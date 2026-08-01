Pour bien commencer le mois, je vous propose notre sélection des jeux à suivre en Août 2026, sur Nintendo Switch et sur Switch 2, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle. Vous pouvez aussi découvrir notre calendrier des sorties.

Avec plus de 28 millions d’exemplaires vendus dans le monde, ELDEN RING est un RPG d’action primé se déroulant dans un monde de dark fantasy authentique. Explorez des donjons tortueux et triomphez de combats de boss épiques. ELDEN RING Tarnished Edition sur Nintendo Switch 2 inclut le jeu de base, SHADOW OF THE ERDTREE, ainsi que de nouvelles armes, des armures, des apparences pour Torrent, et plus encore.

L’expérience soulslike ultime débarque sur Nintendo Switch™ 2. Lies of P: Complete Edition comprend le jeu de base récompensé à plusieurs reprises ainsi que l’extension Overture, offrant ainsi la saga complète de la chute de Krat et les secrets légendaires à l’origine de la Frénésie des marionnettes. LES CHRONIQUES INTÉGRALES DE KRAT Explorez toute la richesse d’un monde empreint du style de la Belle Époque. Des rues maculées de sang d’une ville en ruines aux somptueuses demeures et aux monuments inquiétants de son apogée, retracez toute l’histoire de son industrie de marionnettes. Cette édition associe le récit original à l’extension Overture, préquel de la saga, permettant ainsi de découvrir l’histoire complète des personnages et des tragédies à l’origine du destin funeste de Krat. COMBATTEZ AVEC UN ARSENAL IMPOSANT Apprivoisez un système de combat unique dans lequel vous pourrez fabriquer vos armes, parer les attaques et manier des gadgets. Associez le système polyvalent de fabrication d’armes du jeu de base, qui permet d’assembler lames et poignées, à un arsenal de Bras de Légion et aux choix de progression pour vivre une expérience hautement personnalisable. Créez des combinaisons dévastatrices pour vaincre les boss les plus redoutables de la ville et les créatures mécaniques les plus terrifiantes. UNE SYMPHONIE DE CHOIX ET DE CONSÉQUENCES Dans un monde où la tromperie est reine, vos décisions déterminent votre humanité. Évoluez dans un « système de mensonges » plus complexe, où vos choix passés ont des répercussions sur le présent. Que vous réconfortiez une âme en détresse ou que vous vous lanciez dans une quête de vengeance aux côtés du Rôdeur légendaire, chacune de vos actions façonne l’histoire et mène à des dénouements uniques qui définiront l’avenir de la franchise. OPTIMISÉ POUR LA NINTENDO SWITCH 2 Explorez l’univers sombre et élégant de Lies of P en profitant de graphismes exceptionnels et d’une expérience de jeu optimisée pour la Nintendo Switch 2. Cette édition inclut toutes les mises à jour apportées depuis la sortie du jeu, de nouveaux modes de difficulté et de défi, ainsi que l’ensemble du contenu de l’extension Overture.

Rejoignez 30 millions d’aventuriers en ligne et vivez une expérience FINAL FANTASY épique. Profitez d’un scénario inoubliable, de combats grisants et d’une pléthore d’environnements captivants à explorer. Jouez en solo ou avec vos amis ! Partez à la conquête des donjons de l’épopée en solo accompagné de PNJ alliés ou bien avec vos amis ! « Affrontez votre destin dans FINAL FANTASY XIV: Heavensward : • Visitez la cité d’Ishgard, enlisée dans une guerre sans fin contre les dragons. • Découvrez trois jobs supplémentaires : utilisez la magie curative pour soigner vos alliés en tant qu’Astromancien. Faites parler votre arsenal de pointe en tant que Machiniste. Fendez l’air de votre épée ténébreuse en devenant un Chevalier noir. Ravivez l’espoir dans FINAL FANTASY XIV: Stormblood : • Embarquez pour l’Orient et défiez l’empire de Garlemald. • Découvrez deux jobs supplémentaires : maniez la magie et le fleuret comme personne en tant que Mage rouge. Éprouvez le tranchant de votre katana en devenant un Samouraï. »

La plus grande surprise de l’an dernier débarque sur d’autres plateformes. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sera disponible sur Nintendo Switch™ 2 dans le courant de l’année, permettant pour la première fois aux joueurs d’explorer Cyrodiil sur une console Nintendo. Grâce à Bethesda Game Studios, en partenariat avec la talentueuse équipe de Virtuos, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Jeu de l’année 2006, se refait une beauté pour proposer un gameplay amélioré et des visuels somptueux. Découvrez un univers foisonnant dans lequel de nombreux éléments ont été méticuleusement recréés à la main, des systèmes de montée de niveau à la création de personnages, en passant par les animations de combat, les menus du jeu, et bien plus encore.

