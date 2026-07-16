Famitsu a publié ses estimations de ventes physiques pour le Japon sur la période du 6 au 12 juillet 2026, marquée par la domination continue de Rhythm Paradise Groove sur Nintendo Switch et l’arrivée de plusieurs nouveautés, dont Digimon Story: Time Stranger et Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok sur Switch 2.

Rhythm Heaven Groove conserve la première place du classement avec 126 073 exemplaires vendus sur la semaine, pour un total cumulé de 519 451 unités. Le titre de Nintendo reste ainsi le jeu le plus vendu malgré une baisse de 68 % par rapport à la semaine précédente.

Parmi les nouvelles sorties, Magical Girl Witch Trials sur Switch réalise le meilleur démarrage avec 21 283 unités écoulées. Le reste du classement est dominé par plusieurs lancements récents. Assassin’s Creed Black Flag Resynced sur PlayStation 5 débute à 17 152 ventes, tandis que Echoes of Aincrad: Sword Art Online atteint 16 092 unités sur la même plateforme.

Du côté de la Switch 2, Digimon Story: Time Stranger s’écoule à 15 644 exemplaires pour sa première semaine. Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok enregistre pour sa part 12 544 ventes. La version Switch de Digimon Story: Time Stranger suit avec 11 251 unités, ce qui place les deux versions combinées à un niveau notable sur leur lancement.

Le classement inclut également Crazy Cha!n: Elpis no Kusari sur Switch avec 9 874 ventes pour son lancement. De son côté, Powerful Pro Baseball 2026-2027 poursuit sa présence dans le top 10 avec 8 917 unités vendues sur la semaine, portant son total à 168 513 exemplaires.

Tomodachi Life: Living the Dream reste solidement installé dans le classement avec 20 827 ventes hebdomadaires et un cumul de 1 457 949 unités, confirmant sa performance sur la durée depuis sa sortie en avril 2026.

Rank Platform Title This Week Total 1 NSW Rhythm Heaven Groove 126,073 519,451 2 NSW Magical Girl Witch Trial 21,283 NEW 3 NSW Tomodachi Life: Living the Dream 20,827 1,457,949 4 PS5 Assassin’s Creed: Black Flag Resynced 17,152 NEW 5 PS5 Echoes of Aincrad: Sword Art Online 16,092 NEW 6 NS2 Digimon Story: Time Stranger 15,644 NEW 7 NS2 Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok 12,544 NEW 8 NSW Digimon Story: Time Stranger 11,251 NEW 9 NSW Crazy Cha!n: Elpis no Kusari 9,874 NEW 10 NSW Power Pros 2026-2027 8,917 168,513

Sur le plan console, la Switch 2 domine la semaine avec 28 755 unités vendues, pour un total cumulé de 6 026 931 consoles. La PlayStation 5, toutes versions confondues, atteint 11 384 unités sur la période, avec une majorité portée par la Digital Edition qui représente 10 657 ventes. La Switch première génération totalise 8 712 unités en combinant les modèles OLED, Lite et standard.

Dans le détail, le modèle OLED de la Switch s’écoule à 4 056 unités, la Switch Lite à 4 040 unités et le modèle standard à 616 unités. Côté Sony, la PlayStation 5 Pro enregistre 473 ventes, la PlayStation 5 standard 264 unités, en complément des ventes de la Digital Edition.

Le segment Xbox reste nettement en retrait avec 157 unités vendues au total. La Xbox Series X Digital Edition réalise 109 ventes, suivie par la Xbox Series S avec 33 unités et la Xbox Series X avec 15 unités.