HyperBrawl Tournament, le brawler sportif, débarque cet été sur Nintendo Switch

Maitrisez l’HyperCurve et canalisez l’HyperForce pour devenir le plus grand héros de l’univers

Liverpool, Royaume-Uni, 12 juin 2020 – Le développeur indépendant Milky Tea Studios a annoncé aujourd’hui qu’HyperBrawl Tournament, son brawler sportif orienté arcade et dopé à l’adrénaline, sortira cet été sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Entièrement reconçu pour s’adapter à la puissance du PC et des consoles, HyperBrawl Tournament propose une expérience JcJ à la fois magnifique et dynamique, axée autour de parties locales ou en ligne qui reposent principalement sur vos talents de joueurs.

Battez-vous de toutes vos forces et soyez impitoyables pour remporter la victoire au cours d’affrontements JcJ survoltés dans des arènes pouvant accueillir jusqu’à 4 joueurs. Maîtrisez l’HyperCurve, qui vous permet de saisir la balle en plein vol pour marquer des buts légendaires, et canalisez l’HyperForce, pour concentrer sa puissance dévastatrice capable de bouleverser la partie.

Combinant sport et baston, le jeu permet aux héros de choisir des capacités et des armes impressionnantes qu’ils apporteront avec eux dans l’arène, afin de sécuriser le ballon et de marquer des points en l’envoyant dans les buts adverses. En dehors de cela, aucune règle ne vous retient, alors n’ayez pas peur d’abuser des coups bas. Un match ne se limitera pas à vous battre, car la clé de la victoire sera aussi de maîtriser l’HyperCurve et d’utiliser l’HyperForce aux moments les plus critiques pour inverser la cours du match.

HyperBrawl Tournament propose douze héros intergalactiques, répartis en trois classes distinctes : Swift, Core et Tank. Chaque héros possède ses propres statistiques, offrant tous un gameplay unique. Les joueurs s’affronteront dans douze arènes situées aux quatre coins de l’espace et du temps, chacune remplie d’obstacles dynamiques, de portails, d’élévateurs et de planchers mobiles qui rendront chaque match encore plus imprévisible.

Nos héros sont libres de choisir parmi huit armes mythiques, tels que le destructeur Slam Hammer, le véloce Turbo Thruster, ou le meurtrier, mortel et méticuleux Grapple Gun. Pendant que les joueurs apprendront toutes les subtilités d’HyperBrawl Tournament, ils s’essaieront à quelques-unes des 4 000 combinaisons héros/armes afin de trouver leur style idéal, tout en personnalisant leur héros avec des skins pour leurs armes, des effets de but et de ballon à débloquer.

HyperBrawl Tournament possède 7 modes de jeu, dont les modes suivants :

ARCADE – plongez au cœur de matchs multijoueur locaux immédiats ou solo pour 1 à 4 joueurs, gagnez de l’expérience et améliorez votre niveau ;

CAMPAGNE – battez-vous pour la gloire lors du mode campagne solo. Remportez la Galaxy League et la Cosmic Cup pour devenir la plus grande équipe de l’univers ;

BLITZ – affrontez les joueurs du monde entier en ligne pour l’ultime honneur : le titre de champion d’HyperBrawl ! Plus vous enchaînerez les victoires, et plus vous recevrez des récompenses fabuleuses.

« HyperBrawl Tournament a été complètement repensé pour consoles et PC, c’est pourquoi jouer entre amis autour de sa télé procure cette sensation formidable, a déclaré Jonathan Holmes, fondateur et directeur du studio Milky Tea. Nous pensons qu’HyperBrawl Tournament est un jeu multijoueur vraiment unique et nous avons hâte de le mettre entre les mains des joueurs. C’est actuellement le meilleur jeu et le titre le plus ambitieux de Milky Tea, avec un niveau de production et de détails dont nous sommes extrêmement fiers. »

HyperBrawl Tournament est désormais disponible sur l’Apple Arcade et sortira cet été sur Nintendo Switch, PC via Steam, PlayStation 4 et Xbox One.