Survivrez-vous longtemps dans ce monde post-apocalyptique ? Un monde envahi de « zombies », où il faudra partager de maigres ressources avec les autres survivants. Vous allierez-vous à des inconnus pour faire front ? Survivrez-vous en solo pour éviter les trahisons ? DayZ, c’est votre histoire. C’est votre histoire DayZ est un jeu de survie hardcore en monde ouvert. Vous débarquez dans une région post-apocalyptique avec un unique but : survivre. Vous n’avez aucune autre mission. Votre histoire se façonne au gré de défis imprévisibles : l’environnement, les infectés, mais aussi les choix que vous ferez face aux autres survivants. Parce que chaque décision vous appartient, vous allez connaître l’aventure de survie ultime. L’immersion avant tout Vous n’avez ni marqueur de carte, ni mini-carte, ni interface d’orientation. Maladies, faim, température corporelle… l’interface se limite à l’essentiel, si vous choisissez de l’activer. Survivre exige surtout d’observer votre personnage et d’en tirer vos propres conclusions. Pour survivre, fouillez les différentes zones à la recherche d’objets, de rations ou d’équipement. Apprenez à analyser l’environnement et l’état de votre personnage, et à trouver les bons objets au bon moment. Deux terrains à explorer DayZ se déroule dans des pays fictifs, mais réalistes. Le jeu de base comprend deux cartes : la légendaire Chernarus et la mystérieuse Livonie. Avec ses 230 km² d’atmosphère post-soviétique, Chernarus offre l’expérience typique de DayZ. Ce terrain, plébiscité par la communauté, s’inspire de lieux réels de Bohême du Nord, en République tchèque. La Livonie présente un défi différent. Ses 168 km² semblent plus hospitaliers, avec ses forêts denses et luxuriantes, mais méfiez-vous des apparences. Un secret s’y cache, profondément enfoui, prêt à mettre à l’épreuve même les joueurs les plus expérimentés.. La survie avant tout Le monde entier vous en veut… Le danger est omniprésent, qu’il surgisse à découvert ou qu’il rôde dans l’ombre : infectés qui attaquent à vue, loups et ours qui prospèrent dans les forêts. Mais certains maux ne montrent pas leur visage. Les maladies vous affectent directement : vous devrez en reconnaître les signes, poser un diagnostic et trouver un traitement avant qu’il ne soit trop tard. Le matériel reste rare, mais la fabrication d’objets pourra vous aider. Recousez vos vêtements, allumez un feu pour cuisiner vos rations, et improvisez des outils. Une fois prêt, passez les villes et villages au peigne fin. Ami ou ennemi ? À vous de décider Vous serez jusqu’à 60 joueurs à tenter de survivre sur une même carte. Les autres survivants vous barreront la route ou vous viendront en aide, et l’un n’empêche pas l’autre… Pensez à faire les saluer et à dire « ami ! » au micro. Vous prendrez certes le risque de finir du mauvais côté d’une arme, de vous faire ligoter et bâillonner… Mais il y a des chances que ce survivant vous tende la main et devienne un ami pour la vie. Dans DayZ, les possibilités sont infinies. Cest ce qui fait de chaque rencontre une expérience unique. Après la survie Construisez une base, préparez un potager, chassez, pêchez, et défendez votre refuge à l’aide de pièges… Réparez une voiture ou un camion et partez explorer la carte entre amis, à la recherche d’armes et d’équipement militaires : convois routiers et ferroviaires, villes fréquentées par d’autres survivants, ou bases isolées aux confins du territoire. Vous trouverez même des tenues de protection pour arpenter les zones gazées. L’arsenal est vaste, avec plus de 50 armes à feu, chacune pouvant être équipée d’accessoires, de chargeurs et de munitions spécifiques. Le parcours sera semé d’embûches. Et chaque vie sera différente.

Flips, grabs, grinds – skate comme si c’était 1999 ! Skatesterre est un jeu de skateboard arcade nerveux, inspiré de l’âge d’or des grands jeux de skate. Skatesterre est un jeu de skateboard arcade nerveux, inspiré de l’âge d’or des grands jeux de skate. Enchaîne des combos monstrueux, pose des tricks de malade et déchire des niveaux conçus pour la vitesse, le flow et la créativité. Joue en tant que Sterre Meijer alias Surfsterre, skateboardeuse néerlandaise et figure montante de la scène skate mondiale, et taille ta route dans les rues, les parks et les spots urbains blindés de rails, rampes et lignes cachées. Accomplis des missions, chasse les meilleurs scores et débloque de nouveaux looks au fil de ta progression. Skateboarding Arcade Classique Facile à prendre en main. Difficile à maîtriser : Contrôles précis, mouvements fluides et système de combos poussé rendent chaque run ultra satisfaisant.

