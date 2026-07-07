Accouchée dans la douleur, la sortie de Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok ne s’est pas passée comme prévu à l’époque. À l’origine le jeu était développé par Cygames et PlatinumGames, pour une sortie prévue en 2018, mais en cours de route Platinum a quitté le développement et finalement le jeu est sorti en 2024 un peu dans l’indifférence. Pourtant c’était un jeu très attendu par la communauté, mais initialement prévu pour l’ère PS4, son retard l’a fait un peu sortir des radars. Cependant 2 ans après sa sortie, Cygames nous annonce la sortie d’un très gros DLC qui rajoute beaucoup de contenu, mais aussi et surtout une sortie sur Nintendo Switch 2 ! Mais est-ce que ça vaut le coup de se pencher sur ce titre ? Nous vous proposons d’aiguiser vos meilleures armes, c’est parti pour Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok !

Un univers aérien

Nous voilà à Zegagrande, un continent céleste fait d’îles qui flottent tranquillement au-dessus d’une mer de nuages, un monde abandonné par les dieux où l’on incarne le capitaine du Grandcypher, un navire volant. Au tout début, on nous laisse choisir entre Gran le garçon et Syta la fille, choix qui ne change strictement rien, ni à l’histoire, ni à la manière de se battre, c’est de la pure cosmétique. Très vite, notre chère Lyria, une jeune fille au pouvoir d’invocation phénoménal capable de faire surgir des bêtes primordiales comme le colossal Bahamut, se fait enlever par une église un peu trop portée sur le fanatisme, et nous voilà partis à sa rescousse. L’histoire, il faut être honnête, ce n’est pas la grande force du titre. Elle sert avant tout de gigantesque tutoriel étalé sur une dizaine d’heures, dans des zones-couloirs qui ne laissent que peu de place à l’exploration, quelques coffres par-ci, quelques ressources par-là, mais rien de bien fou. La mise en scène, en revanche, est explosive, et quand un Bahamut débarque en plein combat, on a beau savoir que c’est scripté, on s’émerveille quand même. Le vrai souci, c’est ce sentiment permanent de prendre le train en marche, car Granblue Fantasy est à l’origine un jeu mobile dont l’univers a déjà des années au compteur, du coup on débarque au milieu d’une saga déjà bien entamée, avec des relations entre personnages déjà tissées, et une intrigue qui peine à nous embarquer si l’on ne connaît pas la licence. Une encyclopédie est bien là pour rattraper le coup et combler les trous, c’est appréciable, mais avouons que consulter un dictionnaire pour comprendre son propre héros, ce n’est pas l’idéal. Notre équipe est constituée au départ de quelques personnages, Gran/Syta notre protagoniste, Rosetta une magicienne, Io elle aussi magicienne, Eugen soldat vétéran, Rakham qui pilote le Grandcypher et pour finir Katalina une soldate qui met sa vie en jeu pour protéger Lyria. Plusieurs autres personnages pourront être ajoutés à votre équipe, mais ces derniers n’apparaîtront jamais dans l’histoire, c’est dommage car tous ont une histoire et pourraient s’intégrer parfaitement. Par la suite nous avons accès aux « Épisodes du destin », des petites histoires annexes censées nous présenter chaque combattant, qui se résument le plus souvent à des pavés de texte qu’on enchaîne en tapotant frénétiquement pour grappiller les bonus de statistiques, et à la vingtième, on ne lit tout simplement plus rien.

Un gameplay explosif !

