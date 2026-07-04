Bonnie Bear Saves Frogtime est un jeu de stratégie et de tactique au tour par tour axé sur la réflexion et l’interactivité musicale. Il est sorti le 16 mars 2026 sur l’eShop de la Nintendo Switch au prix de 15,99 € . Le titre est le cinquième jeu du studio indépendant néerlandais Bonte Avond. Ce collectif d’artistes, de musiciens et de développeurs est connu pour façonner des univers colorés et profondément ancrés dans la musique. Ils ont notamment marqué les esprits avec Once Upon a Jester en 2022, un titre d’aventures théâtral qui partageait déjà cet amour pour les chansons interactives et l’humour improvisé. Le studio est donc particulièrement familier des ambiances sonores participatives et des mécaniques de jeu décalées. L’édition du jeu est assurée par Offbrand Games, un label spécialisé dans l’accompagnement de projets indépendants originaux. Connu pour mettre en avant des titres à forte personnalité et au gameplay accrocheur, le studio s’efforce de propulser des expériences fraîches et authentiques sur le devant de la scène. Il travaille main dans la main avec des créateurs passionnés pour offrir aux joueurs des pépites mémorables et chaleureuses.

C’est un ours avec une tenue de grenouille qui raconte une histoire étonnamment intéressante

Malgré ses graphismes rappelant un livre pour enfants, le jeu aborde des sujets sérieux comme la dépression ou l’estime de soi. Il propose des pistes pour encourager les joueurs à en prendre conscience, tout en montrant que ces troubles peuvent se manifester de multiples façons. Alors que Bonnie l’ours entend une douce musique, il passe la tête par la fenêtre et découvre tous ses amis réunis avec un gâteau et des cadeaux. L’un d’eux, Ann, grimpe par la fenêtre pour lui offrir une cape identique à la sienne. Vous apprendrez que Bonnie est resté enfermé chez lui depuis près d’un an et que la raison exacte n’est pas mentionnée pour l’instant. Après avoir rejoint le groupe, Bonnie reçoit son cadeau principal : un sac à grenouilles pour jouer au célèbre « Frogtime ». À l’issue de la partie, quelqu’un dépose anonymement un autre présent : un coquillage. C’est alors que Rik Spek et sa bande de petites frappes surgissent. Non content de dévorer le gâteau tout en s’en plaignant, Rik Spek bat Bonnie au Frogtime grâce à ses grenouilles rares et légendaires alors que Bonnie débute à peine. Il lui vole ensuite son précieux coquillage avant de s’en aller sur son propre thème musical de « petit dur ». Suite cet événement, Ann effectue des recherches approfondies et découvre que l’objet est en réalité magique, et qu’il faut absolument le récupérer. Cette simple altercation avec la petite frappe de l’île devient l’étincelle d’une aventure bien plus complexe qu’il n’y paraît. Après quelques péripéties, et surtout beaucoup de combats de Frogtime, vous récupérez enfin le coquillage. Ann utilise une perceuse, exactement comme il l’avait vu dans ses recherches. Mais la manipulation déclenche l’apparition d’un portail dimensionnel qui l’aspire instantanément. Bonnie et sa troupe décident alors de tout faire pour trouver un moyen de traverser à leur tour afin de sauver leur ami. L’histoire est assez absurde, les règles de ce monde sont très spéciales et tout se règle par le Frogtime. Les « méchants » ne pensent même pas à résoudre les conflits autrement, ce qui est particulièrement drôle. Le jeu propose de nombreux dialogues, aussi réconfortants qu’amusants, bien qu’ils traitent de sujets sérieux comme la dépression. L’humour étant entièrement basé sur l’absurde, les scénaristes vous auront à un moment ou un autre avec un gag bien pensé. Pourtant, dans le même temps, les répliques paraissent assez enfantines ; cette double lecture est étrange mais fonctionne à merveille. Les PNJ sont eux aussi très intéressants : ils peuvent vous faire une blague, vous proposer une partie de Frogtime ou déclencher des interactions spéciales, qu’elles soient prévues par le scénario ou liées à vos actions. Vous pouvez ainsi influencer l’histoire par vos choix, même s’ils n’en changeront pas l’intégralité ni sa finalité.

L’un des aspects marquants du jeu réside dans ses séquences musicales imprévisibles. Au détour d’un dialogue, qu’il soit anodin ou crucial, un PNJ peut soudainement se mettre à chanter. Bonnie sort alors un instrument pour l’accompagner : en pressant les touches de votre manette, vous pouvez ajouter votre propre touche à la mélodie. Il ne s’agit pas de diriger le morceau, mais plutôt d’offrir un accompagnement subtil qui enrichit l’ambiance sonore du moment. Nous y reviendrons plus en détail mais ces séquences sont particulièrement plaisantes. Elles rappellent un peu l’esprit des films Disney : c’est agréable à écouter ou vous pouvez simplement profiter du moment. Vous croiserez rarement des personnages réellement malveillants ; ils sont plutôt absurdes, parfois jusqu’à l’excès, ce qui peut les rendre un brin agaçants. Mais dans l’ensemble, ils restent attachants malgré leur grande singularité. L’intrigue, quant à elle, est très efficace : c’est un récit réconfortant et assez drôle qui nous invite pourtant à affronter les démons qui nous hantent tous un jour. La plupart des PNJ bénéficient d’une écriture soignée et possèdent une véritable raison d’être, ce qui renforce l’immersion.

