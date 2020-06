Retour en détails sur le top des ventes de la semaine au Japon

Comme toutes les semaines, je vous propose de faire le point sur les ventes de la semaine au Japon d’après les chiffres du Famitsu (du 25 au 31 mai).

La semaine 22 a vu la sortie de plusieurs jeux, dont 4 sont entrés dans le Top 10. Toujours aussi hallucinante est la performance d’Animal Crossing: New Horizons qui reste premier encore cette semaine, sans aucune baisse (+0%) au-dessus des 100k. Depuis son lancement, Animal Crossing : New Horizons s’est déjà vendu à 4 685 419 exemplaires en physique, et il devrait atteindre le cap des 5 millions d’unités fin juin/début juillet. Ventes démat’ combinée, il est proche de devenir le jeu le plus vendus de tous les temps au Japon, et il n’a que deux mois… Il dépasse cette semaine New Super Mario Bros. Wii est devient la 12ème meilleure vente de l’histoire du Japon, sans même inclure le dématérialisé. Il a été premier du classement Famitsu pendant 10 semaines.

La sorite de la semaine, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, doit dont s’incliner devant Tom Nook, et se lance quand même avec 90k, ce qui est pas mal du tout pour un remake d’un jeu Wii qui est aussi disponible sur New 3DS. Il fait presque aussi bien que Xenoblade Chronicles 2 pourtant sorti en période de Noël (voir plus bas). Quant à Uta no Prince-Sama : Amazing Aria & Sweet Serenade Love for Nintendo Switch, il a plutôt bien marché pour un portage qui s’est vendu de base à 6000 pour sa première semaine sur PSP, il fait même mieux que le premier portage de la série sur Switch (8 410 unités). Si Ring Fit Adventure est troisième du classement avec presque 40k, le reste coule aux alentours des 10k.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 102.749 / 4.685.419 <80-100%> (+0%)

02./00. [NSW] Xenoblade Chronicles: Definitive Edition # <RPG> (Nintendo) {2020.05.29} (¥5.980) – 90.789 / NEW <60-80%>

03./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 39.518 / 956.559 <80-100%> (+236%)

04./00. [PS4] The Legend of Heroes: Trails of Azure – Kai <RPG> (Nihon Falcom) {2020.05.28} (¥3.980) – 12.047 / NEW <60-80%>

05./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 10.415 / 2.965.844 <80-100%> (+16%)

06./03. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 10.041 / 3.437.424 <80-100%> (-1%)

07./00. [NSW] Uta no Prince-Sama: Amazing Aria & Sweet Serenade Love for Nintendo Switch <Uta no Prince-Sama: Amazing Aria \ Uta no Prince-Sama: Sweet Serenade> <ADV> (Broccoli) {2020.05.28} (¥5.800) – 9.216 / NEW <60-80%>

08./00. [PS4] Bayonetta & Vanquish <Bayonetta \ Vanquish> <ACT> (Sega) {2020.05.28} (¥3.990) – 7.397 / NEW <60-80%>

09./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.262 / 3.711.072 <80-100%> (+23%)

10./05. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 6.741 / 1.399.850 <80-100%> (+10%)

11./09. [NSW] Super Mario Party # <ETC> (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 5.827 / 1.456.920 <80-100%> (+21%)

12./10. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 5.707 / 3.607.959 <80-100%> (+27%)

13./06. [PS4] Final Fantasy VII Remake # <RPG> (Square Enix) {2020.04.10} (¥8.980) – 5.048 / 919.287 <80-100%> (-14%)

14./08. [NSW] Dr. Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch <HOB> (Nintendo) {2019.12.27} (¥3.480) – 4.964 / 239.699 <80-100%> (-13%)

15./15. [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild # <ADV> (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 3.338 / 1.590.728 <80-100%> (+12%)

16./16. [NSW] Super Mario Maker 2 # <ACT> (Nintendo) {2019.06.28} (¥5.980) – 3.108 / 919.001 <80-100%> (+11%)

17./14. [PS4] Grand Theft Auto V: Premium Online Edition <Grand Theft Auto V \ Grand Theft Auto Online> [2][Reprint] <ACT> (Take-Two Interactive Japan) {2019.11.07} (¥3.500) – 3.062 / 57.288 <80-100%> (+1%)

18./19. [NSW] New Super Mario Bros. U Deluxe <New Super Mario Bros. U \ New Super Luigi U> <ACT> (Nintendo) {2019.01.11} (¥5.980) – 3.031 / 847.090 <80-100%> (+23%)

