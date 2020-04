Un partch FR pour Dog Duty sur Nintendo Switch

Pulvérisez les membres d’Octopus !

Dans Dog Duty, les joueurs contrôlent une équipe de trois personnages qui sèment le chaos, détruisent les infrastructures et éliminent les octo-boss. Les joueurs peuvent se déplacer librement dans le monde et se battre sur le toit d’un tas de véhicules en mouvement, tels que des voitures blindées ou des bateaux. La mission est claire : il faut détruire l’octo-tank, situé dans le désert, l’octavion, aperçu pour la dernière fois près de la rivière, et l’octo-jumper, situé dans la zone marécageuse. Détruire un avant-poste affecte les autres avant-postes, coupant ainsi le ravitaillement en armes, en armures et autres octo-ressources. Après avoir terrassé ces ennemis, il est temps d’aller affronter le terrible Commandant Octopus, à l’abri dans sa capitale fortifiée.

À propos de Dog Duty

Prenez la tête d’une équipe de bons à rien et partez affronter le maléfique Commandant Octopus et son armée qui menacent la paix dans le monde. Dans cet amusant jeu de tactique en temps réel, vous vous lancez dans une guérilla pour pulvériser la vermine d’Octopus. Combattez sur le toit de votre véhicule en mouvement et voyagez d’île en île pour libérer des avant-postes et terrasser des boss coriaces dans leurs puissantes octo-machines. Pulvérisez cette bande de calamars, mais restez sur vos gardes, car ils sont bien armés !

Caractéristiques