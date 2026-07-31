Naoki Hamaguchi, directeur de la trilogie Final Fantasy VII Remake et de Final Fantasy VII Revelation, s’est exprimé sur plusieurs aspects clés concernant le développement et la réception de la série, alors que le dernier volet approche de sa sortie prévue au printemps 2027 sur PC (Steam, Epic Games Store, Xbox sur PC), Nintendo Switch 2, PS5 et Xbox Series X|S. Ses déclarations, faites lors d’interviews récentes, offrent un aperçu des orientations prises par Square Enix pour ce projet ambitieux, ainsi que des réflexions sur l’avenir des éditions physiques dans l’industrie du jeu vidéo.

Hamaguchi a clairement indiqué sa préférence personnelle pour les éditions physiques, un format qu’il associe à des moments de partage avec la communauté. Il a souligné l’importance culturelle de conserver les jeux sous forme matérielle, notamment lors d’événements où les fans lui présentent leurs copies pour signature. « Rien ne me rend plus heureux que ces instants où les joueurs apportent leurs jeux pour que je les signe », a-t-il déclaré. Conscient des évolutions de l’industrie, il admet cependant que les ventes numériques continueront de croître en raison de leur commodité et de leur accessibilité. Plutôt que de disparaître complètement, les éditions physiques pourraient évoluer vers de nouveaux formats, comme les cartes de jeu de Nintendo ou des boîtes incluant uniquement un code de téléchargement, tandis que les cartouches ou disques contenant l’intégralité du jeu pourraient devenir moins fréquents. Concernant Final Fantasy VII Revelation, Hamaguchi a rassuré les fans inquiets d’une éventuelle sortie exclusivement numérique, expliquant que l’équipe explore activement la possibilité de proposer une version physique. « Bien que je ne puisse partager davantage pour l’instant, compte tenu du stade actuel du développement, un changement complet de direction serait difficile. Nous étudions donc sérieusement la faisabilité d’une édition retail physique », a-t-il précisé. Il a également reconnu les contraintes techniques propres à chaque plateforme, comme le support des cartes de jeu ou les limitations de capacité, tout en réaffirmant son souhait de concrétiser cette option.

L’annonce de Final Fantasy VII Revelation lors du Summer Game Fest 2026 a suscité une réponse extrêmement positive, marquée par un nombre record d’interviews accordées à des médias internationaux. Hamaguchi a noté que l’attention portée à ce dernier volet dépasse largement celle accordée aux précédents, reflétant l’engouement massif pour la conclusion de la trilogie. « Après l’événement, j’ai réalisé des entretiens avec plus de trente médias en Amérique du Nord et en Europe, ainsi qu’avec des médias chinois. Je pense avoir passé une semaine entière à enchaîner les interviews sans interruption », a-t-il expliqué. Ce qui a particulièrement marqué l’équipe, c’est la manière dont les fans ont directement saisi les intentions derrière le trailer de révélation. Contrairement aux précédents opus, l’accent était mis sur l’expérience de jeu plutôt que sur les personnages, avec une mise en avant marquée des mécaniques comme le système de vol à bord du Highwind, les combats contre les Armes et le système F.I.T.S., qui enrichit la profondeur stratégique. « Les joueurs ont particulièrement relevé la liberté offerte par le gameplay, ainsi que les animations et les costumes des personnages », a-t-il souligné, ajoutant avec humour que l’attention portée à la ceinture croisée de Vincent avait dépassé ses attentes. Hamaguchi a exprimé sa satisfaction quant à la clarté du message transmis, confirmant que les éléments centraux du jeu avaient été correctement perçus par la communauté.