Skate à ta façon : Kickflips, grabs, manuels, grinds et plus – Skatesterre regorge de tricks de ouf combinables pour des multiplicateurs massifs.

Que des bangers, zéro filler : Playlist de tueurs remplie de tracks underground skate punk et skate rock.

Débloquer Mode & Style : Objectifs de mission débloquent un large choix de pièces mode pour Sterre.

Niveaux Variés : Rails, rampes, gaps et routes cachées. Chaque environnement récompense les joueurs qui maîtrisent le flow.

Chasse le Run Parfait : Enchaîne les tricks et pourchasse le score ultime. Caractéristiques Gameplay de skateboard arcade intense

Une tonne de tricks à maîtriser et combiner

Bande-son explosive avec skate punk underground

Objectifs de missions sur plusieurs niveaux

Tenues et accessoires à débloquer

Grands environnements pleins de rails, rampes et secrets

Joue en tant que Sterre Meijer alias Surfsterre

Inspiré de l’âge d’or des jeux de skateboard

Brisez les chaînes du temps en sautant, en vous balançant, et en taillant dans un monde fantastique dans cette lettre d’amour aux jeux d’action 3D classiques. Zirian doit sauver sa soeur avec son coucou mécanique de la mystérieuse Tour de l’Horloge qui a plongé le pays dans une nuit éternelle. Aidez Zirian à sauver sa soeur des griffes du désespoir en restaurant la trame du temps et en découvrant les secrets des Maîtres Horlogers. Maîtrisez un mélange parfait de plateformes dynamiques et de combats rapides. Sautez, foncez, agrippez-vous et glissez à travers des défis palpitants qui raviveront la magie des grands jeux de plateforme classiques. Explorez de superbes royaumes façonnés par les Maîtres Horlogers, chacun rempli de mystère, de magie, de paysages à couper le souffle et de personnages attachants. Naviguez dans des forêts éthérées, des royaumes sous-marins, des dunes ensoleillées et des sommets nuageux – le monde de Duskfade est vivant et regorge de secrets que vous devrez découvrir. Découvrez un puissant voyage de passage à l’âge adulte rempli de cœur, de souffrance et de courage pour affronter l’inconnu. Rejoignez un groupe de personnages charmants pour affronter des ennemis longtemps oubliés, chacun incarnant un obstacle émotionnel.

Le roi de Solginat est mort, et un nouvel empereur en puissance se tient devant son cadavre. Affrontez les ténèbres dans l’un des six scénarios différents tout en gérant vos ressources, en ralliant vos monstres et en vous opposant à l’empire. Brigandine: Abyss est à la fois un jeu de simulation de guerre et un RPG stratégique. En plus de proposer plusieurs campagnes, le jeu introduit également un nouveau mode mission. Remboursez vos dettes, conquérir le monde ou redonner toute sa splendeur à votre ville : les 24 nations ont chacune leurs propres conditions de victoire !

Cette collection reprend là où METAL GEAR SOLID: Master Collection Vol. 1 de 2023 s’était arrêtée, en réintroduisant deux titres incontournables qui prolongent les histoires de Solid Snake et de Big Boss. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots bénéficie de son premier portage depuis sa sortie originale en 2008, aux côtés de Metal Gear Solid: Peace Walker avec un mode en ligne pouvant accueillir jusqu’à six joueurs, ainsi que du spin-off de la série Metal Gear: Ghost Babel en tant que contenu bonus. La collection comprend également un Screenplay Book contenant les textes en jeu des deux titres principaux, un Master Book détaillant l’histoire et les personnages, une bande-son numérique et une base de données couvrant le vaste lore de Metal Gear à Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Les bonus de précommande incluent l’uniforme « Cardboard Camouflage » pour Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et l’uniforme « Love Cardboard » pour Metal Gear Solid: Peace Walker. Les joueurs disposant de données de sauvegarde de MASTER COLLECTION Vol. 1 recevront également des objets bonus en jeu pour Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots et Metal Gear Solid: Peace Walker.