19./13. [NSW] Trials of Mana # <RPG> (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 2.996 / 96.809 <80-100%> (-20%)

20./12. [PS4] Trials of Mana # <RPG> (Square Enix) {2020.04.24} (¥5.980) – 2.973 / 129.811 <80-100%> (-27%)

21./00. [NSW] Dairoku: Ayakashimori # <ADV> (Idea Factory) {2020.05.28} (¥6.500) – 2.457 / NEW <60-80%>

22./27. [NSW] Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – Definitive Edition # <RPG> (Square Enix) {2019.09.27} (¥7.980) – 2.277 / 522.970 <80-100%> (+33%)

23./22. [NSW] Luigi’s Mansion 3 <ACT> (Nintendo) {2019.10.31} (¥5.980) – 2.249 / 647.434 <80-100%> (+13%)

24./25. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo # <ETC> (Nintendo) {2016.11.23} (¥2.700) – 2.155 / 508.923 <80-100%> (+18%)

25./21. [PS4] Monster Hunter: World – Iceborne Master Edition <Monster Hunter: World \ Monster Hunter: World – Iceborne> # <ACT> (Capcom) {2019.09.06} (¥6.990) – 1.968 / 473.895 <80-100%> (-2%)

26./17. [NSW] Dragon Quest X: All in One Package Ver.1-5 {Dragon Quest X: Rise of the Five Tribes Online \ Dragon Quest X: The Sleeping Hero and the Guiding Sworn Friend Online \ Dragon Quest X: Legend of the Ancient Dragon Online \ Dragon Quest X: 5000 Year Journey to a Faraway Hometown Online \ Dragon Quest X: The Maiden of Thorns and the God of Destruction Online} <RPG> (Square Enix) {2020.05.14} (¥4.800) – 1.954 / 10.385 <40-60%>

27./18. [PS4] The Last of Us Remastered <The Last of Us \ The Last of Us: Left Behind> [PlayStation Hits] <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2018.07.26} (¥1.990) – 1.905 / 77.761 <80-100%> (-28%)

28./28. [NSW] Fishing Spirits: Nintendo Switch Version <SPT> (Bandai Namco Games) {2019.07.25} (¥5.700) – 1.838 / 440.969 <80-100%> (+11%)

29./26. [NSW] Fitness Boxing <HOB> (Imagineer) {2018.12.20} (¥5.800) – 1.833 / 110.521 <80-100%> (+5%)

30./24. [NSW] Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX <RPG> (Pokemon Co.) {2020.03.06} (¥5.980) – 1.778 / 255.177 <80-100%> (-3%)

Les chiffres des ventes des Xenoblade en première semaine :

Xenoblade Wii – 79,163, 163 442 LTD

Xenoblade N3DS – 43.762, 85 454 LTD

Xenoblade X 88,544

Xenoblade 2 97.274

Torna 4.744

Xenoblade Definitive Edition réalise le deuxième meilleur démarrage de la série au Japon (c’est potentiellement le meilleur en comptant le dématérialisé). pic.twitter.com/nPtiA7DVal — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) June 4, 2020

Comme prévu, Nintendo a expédié beaucoup plus de Nintendo Switch cette semaine : les ventes sont passées de 52 557 unités à 107 593 unités. La demande pour la console reste extrêmement élevée… si élevée que, malgré cette augmentation, il était toujours impossible d’en acheter une sans gagner à la loterie chez les différents revendeurs. Malheureusement, les ventes devraient chuter la semaine prochaine, bien que l’on ne sache pas encore quelle sera l’ampleur de cette baisse. Une chose est sûre : il faudra encore un peu de temps avant que les gens puissent simplement entrer dans un magasin et pouvoir acheter la console sans participer à une loterie…

D’année en année, l’augmentation des ventes est assez notable : le Nintendo Switch ne s’est vendu qu’à 33 154 unités au cours de la même semaine l’année dernière, et l’écart entre les ventes de 2020 et 2019 est à nouveau supérieur à 1 million d’unités. À la semaine 22 de 2019, la Nintendo Switch s’était “seulement” vendu à 1 327 727 unités, contre 2 371 727 unités cette année. Les ventes de LTD s’élèvent maintenant à 13 754 707 unités, avec 2 266 677 unités pour le modèle Lite, et 11 488 030 unités pour le modèle classique.