Top des ventes eShop de la semaine au Japon (Nintendo Switch et 3DS)

Je vous propose de faire un petit point sur les ventes de la semaine sur l’eShop au Japon (du 4 au 10 juin 2020).

Grosse surprise puisque si Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics a fait une belle entrée en physique, il démonte tout sur l’eShop et prend la tête du classement devant Minecraft Dungeons (toujours en sacré forme) et Animal Crossing: New Horizons. Une semaine après son classement de numéro 1, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition termine en sixième place.

Nintendo eShop – Nintendo Switch

01./06. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) [05.6.2020]

02./02. – Minecraft Dungeons (Mojang / Microsoft Japan) [26.5.2020]

03./03. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

04./11. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

05./07. – 10 Second Run Returns (Blue Print) [21.12.2017] (actuellement en promotion à 80%)

06./01. – Xenoblade Chronicles: Definitive Edition (Nintendo) [29.5.2020]

07./04. – Minecraft Dungeons: Hero Edition (Mojang / Microsoft Japan) [26.5.2020]

08./08. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

09./09. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

10./00. – Monster Hunter Generations Ultimate (Capcom) [25.8.2017] (actuellement en promotion à 30%)

11./12. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

12./00. – Okami HD (Capcom) [09.8.2018] (actuellement en promotion à 51%)

13./14. – Minecraft (Mojang / Microsoft Japan) [21.6.2018]

14./17. – Tales of Vesperia: Definitive Edition (Bandai-Namco) [11.1.2019]

15./00. – Puyo Puyo Tetris S Special Price (SEGA) [03.3.2017] (actuellement en promotion à 30%)

16./19. – Honkaku AI Tousai Daifuugou (Silverstar Japan) [30.8.2018] (actuellement en promotion à 74%)

17./16. – Futari de! Nyanjo Dai Senso (Ponos) [20.12.2018]

18./New. – Kowloon Youma Gakuenki: Origin of Adventure (Arc System Works) [04.6.2020]

19./15. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

20./00. – Super Bomberman R (Konami) [03.3.2017] (actuellement en promotion à 34%)

Nintendo eShop – Nintendo 3DS

01./01. – Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) [23.11.2016]

02./02. – Pokémon Crystal Version (Nintendo, Virtual Console) [26.1.2018]

03./04. – The Battle Cats POP! (Ponos) [31.5.2015]

04./06. – Tales of the Abyss (Bandai-Namco) [03.12.2014] (actuellement en promotion à 1 980 Yen, au lieu de 3 080 Yen)

05./03. – Dragon Quest III: The Seeds of Salvation (Square-Enix) [24.8.2017]

06./00. – SEGA 3D Classics Collection 3: Final Stage (SEGA) [22.12.2016] (actuellement en promotion à 2 700 Yen, au lieu de 5 489 Yen)

07./00. – Crystareino (Kemco) [02.8.2017] (actuellement en promotion à 407 Yen, au lieu de 815 Yen)

08./08. – Minecraft: New Nintendo 3DS Edition (Microsoft Japan) [14.9.2017]

09./00. – Puyo Puyo Tetris (SEGA) [06.2.2014] (actuellement en promotion à 1 644 Yen, au lieu de 3 289 Yen)

10./00. – Infinite Dunamis (Kemco) [02.3.2016] (actuellement en promotion à for 550 Yen, au lieu de 1 100 Yen)