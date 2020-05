Le jeu vidéo Little Nightmares vendu à 2 millions de joueurs

BANDAI NAMCO Entertainment est heureux d’annoncer que la franchise d’horreur, Little Nightmares®, a atteint les deux millions d’exemplaires vendus dans le monde. Little Nightmares®, développé par les studios Tarsier et publié par BANDAI NAMCO Entertainment Europe, met les joueurs dans la peau de Six qui tente d’échapper au Maw, un navire rempli de résidents maléfiques et de pièges dangereux.

À partir du 1er juin, les joueurs sur Stadia pourront s’immerger dans le sombre conte de Little Nightmares®. L’édition standard du jeu sera gratuite à partir du 1er juin pour les membres de Stadia Pro, qui pourront acheter séparément “Secrets of the Maw“, la collection de trois histoires supplémentaires. Les non-membres de Stadia Pro pourront acheter “Little Nightmares Complete Edition“, contenant le jeu de base et les histoires supplémentaires de “Secrets of the Maw“.

“Faire partie du voyage de Little Nightmares, depuis ses débuts jusqu’à cette grande étape, a été incroyable” a déclaré Hervé Hoerdt, vice-président senior du département numérique, marketing et contenu de BANDAI NAMCO Entertainment Europe. “C’est le témoignage de notre capacité à créer de grandes franchises qui réussissent à susciter le succès et l’intérêt, non seulement dans le secteur des jeux vidéo, mais aussi dans celui du divertissement dans son ensemble. Bien que cette étape soit importante, ce n’est que le début“

“C’est incroyable de voir cette nouvelle franchise prendre vie grâce aux réactions et au soutien des fans“, a déclaré Lucas Roussel, producteur de Little Nightmares. “Avec Google Stadia, encore plus de joueurs pourront jouer au jeu et cette communauté continuera à se développer. Nous nous concentrons entièrement sur Little Nightmares II et nous sommes impatients d’en dire plus aux fans sur le jeu cet été“.

Little Nightmares® est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC et sera disponible sur Google Stadia à partir du 1er juin.