Les combats se déroulent en temps réel, nerveux, spectaculaires, avec cette petite touche d’héritage PlatinumGames qui se sent encore dans les sensations. Au menu, des attaques faibles, des attaques fortes, quatre compétences assignées à quatre boutons qui ne coûtent pas de mana mais fonctionnent avec un temps de recharge, une esquive, et surtout une garde d’une efficacité redoutable, car parer au bon moment juste avant qu’un boss vous mette une droite vous fait encaisser zéro dégât, un régal quand on maîtrise le timing. Cependant, si l’action RPG est un peu trop compliqué pour vous, alors le jeu est réfléchi pour être très accessible, sûrement à cause de son héritage de jeu mobile. Vous allez avoir le mode classique, qui vous permet de choisir quand attaquer, déclencher une attaque spéciale etc., un mode assisté, qui vous permet de juste appuyer frénétiquement sur « Y » et votre personnage va alors enchaîner les techniques et coups automatiquement en étant le plus efficace possible, l’IA est vraiment très efficace dans Granblue Fantasy: Relink. Et vous aurez aussi à disposition un mode totalement assisté, où alors vous n’avez même plus à toucher à la manette. Nous avons beaucoup utilisé le mode assisté de base pour la partie histoire, puis basculé en normal pour plus de fun dans les quêtes de grind. Le jeu propose aussi 3 niveaux de difficultés, qui vont aussi pouvoir simplifier la tâche. Mais le cœur du système, c’est tout ce qui tourne autour du « lien », le fameux Relink du titre. À force d’enchaîner les compétences, vous déclenchez des attaques liées qui frappent plus fort et remplissent à la fois votre jauge d’Art céleste et la jauge d’étourdissement de l’ennemi. Une fois cette jauge d’Art céleste pleine, on déclenche une attaque ultime dévastatrice, et si toute l’équipe a sa jauge au taquet, on enchaîne le tout-en-un Full Burst d’une puissance jouissive qui écourte drastiquement les affrontements. Ajoutez à cela le système classique mais toujours efficace des faiblesses élémentaires, six éléments à exploiter pour accélérer les combats, et une petite subtilité bien pensée : quand tout le groupe atteint 100% de lien, on récolte des bonus temporaires bienvenus. Et si jamais ça tourne mal, pas de panique immédiate, un allié à terre peut être ranimé, mais attention, une jauge « critique » commune se vide à chaque KO et ne se remplit jamais, alors si elle atteint le zéro, c’est le game over, ce qui pousse à secourir ses compagnons au plus vite, au risque de se prendre soi-même l’attaque du boss dans les dents. Côté roster, on a de quoi faire, une petite vingtaine de personnages jouables au départ, chacun avec son élément, son rôle et son style bien à lui, entre l’épéiste équilibré, l’épéiste lourd, le moine à mains nues, la mage, le tank, le sniper, le mitrailleur, il y en a pour tous les goûts et toutes les mains. La progression, elle, s’articule autour des armes, il n’y a pas d’armure ou d’accessoires à proprement parler, mais des sceaux à sertir dans vos armes façon runes, et surtout des arbres de maîtrise à compléter à coups de points de maîtrise récoltés un peu partout. C’est là que se cache la vraie montée en puissance, et c’est aussi là que pointe le petit museau du farm, car pour tout améliorer au maximum, il va falloir refaire, encore et encore, les mêmes combats.

