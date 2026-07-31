LEGO Party! Nintendo Switch 2 Edition est désormais disponible, marquant l’arrivée officielle du jeu sur la nouvelle console de Nintendo. Cette version native s’accompagne de l’Update 1.6, qui apporte des améliorations techniques et de nouveaux contenus pour tous les joueurs, quelle que soit la plateforme.

Les propriétaires de la version Nintendo Switch peuvent bénéficier d’un upgrade gratuit vers la version Switch 2, tandis qu’une promotion de lancement réduit le prix de 39,99 € à 27,99 € jusqu’au 17 août 2026. Cette offre s’applique uniquement aux joueurs disposant déjà du jeu sur la première console. La version Switch 2 se distingue par des fréquences d’images plus élevées et des visuels plus nets, optimisés pour tirer parti des capacités matérielles de la nouvelle plateforme.

L’Update 1.6 introduit plusieurs nouveautés majeures pour l’ensemble des joueurs, indépendamment de leur support. Parmi elles figurent les Public Lobbies, permettant d’héberger ou de rejoindre des parties publiques en ligne, ainsi que quatre nouveaux modes de jeu pour les Challenge Zones. Les joueurs peuvent également personnaliser les règles de jeu grâce à des options avancées, comme l’achat multi-briques. Par ailleurs, dix nouvelles figurines de la série 29 sont jouables et personnalisables, enrichissant les possibilités de personnalisation du jeu.

LEGO Party! reste un jeu de fête jusqu’à quatre joueurs, centré sur des défis et des mini-jeux inspirés de l’univers LEGO. Les participants peuvent s’affronter en ligne ou en local, avec des modes compétitifs et coopératifs. Le jeu propose actuellement 60 mini-jeux variés, issus de licences comme LEGO Pirates, LEGO Space ou LEGO NINJAGO, ainsi que des mécaniques de collecte de briques dorées pour progresser. Les parties peuvent s’avérer chaotiques, avec des obstacles, des pièges et des éléments imprévisibles comme des dindes rôties volantes.