Le prochain épisode des palpitantes aventures de Tsubasa est arrivé ! Profitez de tous les frissons d’un football spectaculaire avec 110 personnages jouables et de nouvelles super techniques époustouflantes. Défiez un ami sur la pelouse ou soutenez Tsubasa dans sa quête ; le ballon est votre ami. • Un monde footballistique plus vaste que jamais ! Découvrez 22 équipes nationales, plus de 110 personnages jouables et plus de 150 scènes cinématiques venant sublimer l’action sur le terrain ! Des équipes auparavant inédites tirées du manga et des sélections et personnages originaux s’affrontent dans des duels à l’animation léchée et sublime. Toutes les joies et tous les frissons de ces moments uniques n’ont jamais été aussi intenses ! • Nouvelle jouabilité améliorée L’action sur le terrain a été significativement améliorée ! De nouvelles super techniques augmentent l’intensité dans tous les compartiments du jeu. Vous pouvez désormais dominer les débats sur la pelouse en passant, dribblant, taclant et bloquant avec vos propres techniques spéciales. Même plonger pour effectuer une parade devient plus tactique ! Le nouveau système de jeu met le gardien en duel face au tireur et permet aux deux joueurs de profiter des super tirs et des parades miraculeuses à couper le souffle des personnages originaux de la série. • Tracez-vous un chemin vers la victoire Du Brésil à la coupe du monde junior, revivez la saga de l’Arc mondial Junior, désormais avec des intrigues supplémentaires supervisées par Yōichi Takahashi. Créez votre propre personnage et rejoignez Tsubasa à la poursuite de ses rêves. Forgez de nouvelles amitiés, affrontez de nouveaux rivaux et rapportez le trophée à la maison.

Fuyez l’agitation de la ville et profitez de la vie sur Starsand Island. Pêchez, cultivez, élevez des animaux et tissez des liens d’amitié ou d’amour avec les habitants pour découvrir leurs secrets. Personnalisez votre monde et invitez vos amis afin de façonner ensemble votre petit coin de paradis ! Bienvenue sur Starsand Island, un jeu de simulation se déroulant sur une île paisible où vous pourrez oublier vos soucis en vous plongeant dans une vie bucolique au cœur d’un monde façonné par vos soins. Évadez-vous sur une île paradisiaque Ghibliesque Bien plus qu’un simple jeu, Starsand Island vous apaisera. Imaginez les rayons d’un soleil radieux vous réchauffant tandis que vous admirez le sable fin, les prairies luxuriantes, les charmants moulins à vent, les sympathiques citadins, les adorables dauphins, les coraux éclatants, les cabanes douillettes et les écureuils pleins d’entrain. Ce monde insulaire inspiré des œuvres de Ghibli vous permettra de fuir la réalité afin de savourer la beauté sereine de votre petit coin de paradis. De vastes possibilités d’exploration et d’agriculture Émerveillez-vous en recueillant les trésors de la mer, en regardant vos plantations pousser, en pêchant dans des eaux abondantes et en découvrant des minéraux et des plantes tropicales lors de vos aventures. Plongez dans les profondeurs marines à la recherche de coraux colorés et de perles cachées, au sein d’un environnement varié où chaque effort est récompensé par un profond sentiment d’accomplissement. Des interactions communautaires sincères et attentionnées Plus de 40 PNJ résident dans la ville, chacun ayant sa propre histoire à découvrir. Vous pourrez tisser des liens étroits et peut-être même trouver quelqu’un avec qui partager votre vie. En fonction de vos actions, les résidents vous salueront et prendront soin de vous chaque jour, afin que vous vous sentiez comme chez vous au sein de cette communauté insulaire. Une infinité de personnalisations pour votre maison Entre les montagnes et la mer, choisissez l’emplacement idéal pour bâtir la maison de vos rêves. Les matériaux vont bien au-delà des simples briques et du mortier, l’unique limite sera votre créativité. Que vous souhaitiez concevoir des fresques, personnaliser des sons ou encore programmer des accessoires interactifs, vous êtes libre de vous exprimer et de créer un espace qui vous est propre. Au cœur de Starsand Island, vous n’êtes pas qu’un simple joueur, mais un créateur, un explorateur et le gardien de ces terres. Rejoignez-nous pour prendre un grand bol d’air marin qui apaisera et nourrira votre esprit.

Un rogue-lite cauchemardesque façon machine à sous. Jouez votre vie dans un simulateur de dette sans fin ! Clover Pit est l’enfant démoniaque de Balatro et Buckshot Roulette, un rogue-lite qui piège les joueurs dans un enfer de leur création. Enfermé dans une cellule rouillée avec une machine à sous et un distributeur automatique, vous devez rembourser votre dette à la fin de chaque manche… ou sombrer dans la ruine – littéralement ! Manipulez la machine à sous pour gagner des pièces supplémentaires. Faites pencher les chances en votre faveur grâce à divers prix et breloques, et déclenchez des séries de combos éblouissants. Pliez les règles, brisez le jeu et remboursez vos dettes, et payez votre geôlier assez longtemps pour obtenir une chance d’être libéré. Points clés : Un rogue-lite haletant où chaque manche pourrait être la dernière !

