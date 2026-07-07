Warhammer 40,000: Rogue Trader a connu un lancement particulièrement difficile sur Nintendo Switch 2, au point d’être considéré comme un échec critique. Ces dysfonctionnements avaient fortement entaché l’expérience de jeu dès sa sortie.

Face à cette situation, d’après les informations de NintendoLife, Owlcat Games a annoncé aujourd’hui le déploiement d’un patch massif visant à corriger une grande partie des problèmes rencontrés à l’ouverture. Ce correctif, dont la mise en ligne était prévue à 16h BST / 8h PDT / 11h EDT, devrait déjà être disponible pour la majorité des joueurs au moment de la publication de cet article. Le studio a détaillé les principales améliorations apportées par cette mise à jour : élimination des bugs les plus gênants, optimisation de la présentation et des visuels, ainsi qu’une refonte des performances pour rendre le jeu bien plus stable. Owlcat Games a indiqué vouloir « réparer les torts causés » par ce lancement problématique, et l’impact réel de ces modifications sur la qualité globale du titre reste à évaluer par les joueurs et la presse spécialisée.

En guise de compensation pour les difficultés rencontrées lors du lancement, Owlcat Games a également annoncé que l’ensemble du contenu additionnel de Warhammer 40,000: Rogue Trader deviendrait gratuit pour tous les propriétaires de la version Switch 2. Cette mesure inclut non seulement les extensions de contenu téléchargeable, mais aussi le pack Digital Deluxe. Les deux premiers DLC, Void Shadows et Lex Imperialis, sont déjà disponibles depuis aujourd’hui, tandis que les deux suivants sont annoncés pour une sortie ultérieure. Cette initiative marque une volonté claire de la part du développeur de se faire pardonner les lacunes initiales du jeu sur la plateforme Nintendo.