Les ventes de Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy VII Rebirth ont dépassé les attentes de Square Enix, selon Hamaguchi. « Les deux jeux se vendent extrêmement bien, et ce, bien avant le Summer Game Fest 2026 », a-t-il indiqué. Il a noté une corrélation entre l’annonce de Rebirth et l’augmentation des ventes de Remake, suggérant que l’intérêt pour Revelation pourrait à son tour relancer l’engouement pour Rebirth. « Je ne peux pas divulguer de chiffres précis, car cela relève de la politique de relations avec les investisseurs, mais les ventes sont plusieurs fois supérieures à ce que nous avions imaginé », a-t-il révélé. Cette performance commerciale, combinée à l’enthousiasme généré par l’annonce de Revelation, renforce la confiance de l’équipe quant à la réception du dernier volet. Hamaguchi a également souligné la croissance significative du marché PC, notamment dans les régions anglophones et chinoises, où les versions du jeu se sont particulièrement bien vendues. « Le marché PC a pris une ampleur considérable, et le marché chinois en version simplifiée a atteint un niveau comparable à celui des pays anglophones », a-t-il observé.

L’impact de la communauté sur le développement de la trilogie a été un facteur déterminant pour l’équipe. Hamaguchi a reconnu que les débats passionnés autour des minijeux, de l’histoire ou des relations entre personnages témoignaient de l’attachement profond des fans à la série. « Si tout le monde regardait le jeu de la même manière, il risquerait de tomber dans l’oubli avec le temps », a-t-il philosophé. Il a salué la vitalité des discussions, voyant dans ces échanges une forme de célébration de la culture du jeu vidéo. Les retours des joueurs ont également influencé certaines décisions pour Revelation, comme la possibilité de sauter les minijeux ou l’ajustement des récompenses, des modifications déjà introduites dans Rebirth. « Lorsque j’ai expliqué ces changements lors d’interviews, j’ai remarqué des commentaires du type : Je n’aime pas les minijeux, mais si c’est pour cette raison, je comprends. Cela m’a rappelé que lorsque l’on écoute sincèrement les retours des joueurs et que l’on cherche à trouver un équilibre, les gens le reconnaissent », a-t-il expliqué. Hamaguchi a insisté sur l’importance d’écouter les joueurs pour réduire les frustrations, tout en maintenant la vision créative de l’équipe, notamment sur le récit central.

Le parcours de développement de la trilogie s’étend sur plus d’une décennie, un engagement exceptionnel qui a motivé l’équipe tout au long du projet. Hamaguchi a souligné que la motivation principale des développeurs venait de la satisfaction de voir des millions de joueurs découvrir et apprécier leur travail. « Créer un jeu AAA prend généralement trois ou quatre ans, mais nous avons passé plus de dix ans à développer trois jeux. Pour un créateur, consacrer plus d’une décennie de sa carrière à un seul projet est un choix de vie majeur », a-t-il reconnu. La force de l’IP Final Fantasy VII, combinée au soutien indéfectible des fans, a permis de maintenir une équipe soudée, avec plus de 90 % des employés ayant travaillé sur Remake restant impliqués jusqu’à Revelation. « Cela a surpris beaucoup de gens à l’étranger, mais c’était une réaction inattendue pour nous », a-t-il ajouté. Cette continuité a non seulement permis d’accélérer le développement, mais aussi de renforcer la cohésion et la motivation de l’équipe. Hamaguchi a expliqué que cette dynamique positive s’était auto-entretenue : plus les joueurs attendaient avec impatience le prochain volet, plus l’équipe était motivée pour répondre à leurs attentes, créant ainsi un cercle vertueux.

Alors que Final Fantasy VII Revelation se profile à l’horizon du printemps 2027, Hamaguchi a exprimé sa gratitude envers les joueurs pour leur soutien constant tout au long de cette aventure. « La motivation de l’équipe découle du fait que tant de gens jouent à ce que nous avons créé et que notre contenu devient un sujet de discussion mondial », a-t-il conclu. Les déclarations du directeur laissent entrevoir un dernier volet ambitieux, tant sur le plan technique que narratif, tout en ouvrant la porte à une édition physique qui répondrait aux attentes des fans.