Méta-progression, multiples fins et améliorations à débloquer !

Repoussez vos limites dans le mode Infini !

Une ambiance d’escape room infernale !

Plus de 150 objets et synergies pour booster votre chance !

Une sinistre histoire d’addiction et d’évasion ! P.S. EST-CE QUE C’EST UN JEU D’ARGENT ? Bien sûr que non ! CloverPit est un jeu d’horreur rogue-lite, et non un simulateur de machine à sous. Notre machine à sous est conçue pour être déjouée et vaincue, et nous ne vous demanderons jamais d’argent réel.

Un jeu d’action roguelite qui se déroule dans l’univers de BLAZBLUE, avec de superbes graphismes en 2D, un système de combat aussi intense que stylé, ainsi que des commandes réactives et précises. Incarnez une série de personnages uniques tirés de la célèbre franchise BLAZBLUE et vivez une expérience phénoménale où l’action est reine. Dans un lieu mystérieux appelé le laboratoire, quelques scientifiques triés sur le volet tentent de sauver un monde au bord de l’effondrement. À ce jour, toutefois, leurs efforts restent vains et la responsable du site, le docteur Mercurius, continue de clamer que la fin est proche. Dans une dernière tentative désespérée, ils mettent en place un projet d’étude des possibles visant à recueillir des fragments de possible, des données spéciales qui pourraient empêcher la destruction du monde. Ces fragments dérivent dans la Mer des possibles, une dimension située entre les mondes, par-delà les frontières de la réalité. Ace, notre protagoniste, est la seule personne capable d’explorer cette mer. Avec l’aide des scientifiques du laboratoire, Ace enchaîne les plongées pour mener sa quête désespérée, jusqu’à ce que d’étranges visions l’assaillent et que son corps commence à changer. Peu à peu, son esprit est envahi d’innombrables souvenirs et Ace commence à entrevoir la vérité qui se cache derrière ce monde en plein effondrement et derrière le projet lui-même…

The Witch’s Bakery est un RPG d’Aventure 2D où vous vivez une aventure magique en tant que sorcière-boulangère à Paris ! Gérez votre boutique, visitez des rues emblématiques et guérissez le cœur des gens avec vos croissants ! The Witch’s Bakery est un RPG d’Aventure cozy sur une gentille sorcière qui ouvre sa boulangerie dans le Paris moderne. Elle possède un pouvoir spécial : elle peut voir dans le cœur des gens et guérir les émotions par la magie ! VOTRE VIE QUOTIDIENNE DE SORCIÈRE-BOULANGÈRE À PARIS ! Vous incarnez Lunne, qui vient d’arriver en ville ! Chaque jour est divisé en trois phases : Journée , où Lunne gère sa boulangerie et sert les clients avec son équipe d’ami·es.

, où Lunne gère sa boulangerie et sert les clients avec son équipe d’ami·es. Soirée , où Lunne explore Paris, tisse des liens, découvre les secrets de la ville et pénètre dans le cœur troublé de ses ami·es.

, où Lunne explore Paris, tisse des liens, découvre les secrets de la ville et pénètre dans le cœur troublé de ses ami·es. Nuit, où Lunne se repose, améliore sa magie, décore sa boulangerie et passe du temps dans son atelier cosy. L’histoire progresse au fil des jours alors que vous gagnez de l’expérience, de l’argent et de la renommée, rencontrez de nouveaux amis et guérissez leur cœur. UN PARIS COLORÉ ET UNE AVENTURE MAGIQUE ! Une fois votre journée de travail terminée, vous pouvez visiter plusieurs quartiers de Paris pour rencontrer des personnages principaux, participer à des activités pour apprendre de nouvelles compétences, acheter des livres pour de nouvelles recettes, etc. L’exemple ci-dessus est « Le Quai des Bouquinistes » situé dans le 6ème arrondissement de Paris ! Cet endroit est connu pour ses libraires et ses collectionneurs de divers objets culturels, comme des vinyles, des affiches, des anciens magazines… Mais aussi, bien sûr, pour la magnifique Notre-Dame. Chaque quartier a ses propres personnages, activités et boutiques ! UNE HISTOIRE D’ÉMOTIONS ET DE VULNÉRABILITÉ Pour certaines personnes, leurs émotions sont si fortement verrouillées que Lunne doit entrer dans leur cœur pour les aider. Elle pénètre dans leur « Palais du Cœur », un espace magique où les émotions et les pensées prennent forme. Lunne doit guider l’Émotion personnifiée jusqu’au cœur. À l’intérieur du Palais du Cœur, Lunne découvre les luttes les plus profondes de la personne et trouve l’ingrédient clé dont elle a besoin pour faire un pain qui les guérira !

