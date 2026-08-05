Un portage de Diablo 4 sur Nintendo Switch 2 est désormais confirmé pour septembre 2026, près de trois ans après sa sortie initiale sur PC, Xbox et PlayStation. Cette annonce s’appuie sur plusieurs éléments convergents, dont des fuites officielles provenant d’organismes de classification, ainsi que des rapports de leakers spécialisés dans le retail.

Le leaker billbil-kun, connu pour ses informations précises, a été le premier à relayer cette information, précisant que la sortie est prévue pour le 15 ou le 18 septembre 2026. Ces dates restent à confirmer, mais elles correspondent aux fenêtres de lancement évoquées par différentes sources. Le jeu sera disponible à la fois en version numérique via le Nintendo eShop et en version physique, bien que cette dernière se présente sous la forme d’un Code in a Box – un emballage contenant uniquement un code de téléchargement, sans cartouche physique ni carte de jeu traditionnelle.

Le prix de Diablo 4 sur Nintendo Switch 2 a été fixé à 69,99 euros, 69,99 dollars américains ou 62,99 livres sterling, selon les régions. Cette tarification s’aligne sur celle des autres versions du jeu, reflétant une stratégie de prix standard pour les ports sur console portable. Cependant, une incertitude persiste quant à l’inclusion du DLC Lord of Hatred dans cette édition. Aucune confirmation officielle n’a été apportée à ce stade, et les joueurs devront attendre une annonce plus précise pour connaître le contenu exact de cette version.

Les premières indications d’un portage sur Nintendo Switch 2 remontent à plusieurs mois. Dès avril 2026, un organisme de classification indonésien avait listé le DLC Lord of Hatred avec une mention explicite de la Nintendo Switch parmi ses supports potentiels. Quelques semaines plus tard, un second organisme taïwanais avait également classé Diablo 4 pour la Switch 2, avant de retirer temporairement cette information. Ces deux fuites indépendantes, émanant d’autorités officielles, renforcent la crédibilité de cette annonce, même si Activision Blizzard n’a pas encore confirmé publiquement le portage.

Une présentation officielle pourrait intervenir lors de la Gamescom 2026, qui se tiendra du 26 au 30 août à Cologne. Microsoft, qui célèbre ses 25 ans cette année, sera présent sur place avec un stand dédié, offrant un cadre idéal pour une annonce majeure.

À ce jour, aucune communication officielle d’Activision Blizzard n’a été publiée concernant ce portage.