Un contenu un peu limité…

L’histoire comme dit précédemment n’est qu’une excuse, elle nous permet de nous dévoiler les différents monstres, boss et lieux. Mais par la suite, un peu comme dans un Monster Hunter, nous allons surtout aller au comptoir des quêtes, c’est d’ailleurs là où une légère lassitude va rapidement se faire sentir, mais nous allons y revenir plus tard. Dans ces quêtes nous allons alors choisir notre mission, sa difficulté, nos personnages, et on part chasser, seul avec des alliés gérés par l’IA ou en ligne avec d’autres joueurs jusqu’à quatre. Les quêtes se déclinent en plusieurs saveurs, du combat de boss à la survie face à des hordes en passant par la défense de zone. Il faut le noter quand c’est le cas, et l’IA dans Granblue Fantasy: Relink est de très bonne qualité, elle esquive, lance des soins quand il faut, ne rate jamais un moment d’enchaînement en équipe, elle est vraiment de qualité. Nous n’avons pas l’impression de nous battre seuls avec juste des équipiers à côté. Ils vont user et abuser des techniques, attaquer en permanence, vraiment c’est très agréable. Il existe même des builds sur internet pour justement optimiser le fait de se mettre AFK et laisser les coéquipiers jouer pour nous. Si on rajoute le mode totalement assisté nous allons juste nous régaler à récupérer les loots un peu comme un jeu mobile. Mais le grand malheur de Granblue Fantasy: Relink, c’est son roster d’adversaires, nous allons avoir une vingtaine de boss différents, ce qui est faible, nous pouvons rajouter leurs variantes, comme le Dragon qui existe en feu, glace etc., mais cela reste quand même assez faiblard, car leurs patterns sont relativement les mêmes à chaque fois. Ils vont tous revenir avec un petit suffixe différent, mais intrinsèquement ce seront les mêmes boss, juste plus de dégâts, plus de PV. Si c’est agréable de les découvrir pendant l’histoire, les faire en boucle en post-game est très vite saoulant et redondant. Rapidement nous devenons assez puissants et les combats durent entre 5 et 10 minutes. Les patterns des ennemis sont grandioses visuellement, mais assez vite limités en réalité là aussi. Nous allons donc juste enchaîner les mêmes monstres, toujours plus forts, pour débloquer une nouvelle difficulté. Rien de très encourageant. Globalement c’est un peu le souci de tout Granblue Fantasy: Relink, son manque de contenu, on retrouve le même souci au niveau des différents builds, nous avons donc des sceaux qui nous servent d’équipement, cependant leur nombre est assez limité, on met donc plusieurs fois les mêmes, si plein de solutions sont disponibles dans le jeu pour aller chercher les bons sceaux qui nous intéressent, leurs nombre limité fait qu’on finit souvent par utiliser le même build sur tous les personnages ou presque. C’est le même principe pour les compétences, au nombre de 7 par personnage, nous pouvons en équiper 4 à la fois, ce qui limite aussi finalement les possibilités. On finit donc rapidement par juste continuer à jouer machinalement sans grand réel intérêt. Les armes c’est la même chose, au nombre assez limité par personnage, nous allons rapidement faire l’intégralité du jeu avec l’arme Critique puis ensuite on nous oblige presque à utiliser l’arme Ascension de chaque personnage car c’est la seule arme qui peut s’éveiller au-delà de la limite maximum de niveau. Pareil pour l’ajout du mode Néant Chaotique, mode roguelite, très agréable à faire, plusieurs paliers de disponibles au moment où l’histoire avance, si les deux premiers sont une mise en bouche, la 3e difficulté est le vrai mode, on enchaîne 3 zones, puis un boss et ceci 3 fois d’affilée. On a le choix à chaque fois de la prochaine zone etc., un contenu solo agréable et classique. Mais très limité là aussi, peu de zones, peu de choix, peu d’intérêt au final. Si les enchaîner permet surtout de débloquer facilement des objets pour s’améliorer (ce qui en passant simplifie énormément le grind de l’évolution des armes notamment) il faut ensuite beaucoup faire ce mode un peu redondant là aussi (c’est le maître-mot de Granblue Fantasy: Relink) pour débloquer un énième arbre de maîtrise qui donne un bonus de stats globales à nos personnages.

Ça en jette un max

Graphiquement il n’y a presque rien à redire à Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok. Pas d’aliasing, des graphismes en docké et en portable plutôt magnifiques, son côté anime/manga en cel-shading aide énormément. On retrouve un peu les graphismes de Tales of Arise dans l’idée. Les modèles des personnages sont vraiment cool, les images dessinées dans les menus sont magnifiques. Vraiment une qualité visuelle assez exceptionnelle. En combat nous avons aussi la chance que le jeu ne freeze jamais, nous avons parfois de légères baisses de framerate, mais c’est plutôt rare et lâchées dans la vitesse du combat c’est vraiment peu gênant. Cependant, nous avons sur certains combats qui usent et abusent des effets de particules et autres rayons, parfois des bouillies de pixels, ils ont préféré réduire la qualité au détriment de la fluidité et honnêtement ce n’était pas une mauvaise idée. Une fois manette en main, les combats étant hyper frénétiques, on oublie là aussi très rapidement le désagrément. Si vous ne regardez le jeu qu’en tant que spectateur ce sera bien évidemment beaucoup plus choquant qu’une fois manette en main pris dans la frénésie du combat. Les musiques et autres sons sont vraiment agréables, le doublage japonais et anglais est de qualité, la traduction est entièrement présente pour l’écrit. Pendant les combats les alliés et nous-mêmes sommes plutôt bavards en onomatopées et autres petits cris, ça rend là aussi les combats d’autant plus vivants. Les différentes cinématiques sont excellentes, la mise en scène globale que ce soit les combats ou l’histoire est là aussi super agréable à suivre et à voir. Vraiment la réalisation de Grandblue Fantasy: Relink est d’une très grande qualité, et c’est très agréable d’avoir ce genre de jeu sur Switch 2. Impossible clairement à l’époque de la Switch 1, on sent vraiment avec ce genre de titre qu’on passe à un niveau supérieur. On regrettera quand même que le contenu d’Endless Ragnarok soit bloqué derrière l’EndGame du jeu initial. Il faut alors énormément faire le contenu en boucle pour enfin l’atteindre, au point qu’on est presque déjà dégoûté du jeu, on sent que c’est un DLC pensé pour relancer le jeu et pas tellement pour attirer les nouveaux joueurs.