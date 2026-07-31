Future Friends Games et Panik Arcade ont annoncé que CloverPit, le rogue-lite mêlant mécanique de machine à sous et univers horrifique, fera son arrivée sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch le 13 août 2026. Le jeu, déjà salué pour son gameplay addictif depuis son lancement sur PC l’année dernière, proposera également le DLC Unholy Fusion dès le jour de sortie, disponible en achat séparé.

Dans CloverPit, les joueurs se retrouvent enfermés dans une cellule rouillée avec une machine à sous et un distributeur automatique. L’objectif est de rembourser une dette à chaque round sous peine de sombrer dans la ruine. Le titre mise sur une mécanique de manipulation de la machine à sous pour accumuler des pièces, en exploitant des bonus et des charmes pour déclencher des combos dévastateurs. Le jeu intègre une progression méta, des runs ensemencés, des modificateurs de partie et des power-ups à débloquer, tandis qu’un mode Endless permet de repousser ses limites. L’ambiance oppressante d’un échappatoire infernal sert de cadre à cette expérience où addiction et survie s’entremêlent.

Le jeu avait déjà rencontré un succès notable sur PC, avec plus d’un million d’exemplaires vendus et plus de 12 000 avis Steam, majoritairement très positifs. Son adaptation sur consoles Nintendo promet d’apporter des optimisations spécifiques à la Nintendo Switch 2, notamment des contrôles souris optionnels et une amélioration des performances. Les joueurs pourront ainsi profiter d’une expérience fluide, quel que soit le modèle de console choisi. Avec plus de 150 objets et synergies à explorer, CloverPit mise sur une rejouabilité élevée et une tension constante, où chaque partie pourrait être la dernière.