Traverse l’archipel vivant de Limbo à la recherche de ton oncle Lou, mystérieusement disparu en te laissant son service de livraison en hydravion. Explore les îles, récolte des ressources et perfectionne tes compétences en artisanat pour accomplir des missions et développer ton entreprise !

Parkasaurus met au défi le joueur de planifier, concevoir et construire son propre parc à thème sur les dinosaures. En commençant avec un simple rêve et un parc abandonné, le joueur découvrira de nouvelles technologies, de nouvelles attractions et un lien spécial avec tous ses dinosaures ! Parkasaurus propose au joueur de planifier, concevoir et construire des expositions fabuleuses qui maximisent à la fois le bonheur de ses Dinos et la satisfaction et la disposition des visiteurs du parc à dépenser leur argent ! En partant seulement d’un rêve et d’un parc abandonné, le joueur découvrira des technologies révolutionnaires, de nouvelles attractions et un lien spécial avec chacun de ses Dinos, le tout dans de superbes graphismes 3D modernes. Dans Parkasaurus, si vous prenez soin de vos dinosaures et découvrez de nouvelles technologies alors votre parc se développera. Design d’Exposition :

Succès lié au design – chaque dinosaure a besoin d’une biosphère unique, donc la forme de l’exposition, les matériaux utilisés, la végétation, l’altitude et l’humidité jouent tous un rôle clé dans le succès de vos Dinos.

Succès lié au design – chaque dinosaure a besoin d’une biosphère unique, donc la forme de l’exposition, les matériaux utilisés, la végétation, l’altitude et l’humidité jouent tous un rôle clé dans le succès de vos Dinos. Gestion du parct:

Dépensez judicieusement les ressources pour construire l’ultime parc de Dinos avec plus de 80 éléments à construire et 4 types d’employés.

Dépensez judicieusement les ressources pour construire l’ultime parc de Dinos avec plus de 80 éléments à construire et 4 types d’employés. Bébés Dinos:

Nourrissez et élevez des Dinos de l’œuf jusqu’à l’âge adulte, avec le jeu de base et ses 24 Dinos à découvrir (de nouveaux dinosaures sont régulièrement ajoutés).

Nourrissez et élevez des Dinos de l’œuf jusqu’à l’âge adulte, avec le jeu de base et ses 24 Dinos à découvrir (de nouveaux dinosaures sont régulièrement ajoutés). Intimité et Biome:

Systèmes uniques d’intimité et de biome qui encouragent la créativité dans la conception.

Systèmes uniques d’intimité et de biome qui encouragent la créativité dans la conception. Monétisation des visiteurs:

Un système d’évaluation dynamique où chaque visiteur laisse une note étoilée en fonction de son expérience.

Un système d’évaluation dynamique où chaque visiteur laisse une note étoilée en fonction de son expérience. Gestion des employés:

Augmentez le nombre de nouvelles recrues ou faites appel à des vétérans chevronnés pour vous aider à gérer votre parc en toute fluidité.

Ta mamie en a assez que tu traînes à la maison sans rien faire, elle te met à la porte et exige que tu ailles TROUVER UN JOB ! Elle serait si fière de toi si tu arrivais à gagner assez d’argent pour t’acheter un jour ta propre maison ! Gagne ta vie de Wobbly et profites-en au maximum ! Coop jusqu’à 2 joueurs en ligne ou en local avec écran séparé Monde ouvert bac à sable rempli de mini-jeux, de jouets, de secrets et BIEN PLUS Plus de 50 missions et jobs uniques aux récompenses exclusives à débloquer en solo ou à plusieurs Plus de 90 véhicules à conduire (et à planter dans le décor) Plus de 250 vêtements à porter pour frimer Une quantité infinie de fun façon Wobbly ! FUN & PHYSIQUE ENTRE AMIS C’est parti pour explorer ! Tu peux interagir avec presque tout ; attrape, joue et fais des expériences dans ce monde rempli d’objets, de mini-jeux et de surprises. Découvre de chouettes quêtes individuelles et de palpitantes aventures en groupe jusqu’à 2 joueurs en ligne ou en coop local, le tout dans un monde fantastique. MISSIONS & MYSTÈRES Des énigmes et des défis satisfaisants t’attendent dans les missions de scénario, avec des récompenses à la clé. Élucide les mystères de l’île tropicale, perce les secrets de la montagne, explore des grottes cachées… Le musée wobbly a perdu tous ses artéfacts ! Tu pourrais peut-être l’aider à les retrouver ? Achète des cartes au trésor et suis les indices afin de récupérer tous les trésors du musée et débloquer de superbes récompenses. TROUVE-TOI UN JOB ! Va faire plaisir à mamie et trouve-toi un petit boulot ! Plus d’une vingtaine de jobs stimulants et uniques te permettront de gagner de l’argent. Livre des pizzas, joue les pompiers, conduis des taxis, enflamme la piste de danse… Tu trouveras à coup sûr le job wobbly de tes rêves ! LA BELLE VIE FAÇON WOBBLY Une fois que ton compte en banque sera rempli, pourquoi ne pas faire quelques emplettes ? Rends-toi à l’animalerie pour acheter un compagnon fidèle, achète et débloque plus de 250 vêtements et choisis parmi plus de 90 véhicules différents. Quand tu auras vraiment bien économisé, tu pourras même t’acheter une maison ; de la cabane en bois au manoir de luxe, il y en a pour tous les goûts sur Wobbl’Île ! PARTIES PERSONNALISÉES EN MODE ARCADE Envie de t’évader de Wobbl’Île ? Jette un œil au mode Arcade ! Découvre quatre nouveaux modes de jeu : Déluge de détritus, Cache-cache, Parcours wobbly et Bac à sable. Chaque mode possède des paramètres réglables, plusieurs mini-jeux et de nouvelles zones pour t’éclater avec tes amis !

