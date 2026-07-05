Sorti exclusivement au Japon en 2009 et jamais traduit, R-Type Tactics II faisait partie des jeux que l’on croyait à jamais prisonniers d’une console portable disparue et d’une région du monde. Seize ans plus tard, le voilà enfin chez nous, accompagné de son aîné, dans une compilation qui fleure bon le miracle vidéoludique. R-Type Tactics I • II Cosmos ne se contente pas de dépoussiérer deux tactical-RPG cultes de la PSP : il les reconstruit sous Unreal Engine 5, leur offre une première traduction française officielle, ajoute des missions inédites et du multijoueur en ligne. On a adoré, mais il faut le savoir : c’est un jeu exigeant et rugueux, qui ne fait quasiment aucun cadeau aux nouveaux venus.

Granzella, les gardiens du temple

On ne peut pas parler de ce projet sans évoquer le studio qui en est à l’origine. Granzella est un développeur japonais fondé par d’anciens membres d’Irem, la société qui a créé la série R-Type en 1987. Ces vétérans ont déjà prouvé leur attachement à la licence avec R-Type Final 2, et ils remettent ici l’ouvrage sur le métier avec une dévotion palpable. Leur travail sur Cosmos n’est pas un simple portage : c’est une restauration minutieuse, un hommage à la hauteur de leur propre histoire. Là où les R-Type classiques nous plaçaient aux commandes d’un chasseur solitaire dans un shoot’em up frénétique, les épisodes Tactics transposent le conflit contre l’empire Bydo dans le cadre posé d’un STR au tour par tour. On y dirige des flottes entières sur des champs de bataille hexagonaux, on gère des ressources, on déploie des unités aux capacités complémentaires et on planifie chaque offensive plusieurs tours à l’avance. L’objectif est toujours le même : anéantir la menace extraterrestre ou, selon la campagne, la servir. Car le jeu a l’intelligence de proposer les deux points de vue, humain et Bydo, ce qui change radicalement les technologies disponibles, les scénarios et les dilemmes moraux. Le premier R-Type Tactics commence comme un récit militaire classique d’invasion alien, mais il bascule rapidement vers quelque chose de bien plus trouble. Sans rien divulgâcher, on découvre que l’utilisation des technologies Bydo pour survivre a un coût, et que la frontière entre humanité et monstruosité devient poreuse. La campagne se permet même un renversement de perspective qui force à reconsidérer tout ce que l’on croyait savoir sur la guerre. La suite, Operation Bitter Chocolate, va encore plus loin. Elle introduit une guerre civile entre les Forces armées alliées terrestres et l’Armée révolutionnaire de Granzella, un groupe rebelle qui prône l’indépendance et l’usage maîtrisé de l’armement Bydo. L’histoire se ramifie en fonction de choix de dialogue lors des briefings et des décisions prises dans un journal de bord. Des séquences façon visual novel viennent étoffer le récit, portées par un doublage anglais de bonne facture. L’écriture reste austère, très jargonneuse, mais elle traite son univers avec un sérieux qui finit par imposer une atmosphère de space opera désenchanté. Une troisième faction, la GZRA, est jouable dans cet opus, avec ses propres unités transformables, leurres holographiques et tactiques de guérilla qui renouvellent l’approche.

Un gameplay hybride profondément tactique

Le gros coup de génie de Cosmos, c’est d’avoir conservé l’ADN du shoot’em up dans un jeu de stratégie. Les cartes s’explorent de gauche à droite, comme un scrolling horizontal figé. Les unités ne peuvent faire face qu’à une seule direction, ce qui signifie qu’une attaque chargée (le fameux Wave Cannon) ne balaiera que ce qui se trouve dans sa ligne de mire. Les modules Force, emblématiques de la série, se détachent et se rattachent à l’avant ou à l’arrière d’un vaisseau, ou agissent de manière indépendante, modifiant complètement les options offensives et défensives. On jongle entre la gestion du carburant, les munitions, la réparation des unités et la capture de bases pour étendre sa ligne de ravitaillement. Chaque mission devient un puzzle militaire où une mauvaise décision se paie cash… vraiment cash. Le terrain joue un rôle crucial : champs d’astéroïdes, nébuleuses, zones sous-marines, anomalies spatiales ou puits gravitationnels ralentissent, bloquent ou endommagent les vaisseaux. Plus tard, des unités capables de se déphaser traversent la matière solide pour tendre des embuscades au prix d’une consommation de carburant accrue. La profondeur stratégique est immense et la variété des unités – chasseurs, croiseurs, bombardiers, vaisseaux de soutien, modules de reconnaissance – permet des compositions de flotte radicalement différentes d’un joueur à l’autre. L’échec fait partie de la boucle de progression. Perdre une mission ne renvoie pas brutalement au menu : on conserve les ressources minières, et les leaders accumulent de l’expérience, gagnant en santé et en esquive. Cela pousse à persévérer, mais cela induit aussi un grind parfois punitif, dans la plus pure tradition des jeux d’une autre époque. C’est là que le bât blesse, et il faut être honnête. R-Type Tactics I • II Cosmos fait très peu d’efforts pour se rendre accessible. Il n’existe aucun véritable didacticiel intégré à la campagne. Pour comprendre les systèmes, on doit se plonger dans un manuel interne austère et dans des archives textuelles. Le jeu ne pardonne pas les erreurs de manipulation : on ne peut toujours pas annuler un déplacement. Un clic malheureux, et il faut vivre avec les conséquences. Recharger une sauvegarde prend un temps fou, car il faut quitter la mission, revenir au menu principal, puis relancer le chargement. L’interface, bien que retouchée, conserve une lourdeur héritée de la PSP : les menus se superposent parfois à des informations cruciales sans qu’on puisse les déplacer, et certains ne permettent même pas une navigation cyclique. Sur Switch 2, on apprécie le zoom accessible via une gâchette et la possibilité d’agrandir les textes d’une pression sur le stick droit, mais cela ne suffit pas à masquer le manque de confort moderne.

Une galaxie de contenu

Graphiquement, le passage à l’Unreal Engine 5 fait merveille. Tous les modèles ont été refaits à neuf, les vaisseaux affichent des détails fins, les boss bio-mécaniques sont superbes, et les arrière-plans fourmillent de matières organiques et d’effets de distorsion. Les cinématiques d’attaque, bien que répétitives à la longue, donnent du panache aux engagements. La bande-son, en revanche, manque cruellement de variété. Les compositions atmosphériques collent bien à l’ambiance spatiale oppressante, mais les boucles sont trop courtes et deviennent vite lancinantes. Un lecteur musical intégré aurait été bienvenu. Le doublage anglais des briefings et des dialogues est de qualité, ce qui compense une lecture fastidieuse des pavés de texte. La compilation réunit deux jeux complets et une campagne inédite, Cosmos, qui fait office d’épilogue en douze missions supplémentaires. L’ensemble dépasse les deux cents missions, avec des embranchements scénaristiques dans le second opus qui doublent la rejouabilité. À cela s’ajoute un mode multijoueur en ligne, absent des versions PSP d’origine, qui permet d’affronter d’autres amiraux. On peut sans exagérer y passer plusieurs dizaines d’heures sans jamais épuiser toutes les configurations de flotte possibles. Attention toutefois : le jeu impose de terminer le premier Tactics avant d’accéder au second, lui-même nécessaire pour débloquer l’épilogue. Un choix frustrant pour qui connaît déjà le premier épisode par cœur.