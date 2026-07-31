Le simulateur de vie paisible de Seed Sparkle Lab quitte l’Accès Anticipé d’ici quelques jours, avec du nouveau contenu disponible dès le premier jour, dont le multijoueur en ligne, des contenus additionnels et bien plus.

Le développeur chinois Seed Sparkle Lab a annoncé aujourd’hui que Starsand Island accueillera de nouveaux résidents dans ce simulateur de vie chaleureux le 18 août. Starsand Island est disponible en accès anticipé sur PC et Xbox Series depuis février, mais sortira en version complète sur ces deux plateformes, ainsi que sur PlayStation 5 et Nintendo Switch 2. La sortie inclura une multitude de fonctionnalités supplémentaires, dont le multijoueur en ligne, du contenu relationnel élargi et le festival saisonnier « Carnaval de la Citrouille d’Automne ».

Aujourd’hui marque également l’ouverture des précommandes pour l’édition physique du jeu sur Nintendo Switch 2 (39,99 /44,99€/39,99£) disponible ici.

Starsand Island a été conçu comme un lieu accueillant où les joueurs peuvent profiter d’une vie simple, inspiré de la campagne chinoise et imprégné de la philosophie orientale traditionnelle. Grâce à l’ajout du multijoueur en ligne, jusqu’à quatre joueurs peuvent partager la tranquillité de la vie insulaire, qu’il s’agisse d’explorer ses paysages variés, de combattre des monstres dans les ruines antiques, de pêcher au large, de construire ensemble, et bien plus encore. En participant au mode multijoueur de Starsand Island, ils gagneront une monnaie exclusive utilisable pour obtenir des récompenses uniques dans la boutique multijoueur.

La sortie complète de Starsand Island élargit également le nombre d’interactions que les joueurs peuvent avoir avec les habitants : dix-neuf PNJ recevront de nouvelles quêtes relationnelles à trois cœurs et cinq cœurs qui débloqueront du contenu supplémentaire à mesure que des liens plus forts se tisseront avec eux. Les 14 personnages avec lesquels il est possible de développer une romance bénéficieront également de nouvelles activités de rendez-vous, comme des pique-niques, des vols de cerf-volant et des parties de jeux d’arcade ensemble, enrichissant et approfondissant ainsi chaque relation.

Le lancement du mois prochain verra aussi l’ajout d’un nouvel événement saisonnier à apprécier, le Carnaval de la Citrouille d’Automne ! Doté de sa propre histoire et de quêtes exclusives à l’événement, le carnaval propose également des activités comme attraper des méduses lumineuses, faire pousser des citrouilles de fête et fournir aux animaux une nourriture spéciale pour produire des bonbons ! Les récompenses saisonnières incluent des cosmétiques et des objets de collection exclusifs, dont des tenues, du maquillage, des émotes, des recettes, des meubles et bien plus.

Caractéristiques de Starsand Island