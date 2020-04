Wales Interactive prépare Maid of Sker, un survival horrifique tiré du folklore britannique

– Le studio venu du Pays de Galles vous fera frissonner sur Steam, PlayStation 4 et Xbox One en juin 2020. –

Wales Interactive, les esprits derrière Don’t Knock Twice, The Bunker ou encore The Complex, officialisent les dates de sortie de leur nouveau jeu vidéo horrifique, Maid of Sker (la demoiselle de Sker).

Maid of Sker fera souffler un vent lugubre sur Steam, Xbox One et PlayStation 4 en juin 2020 avant d’arriver sur Nintendo Switch en octobre 2020. Pour rappel, le jeu se déroule autour de Sker House, une véritable demeure qui serait l’une des plus hantées de Grande-Bretagne.

Découvrez le trailer ici :

Plongez au cœur du folklore gallois en 1898

Maid of Sker est un jeu vidéo d’horreur et de survie à la première personne qui relate l’histoire du tristement célèbre hôtel Sker. Dans le jeu, vous contrôlez Thomas Evans, un musicien plongé dans une terrifiante bataille pour sauver la femme qu’il aime. Aventurez-vous avec prudence dans les entrailles de cette bâtisse sinistre en utilisant des tactiques de survie (et sans arme) et en vous appuyant sur votre capacité à garder le silence pour échapper à la mort.

Maid of Sker est le fruit de la collaboration entre Wales Interactive et la plume derrière Don’t Knock Twice et SOMA, inspirée cette fois par l’histoire folklorique d’Elisabeth Williams. Dans ce conte tragique des années 1800, une demoiselle galloise se retrouve enfermée à double tour par son père. Seule, laissée à son chagrin et le coeur brisé, elle y perdra la vie. Maid of Sker raconte l’histoire d’un empire familial pris dans l’étau du surnaturel et de la terreur qui étouffe les jardins de son hôtel. Tia Kalmaru prête également sa voix au jeu pour recréer des hymnes gallois terrifiants de Maid of Sker.

Points forts

Système d’IA basé sur le son 3D comme mécanisme de survie de base.

Une histoire effrayante inspirée du folklore gallois mêlant horreur psychologique et gothique issue du corpus littéraire britannique.

Visuels réalistes avec 4k sur PC et améliorations sur PS4 Pro et Xbox One X.

Reprise des célèbres hymnes gallois Calon Lân (A Pure Heart), Suo-Gân (Welsh Lullaby) et Ar Hyd Y Nos (All Through the Night) à partir de la voix effrayante de Tia Kalmaru.

Le directeur général David Banner a déclaré: “Nous sommes ravis d’annoncer Maid of Sker. Maid of Sker est une chance fantastique de partager notre héritage gallois avec le monde et de les effrayer en même temps !”

À propos de Wales Interactive

Wales Interactive est un développeur et éditeur de jeux vidéo et de films interactifs primé. Il est implanté dans le sud du Pays de Galles, au Royaume-Uni. Son catalogue de titres comprend Maid of Sker, The Complex, Late Shift, The Bunker, Don’t Knock Twice, The Shapeshifting Detective et plus encore. Les développeurs sont passionnés par les jeux vidéo et leur objectif est de créer des jeux originaux et de mettre le Pays de Galles sur la carte des jeux vidéo.