C’est l’heure du Frogtime !

La progression repose principalement sur la collecte d’objets, rythmée par les duels de Frogtime. Ce jeu se déroule sur un quadrillage dont les dimensions (généralement 5 colonnes sur 3 lignes) et les points de vie varient selon l’adversaire. Le but est simple : faire traverser vos unités jusqu’au côté opposé pour infliger des dégâts. Ces derniers dépendent de la puissance d’attaque de vos grenouilles et des capacités activées en remplissant certaines conditions. Vous pouvez distinguez deux types d’unités : Les grenouilles, qui peuvent sauter par-dessus les ennemis.

Les crapauds, qui ne sautent pas mais peuvent avancer de plusieurs cases d’un coup. La mécanique de saut apporte un vrai dynamisme : si une grenouille atterrit à proximité d’une autre, elle peut enchaîner les bonds automatiquement pour foncer vers l’objectif. Tout l’enjeu consiste à positionner vos unités pour créer ces réactions en chaîne, tout en guettant les erreurs de l’adversaire. Avec un peu d’opportunisme, vous pourrez même utiliser les grenouilles ennemies comme de véritables tremplins pour atteindre le but en un temps record. Côté stratégie, le jeu gagne en profondeur au fil de l’aventure, rappelant la construction d’archétypes dans Yu-Gi-Oh ou Magic. Vous pouvez jouer l’agressivité pure, accumuler des mouches pour déclencher des sorts à distance, ou adopter une approche défensive avec des ‘gardiens’ capables de repousser l’ennemi ou faire avancer vos autres grenouilles (souffle, coup de langue). Enfin, une dose d’anticipation est nécessaire : puisque l’adversaire bouge en même temps que vous, tomber sur la même case annule votre déplacement, mais pas sa capacité spéciale. C’est un savant mélange de tactique et de chance. Vos adversaires restent globalement abordables : bien que les ennemis fassent parfois des erreurs de placement, certains déploient des stratégies solides qui sauront vous surprendre. Les règles du Frogtime sont d’ailleurs loin d’être figées. Selon votre adversaire, vous pourrez faire face à des variantes comme la mort subite (où le premier arrivé a perdu !), ou voir vos points de vie osciller entre 6 et 20 PV et même faire équipe avec un de vos amis. Si vous n’avez plus de grenouilles à jouer, le jeu sera déterminé par vos points de vie restants, mais cette occurrence est assez rare. La gestion de votre équipe est primordiale : vous disposez de 8 emplacements à utiliser lors des matchs. Si vous atteignez cette limite, vous pouvez soit exploiter vos 6 places de stockage pour mettre des unités supplémentaires de côté, soit recycler vos grenouilles pour obtenir des tickets. Ces derniers s’utilisent dans une machine à chapeaux. Si la plupart des couvre-chefs sont purement cosmétiques, certains offrent de vrais avantages tactiques, comme la possibilité d’avancer d’une case dès le début de la partie. En plus de la machine, des chapeaux peuvent être dénichés dans des coffres scellés par des énigmes de Frogtime : des défis où vous devez atteindre l’autre côté avec un nombre de mouvements limité. Enfin, l’économie du jeu repose sur les Cocotrucs, une monnaie obtenu à fin d’un match Frogtime ou en explorant les niveaux. Elle permet d’acheter de nouveaux sets de grenouilles et de crapauds en magasin. La rareté suit une progression classique — Commun, Rare, Légendaire — jusqu’au rang Colosse. Si les Légendaires brillent par leurs mécaniques uniques et leurs dégâts élevés, les Colosses sont surtout des créatures de collection, extrêmement rares mais pas forcément plus fortes. Si le Frogtime est une composante majeure et très amusante du jeu, les interactions avec les PNJ sont tout aussi plaisantes. Le simple fait de s’approcher d’un personnage ou de le provoquer délibérément peut ainsi déclencher des parties de Frogtime uniques. Cette dernière rythme l’aventure mais est pourtant ponctuée de phases de jeu inédites qui demeurent éphémères et plutôt rares, sympas sans être incontournables. Au fil de l’aventure, vous rencontrerez quelques quêtes secondaires — peu communes, mais loin d’être dénuées d’intérêt. Elles vous permettront d’échanger des grenouilles exclusives avec les personnes que vous aurez aidées. Bien que ces missions n’apportent pas de changements drastiques au scénario principal, elles restent très agréables à accomplir et offrent des récompenses gratifiantes au joueur. Dans l’ensemble, la proposition est convaincante : le Frogtime offre une complexité bien dosée, sans être indigeste. Si les quêtes secondaires et les twists de gameplay apportent un vrai plus, vous pourriez regretter leur rareté. C’est le Frogtime qui porte véritablement le jeu sur ses épaules ; s’il saura satisfaire la majorité des joueurs, les plus exigeants resteront peut-être sur leur faim et en demanderont davantage.