Domptez, collectionnez, combattez ! Assemblez une équipe invincible de Montabi dans ce roguelike de construction de decks. Maîtrisez leurs incroyables capacités, combinez leurs forces et sauvez la ville dans des combats tactiques au tour par tour ! Un roguelike de construction de decks où vous collectionnez des créatures. Assemblez votre équipe de trois Montabi pour déjouer les plans des méchants et sauver la ville ! Construisez votre équipe de Montabi

Il va vous falloir des Montabi si vous voulez sauver la ville et devenir un grand héros ! Chaque Montabi dispose de compétences uniques, afin d’offrir des combinaisons et des synergies infinies à votre groupe de trois et vous. Obtenez des gadgets, équipez des charmes et frayez-vous un chemin vers la victoire ! Évoluez et apprenez de nouvelles compétences

Entraînez vos Montabi pour les rendre plus forts et débloquer de nouveaux coups, et ainsi améliorer la stratégie de votre équipe. Lorsqu’ils montent en niveau, vos Montabi évoluent vers des formes plus puissantes, obtenant ainsi de nouvelles capacités de carte et offrant davantage d’options tactiques. En travaillant ensemble, rien ne vous arrêtera, vos Montabi et vous ! Surpassez vos adversaires

Déployez vos meilleures stratégies pour battre les méchants dans un système unique de grille 3×3. Grâce aux capacités uniques de chaque Montabi, vous disposerez d’un nombre infini d’options pour surpasser vos adversaires et remporter la victoire. Veillez simplement à vous reposer de temps en temps dans un café pour restaurer vos PV ! Choisissez votre entraîneur

Choisissez parmi divers entraîneurs, chacun ayant un style de jeu unique. Vous voulez mettre votre équipe en position idéale pour affronter directement vos adversaires, ou vous préférez booster vos Montabi avec un bon gros repas ? Quand la ville est en jeu, tout le monde met la main à la pâte ! Veillez simplement à rester en sécurité ! Comme pour le roi quand on joue aux échecs, si votre entraîneur est vaincu, la partie est finie.

Embarquez pour une vie d’aventure dans un monde magnifique de créativité et d’intrigue. Fondez une famille, personnalisez votre ferme, gérez une entreprise, fabriquez des objets et combattez des monstres merveilleusement malveillants. Vos actions et décisions comptent dans notre histoire aventureuse remplie de but et de promesse. Donnez un coup de main aux villageois dans le besoin et découvrez le mélange unique de créativité et de choix qui distingue Kynseed. Venez nous rejoindre – votre héritage vous attend ! Un RPG basé sur l’histoire se déroulant dans de belles régions avec des batailles contre des créatures de contes de fées sombres.

Personnalisez votre ferme et votre maison en utilisant le nouveau mode de personnalisation de Kynseed avec des centaines d’objets et des possibilités de conception illimitées.

Gérez une entreprise comme une forge, une apothicairerie ou un magasin de biens.

Développez des relations avec les villageois qui se souviendront de vos actes, actions et farces !

Combattez l’armée maléfique des Hob alors qu’ils construisent de puissants totems et causent la destruction des cultures et des bâtiments.

Reconstruisez les maisons et bâtiments endommagés pour vos voisins et de nouveaux PNJ.

Rassemblez des matériaux pour créer des objets, forger des armes ou mélanger des remèdes pour des maladies bizarres.

