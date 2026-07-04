Justdan International et Wiseye Studio ont annoncé l’arrivée de Lily Fantasia sur Nintendo Switch, prévue pour le 30 juillet 2026. Ce titre se distingue par son approche du gameplay rythmique, intégrant une narration centrée sur le personnage mystérieux de Lily, une vampire en quête de sauver sa mère.

Le jeu met en scène Hiano Kenji, un pianiste dont le destin bascule lorsqu’il rencontre Lily, une jeune vampire énigmatique. Leur rencontre marque le début d’une aventure où la musique devient une arme essentielle. Dans un monde où le rythme et le combat s’entremêlent, les joueurs doivent parer les attaques et riposter en suivant le beat pour transformer chaque affrontement en une performance musicale captivante.

Lily Fantasia propose plusieurs morceaux originaux, des niveaux de difficulté variés et des classements mondiaux pour permettre aux joueurs de mesurer leurs performances. Le jeu sera disponible sur le Nintendo eShop à partir du 30 juillet 2026 au prix de 14,99€. L’expérience promet d’explorer la relation entre Hiano Kenji et Lily, tout en intégrant des mécaniques de jeu qui mêlent rythme et action dans un univers vampirique.