Plein de belles idées visuelles, mais c’est peut-être pas pour tout le monde

Dès le premier coup d’œil, le jeu évoque une bande dessinée pour jeunes enfants. Pourtant, l’intrigue aborde des thématiques universelles et profondes, portées par des dialogues qui oscillent habilement entre subtilité et candeur. Cette direction artistique colorée et bienveillante désamorce la gravité des sujets abordés : ils deviennent ainsi accessibles à tous, sans qu’il soit nécessaire de philosopher pour en saisir la portée. Néanmoins, ce parti pris très « enfantin » pourrait en repousser certains, donnant l’illusion d’une œuvre trop simpliste. Cette impression n’est d’ailleurs pas totalement fausse si vous vous en tenez à la forme : les dialogues adoptent une simplicité volontaire. Mais loin d’être bête ou niais, le ton reste universel, touchant et d’une grande bienveillance, permettant à chacun de l’apprécier sans jamais sombrer dans le ridicule. Du côté des animations, la simplicité reste de mise. Bien qu’elles aient un certain dynamisme, elles s’inscrivent logiquement dans la continuité des graphismes, ce qui peut s’avérer un poil décevant. Pour autant, le charme opère : le jeu donne la sensation de voir une bande dessinée de notre enfance prendre vie. Comme ce privilège n’est pas donné à toutes les œuvres de notre jeunesse, cela éveille une douce nostalgie. Sans être une prouesse technique incroyable, le résultat possède une sincérité que chacun saura apprécier.

Une musique aussi loufoque que relaxante

La musique est omniprésente tout au long de Bonnie Bear Saves Frogtime. En plus d’être ultra-relaxante — rares sont les pistes qui vous mettront mal à l’aise —, elle offre une belle interactivité puisque vous pouvez accompagner certains morceaux avec vos propres accords. Ces thèmes vibrants d’émotion s’accordent à merveille avec les cinématiques du jeu, créant des instants suspendus, presque magiques. Ici, pas de mélodies sombres pour appuyer la gravité des sujets abordés : le jeu privilégie résolument les « good vibes » pour envelopper le joueur de bien-être, quitte à laisser parfois place au silence pour souligner le moment. C’est une véritable invitation à faire une pause et à savourer l’instant, tout en ajoutant de temps en temps un côté complètement absurde qui rend les morceaux très drôles. Le sound design est également très réussi. Rien n’est intrusif : chaque bruitage colle parfaitement à la situation, qu’il s’agisse des coassements des grenouilles, des éléments de l’environnement avec lesquels vous pourrez interagir, ou même des personnages qui possèdent souvent une signature sonore bien distincte. L’équipe en charge du doublage est composée uniquement des développeurs et de youtubeurs/streameurs ; ils ont délibérément laissé certains bafouillages, du moins ceux qui montrent la réaction de la personne derrière un dialogue « particulier ». L’ambiance sonore du jeu est vraiment incroyable, surtout les chansons interprétées par les divers PNJ. Elles ont un côté très étrange, mais elles n’en restent pas moins magnifiques et installent une atmosphère unique en son genre. De plus, votre participation à chacune d’elles est particulièrement satisfaisante, puisque cela vous permet de vous approprier chaque morceau et de le mettre un peu plus à votre sauce.

Le 100% est presque aussi long que le jeu de base

Le jeu dure environ 10 heures, même en complétant le contenu supplémentaire comme l’obtention de toutes les grenouilles via les différents « gacha ». Cela ne prend pas trop de temps et il existe une liste exacte de défis à relever. Attention cependant : si vous en manquez certains, il est impossible de revenir en arrière pour les retenter. Donc si vous changez de chapitre en manquant quoi que ce soit, vous risquez malheureusement de devoir faire une croix sur le 100%… Dans l’ensemble, les défis sont plutôt faciles puisqu’il suffit de vaincre le boss de chaque chapitre, d’obtenir 50 grenouilles différentes (il y en a largement plus), de dénicher une grenouille colosse, et bien d’autres choses encore. L’idée est simple pour finir le jeu : il suffit généralement d’avoir une stratégie solide au Frogun, de bien observer son environnement pour résoudre les quatre quêtes secondaires existantes et trouver des coffres, et enfin de vaincre un maximum d’adversaires pour faire grimper son estime de soi. Vous serez plus ou moins obligé de faire tout cela pour terminer le jeu ; à quelques exceptions près, tout reste sous votre nez et libre à vous de l’ignorer. Le 100 % prend à peu près 12 heures. La majorité des tâches annexes ne réclame que quelques minutes, cela vaut donc carrément le coup de s’y pencher, d’autant plus que cela vous aidera dans votre aventure principale. Le titre n’est pas trop long et ne demande pas un investissement démesuré pour en comprendre les stratégies. Vous vous retrouvez donc avec un contenu tout à fait correct, sans en avoir plus que nécessaire.