Achetez des artefacts étranges auprès du mystérieux M. Fairweather – des objets qui peuvent vous aider dans vos tâches, vous aider au combat ou simplement vous permettre de jouer avec le monde. Mais attention à sa taxe de vie ; chaque objet doit être payé avec des années de votre vie !

Un monde où tout le monde vieillit – fondez une famille puis mettez-vous à la place de vos enfants et continuez votre héritage. Dans Kynseed, vivez votre vie comme vous le souhaitez dans un monde ouvert 2D magnifiquement conçu à la main. C’est une belle aventure RPG d’un couple de vétérans de la série Fable qui aiment faire du thé.

Ancaria est au bord du gouffre. L’Énergie T, le mystérieux pouvoir qui autrefois était source de prospérité, répand maintenant corruption, conflit, et chaos. Au milieu des trahisons et de la guerre, six héros se démarquent, chacun ayant son propre parcours, ses propres capacités et sa propre destinée dans un monde ouvert rempli de vie. Dans cette version remastérisée du RPG culte Sacred 2: Fallen Angel, les joueurs redécouvrent un monde fantastique gigantesque rempli de centaines de quêtes, de dangereux donjons, et d’arts martiaux uniques à maîtriser. Combattez des créatures monstrueuses, découvrez d’anciens secrets, et façonnez votre personnage grâce au butin que vous récupérez, aux niveaux que vous gagnez et au système de personnalisation approfondi. Avec des mécaniques de combat affinées, une interface moderne, une prise en charge complète des manettes et l’inclusion de toutes les extensions, cette version redonne vie à un titre culte, que vous revisitiez Ancaria ou que vous y entriez pour la première fois. De plus, vous bénéficierez également d’un bonus spécial : la version d’origine de l’édition classique complète de Sacred 2 Gold, vous permettant de découvrir le jeu comme il était lors de sa sortie d’origine. Inclut toutes les mises à jour et toutes les extensions en une seule édition définitive

Système de combat plus fluide et plus intense

Interface moderne et prise en charge complète des manettes

Textures, distance d’affichage et effets de lumière améliorés

Correctifs apportés par la communauté, et stabilité améliorée

Defender of the Crown est de retour avec de nombreuses améliorations pour la nouvelle génération de chevaliers. Partez en conquête, levez des armées, prenez les châteaux d’assaut et détrônez les seigneurs rivaux pour unir le royaume sous votre bannière.

• GRANDIR DANS L’AU-DELÀ Grim Trials est un roguelite d’action heavy metal où vous créez et personnalisez vos propres armes et équipements afin d’embrasser la Mort à votre manière. Incarnez Avelin, une jeune femme morte prématurément, recrutée parmi les nombreux Faucheurs de la Mort. Chargée de traquer les âmes impures, d’affronter ses démons et de se frayer un chemin dans un monde souterrain façonné par elle-même, Avelin devra survivre à ces épreuves pour devenir une véritable Faucheuse et revoir l’amour de sa vie encore en vie. • RÉCOLTEZ LEURS ÂMES Des arènes infinies en grille hexagonale remplies de monstres, pièges, âmes pécheresses et 7 boss sacrilèges vous attendent. Éliminez-les avec une variété de faux personnalisables, arbalètes et de puissantes Bénédictions issues des Dieux de la Mort du monde entier. Maîtrisez ces armes dans un système de combat unique qui récompense l’usage intelligent du double maniement. • RÉCOLTEZ DES MATÉRIAUX & FORGEZ VOTRE ÉQUIPEMENT Les butins de combat sont les outils de votre métier. Récupérez des matériaux sur le champ de bataille et collaborez avec vos mentors dans les arts occultes pour créer des armes, armures et consommables toujours plus puissants. • PERSONNALISEZ VOTRE ÉQUIPEMENT & CRÉEZ VOTRE BUILD Chaque Faucheur suit sa propre voie ! Combinez vos équipements avec des compétences issues d’un vaste arbre de talents, puis choisissez soigneusement des Bénédictions aléatoires pour créer des builds puissants. • UNE NOUVELLE VIE APRÈS LA MORT Explorez l’Académie, dédiée à l’entraînement des Faucheurs. Développez vos relations, accomplissez des quêtes et débloquez savoirs, conseils et soutiens. Découvrez les histoires des défunts. • L’AMOUR TRIOMPHE DE LA MORT Grandir dans l’au-delà n’était pas prévu, mais la mort n’arrête pas ceux qui sont déjà morts. Un amour inébranlable dépasse même les dieux. Chaque défaite renforce Avelin. Vivez, combattez, mourez, recommencez jusqu’à tenir votre promesse.