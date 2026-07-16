Nintendo a déployé la mise à jour 1.1.0 pour Mario Tennis Fever, introduisant plusieurs nouveautés et ajustements conçus pour enrichir l’expérience de jeu. Cette première mise à jour gratuite, bien que modeste, apporte des éléments inédits, dont un système de partage de parties via GameChat, une nouvelle raquette spéciale, un terrain inspiré de Super Mario Galaxy, ainsi que des modifications de gameplay pour certains personnages et équipements. Ces ajouts surviennent alors que le jeu peine à se démarquer dans le catalogue de la Switch 2, Nintendo n’ayant jamais communiqué de chiffres de ventes depuis son lancement.

La mise à jour introduit une fonctionnalité de partage de parties via GameChat, permettant aux joueurs de faire participer des amis ne possédant pas le jeu. En utilisant le mode Play via GameChat, il est possible de disputer des matchs de tennis avec des contrôles de swing en plus des contrôles classiques et des parties en Mix It Up. Cette option nécessite toutefois un abonnement Nintendo Switch Online pour fonctionner. Par ailleurs, une nouvelle raquette Fever, la Black Hole Racket, a été ajoutée. Lorsqu’un Fever Shot atterrit au sol avec cette raquette, un trou noir se forme, attirant les joueurs situés à proximité et leur infligeant des dégâts si leur jauge de points de vie atteint zéro. Les trous noirs n’affectent cependant pas les balles en mouvement.

Un nouveau terrain, le Galaxy Court, a également été intégré. Inspiré de Super Mario Galaxy, ce court se déroule sur une planète lointaine où la balle rebondit fortement, bien que sa vitesse ne soit pas particulièrement élevée. La configuration du terrain varie selon le mode de jeu : libre, classé ou spécial. Un nouveau type de match spécial, le Galaxy Court Match, a été ajouté, où les joueurs s’affrontent sur un court sphérique situé sur une planète lointaine. Au fil du match, l’un des trois types de Prankster Comets apparaît, modifiant considérablement la stratégie à adopter. Cinq nouvelles couleurs pour Luma sont désormais disponibles, et une tenue classique de Mario peut être débloquée en collectionnant cinq médailles.

La mise à jour apporte également des modifications aux spécifications de plusieurs personnages. Diddy Kong voit la puissance de ses coups légèrement augmentée, tandis que sa capacité à viser les lignes de côté est améliorée. Kamek bénéficie d’un effet de rotation accru sur ses tirs, et Dry Bones voit sa vitesse de déplacement ainsi que sa précision améliorées. Pauline, Bowser Jr., Baby Peach, Piranha Plant, Yoshi, Nabbit, Dry Bowser, Luigi, Baby Luigi, Toad, Rosalina, Donkey Kong et Blooper subissent également des ajustements, allant de corrections de bugs à des modifications de portée verticale ou de précision. Par exemple, Rosalina démarre légèrement plus tard lorsqu’elle se déplace, tandis que Donkey Kong et Luigi voient leur vitesse de départ légèrement retardée.

Côté équipements, plusieurs raquettes Fever voient leurs spécifications modifiées. La Mini Mushroom Racket perd son effet de rétrécissement une fois un point marqué, tandis que l’Ice Flower Racket réduit le temps d’arrêt après avoir touché une balle de glace et limite le nombre maximal de balles de glace à quatre. La Star Racket élimine désormais les effets de la Mini Mushroom Racket lorsqu’elle est active, et la Bullet Bill Racket améliore la précision des tirs. La Freezing Racket et l’Amp Racket voient leurs conditions de disparition ajustées, passant respectivement de 15 secondes et 10 échanges à 15 secondes uniquement pour la première, et de 20 échanges à 12 secondes pour la seconde. La Metal Racket réduit la vitesse de déplacement du joueur lorsqu’elle est active, tandis que la ? Block Racket permet désormais aux Fever Shots de générer des Black Hole Shots.

D’autres ajustements concernent le comportement des coups. La détection des points étoiles a été modifiée pour faciliter l’exécution des Star Shots. En outre, le terrain Academy Court propose désormais trois variantes (herbe, dur et terre battue), et il est possible de sélectionner une raquette aléatoire dans l’écran de choix. Une option permet de désactiver l’appui simultané sur les boutons A et B pour effectuer un coup droit plat, et l’ordre d’apparition des terrains en match classé a été réorganisé. Plusieurs corrections de bugs et améliorations mineures ont également été apportées pour optimiser l’expérience globale.