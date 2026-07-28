Super Evil Megacorp a révélé plusieurs mises à jour majeures concernant Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, notamment l’arrivée d’une édition physique Legendary Edition pour Nintendo Switch 2 prévue pour le 27 octobre (déjà disponible en précommande ici), ainsi qu’un nouveau personnage jouable en contenu téléchargeable et une vidéo célébrant le parcours du jeu jusqu’à présent.

L’édition physique Legendary Edition, disponible en précommande dès à présent, proposera un ensemble de contenus premium. Parmi ceux-ci figurent un personnage jouable issu d’un contenu téléchargeable dont la révélation est attendue prochainement. L’éditeur annonce également l’expansion Casey Jones & the Junkyard Jam, qui introduit un nouveau niveau Junkyard avec des combats de boss intenses, une narration inédite et le personnage emblématique Casey Jones en tant que personnage jouable. Deux nouveaux héros rejoignent également le roster : Metalhead, premier combattant entièrement orienté tir à distance de Splintered Fate, et Alopex, la renarde arctique et ancienne assassine ninja devenue une alliée de confiance des Tortues, chacun apportant des styles de combat distincts. L’édition inclut également un livre d’art numérique présentant des croquis de développement et des designs finaux pour les personnages, les lieux, les visuels clés et les icônes, ainsi que l’ensemble des mises à jour gratuites publiées jusqu’à présent, dont le mode Arcade très apprécié par la communauté.

En parallèle, Super Evil Megacorp a dévoilé une vidéo rétrospective intitulée Behind the Scenes Of Splintered Fate: The Journey So Far, offrant un aperçu des coulisses de la création du jeu. Ce documentaire met en avant des interviews de Tom Waltz, co-auteur de The Last Ronin et de Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, ainsi que des légendes du doublage comme Yuri Lowenthal et Dominic Catrambone, aux côtés de l’équipe de développement. La vidéo complète est disponible sur la chaîne YouTube de l’éditeur, avec des versions étendues et approfondies sur les aspects narratifs et artistiques promises prochainement.

L’éditeur a également laissé entrevoir de nouvelles annonces pour cet été, qualifiées d’ »incroyablement excitantes » par l’équipe. Un teaser visuel a été partagé pour donner un avant-goût de ces futures mises à jour, invitant les joueurs à suivre les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Super Evil Megacorp précise surveiller activement les retours des joueurs via son serveur Discord officiel et ses forums dédiés, encourageant la communauté à partager ses impressions pour guider le développement futur.