The Outer Worlds est maintenant disponible sur Nintendo Switch

Plongez dans l’action du RPG primé de science-fiction en solo, partout où vous allez

New York, NY – 5 juin 2020 – Aujourd’hui, Private Division, Obsidian Entertainment et Virtuos ont annoncé que The Outer Worlds, leur RPG solo récompensé à de nombreuses reprises, était maintenant disponible sur la console Nintendo Switch™. The Outer Worlds provient des deux coréalisateurs de jeu Tim Cain et Leonard Boyarsky, créateurs originaux de Fallout, ainsi que l’équipe de renom d’Obsidian Entertainment, ayant à son actif Fallout: New Vegas, Star Wars: Knights of the Old Republic II, South Park: Le Bâton de la Vérité et la franchise Pillars of Eternity.

Retrouvez la bande-annonce de lancement de The Outer Worlds sur Nintendo Switch ci-dessous :

The Outer Worlds, déjà sorti sur PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, toute la gamme Xbox One, dont Xbox One X, et PC Windows, a reçu les plus hautes distinctions et les plus grands éloges de la critique dès sa sortie initiale en octobre dernier :

5/5 étoiles – EGM

Meilleur RPG de 2019 – IGN

RPG de l’année 2019 – Shacknews

Le Jeu de l’Année 2019 – Destructoid

Meilleur jeu de rôle de 2019 – Game Informer

Big Apple Award du Meilleur Jeu de 2019 – New York Video Game Critics Circle

Dans une colonie située aux confins d’une galaxie dominée par des corporations impitoyables, un scientifique rebelle vous tire d’un long sommeil cryogénique et vous vous rendez compte que vous êtes la seule personne capable de sauver la colonie… ou de la condamner. Les décisions que vous prendrez face aux nombreux personnages charismatiques que vous croiserez détermineront le sort de la colonie d’Halcyon. Serez-vous un héros aux ambitions galactiques ? Un bandit sans pitié ? Un désastre interstellaire ambulant avec un casque Homme de la Lune ? Le choix vous appartient.

“The Outer Worlds représente l’une des meilleures expériences de jeu de rôle de l’année passée et le franc succès critique et commercial du jeu ne pourrait nous rendre plus fiers”, a déclaré Michael Worosz, vice-président exécutif et directeur de Private Division. “Nous sommes heureux d’apporter le sombre univers futuriste et bien pensé d’Obsidian aux fans et aux nouveaux joueurs de la Nintendo Switch et de leur offrir l’occasion d’emmener ce RPG sophistiqué partout avec eux.”

The Outer Worlds est désormais disponible sur Nintendo Switch au prix de 59,99 €, au format disque et en téléchargement numérique. The Outer Worlds est également disponible sur PlayStation®4, PlayStation®4 Pro, toute la gamme Xbox One, dont Xbox One X, et PC Windows via les boutiques Epic Games Store et Microsoft Store*. The Outer Worlds a reçu la classification M (Jeunes adultes) par l’ESRB.

*The Outer Worlds est disponible en téléchargement numérique sur PC Windows via les boutiques Epic Games Store et Microsoft Store.

Private Division est un label d’édition de Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:TTWO).