (les humains) ?

High On Life est DE RETOUR alors que vous et votre équipe bien-aimée d’aliens désaxés vous frayez un chemin à force de tirs, de coups de poignards et de skate à travers toute une galaxie de mondes somptueux et dangereux, pour détruire le DIABOLIQUE conglomérat pharmaceutique qui s’acharne à mettre un prix sur la VIE HUMAINE !