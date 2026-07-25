Konami a confirmé via son site officiel que la version Nintendo Switch de Castlevania: Belmont’s Curse (disponible en précommande ici) fonctionnera à 30 images par seconde, contre 60 images par seconde sur les autres plateformes. Aucune annonce n’a pour l’instant été faite concernant une éventuelle version pour la Nintendo Switch 2.

La sortie de Castlevania: Belmont’s Curse est prévue pour le 15 octobre 2026 sur Nintendo Switch. Konami a également révélé les tailles des fichiers pour cette version : 4 Go pour l’édition standard et 6 Go pour l’édition Midnight, qui inclut des costumes supplémentaires ainsi qu’une galerie d’art et de sons. Le jeu prendra en charge plusieurs langues, dont le japonais, l’anglais, l’allemand, le français, l’italien, l’espagnol, le portugais brésilien, le russe, le chinois (traditionnel et simplifié) et le coréen.

L’histoire se déroule en 1499 à Paris, en pleine effervescence monstrueuse. Trevor Belmont, le héros ayant vaincu Dracula, et sa fille Rose explorent les rues en flammes, armés du fouet légendaire Vampire Killer, à la poursuite des créatures émergeant de l’ombre du château. Rose se retrouve rapidement impliquée dans une conspiration sombre dont dépend le salut de la ville. Le jeu promet une action de fouet satisfaisante, avec des mécaniques permettant de se déplacer librement comme un artiste de trapèze et de combattre de manière créative. Les joueurs affronteront des boss emblématiques tels que Death, Médusa et Carmilla, ainsi que de nouveaux adversaires comme Jeanne d’Arc. Une fois vaincus, ces boss seront scellés dans des cartes de tarot pour Rose, formant le système d’Arcana, offrant des compétences magiques et des actions spéciales uniques.

Le titre permettra également de personnaliser le style de combat à travers une variété d’équipements, incluant sept catégories d’armes et des reliques déclenchant des effets puissants. Konami collabore avec Evil Empire, le studio derrière Dead Cells et The Rogue Prince of Persia, pour le développement de ce nouvel opus. The Rogue Prince of Persia avait d’ailleurs bénéficié d’une version pour Nintendo Switch 2.