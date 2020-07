Limited Run Games annonce 35 nouvelles éditions physiques limitées avec de nombreux jeux Nintendo Switch

Return of the Obra Dinn

To the Moon

Limited Run Games nous a habitués à avoir des éditions limitées de qualité, mais surtout, sur des IP à succès, on peut penser à de nombreux jeux Star Wars, Shantae, Yooka-Laylee, ou encore River City, aujourd’hui, c’est un bien grand coup que frappe LRG en annonçant plus de trente jeux entre ses éditions personnelles et ses partenariats, allant de la Nintendo Switch à la Game Boy Ainsi que sur les machines PlayStation.

Avant d’aller plus loin, notez que pour certains trailers, ce sont des jeux d’origines puisque rien n’a encore été publié pour certains des jeux !

Probablement que les quelques plaintes sur les réseaux sociaux du dernier collector « Shantae and the Seven Sirens » avec sa cartouche Gameboy inutilisable et uniquement décorative ont été entendues et c’est donc par cela que nous commencerons en effet :

WayForward Technologies et Limited Run Games nous annoncent deux nouvelles éditions limitées de la formidable saga Shantae sur Nintendo Switch et c’est donc :

–Shantae premier du nom (sortie initiale en 2002 sur Game Boy Color),qui sera aussi proposé en réédition sur Game Boy Color en plus d’une version Nintendo Switch pour septembre de cette année !

Mais il y aura aussi le second opus de la saga qui sera disponible :

–Shantae : Risky’s Revenge (2010 sur DSIWare) ! Donnant donc l’intégrale des Shantae collectionnable en boite sur la bien nommée Nintendo Switch, il arrivera lui aussi en septembre.

Ce n’est pas tout ! WayForward à en effet décidé de ressortir de nombreux autres titres et ce sont donc :

–The Mummy Demastered, metroidvania basé sur le film The Mummy et sorti originellement en 2017 sur Nintendo Switch, Xbox One, PS4 et PC le 31 juillet !

–A Boy and His Blob, jeu de réflexion plateformes sorti en 2009 sur WII et ayant reçu de bien bonnes critiques, ayant déjà connu des portages dématérialisés sur les consoles concurrentes, le voilà qui arrive donc sur la Switch et la PS4 en boite et en Septembre 2020.

–Xtreme Sports, le plus ancien du trio, sorti pour sa part sur GameBoy en 2000 et initialement édité par le Français Infogrames, c’est un jeu arborant un look manga en pixel art vous mettant en compétition avec de nombreux adversaires IA (plus de 200) dans de nombreux sports. Le jeu sera pourvu d’une version boite pour Game Boy Color et d’une autre pour Nintendo Switch pour octobre de cette année.

*Seuls le premier Shantae et Xtreme Sports sont annoncés en boite pour Game Boy Color en plus d’une version boite pour Nintendo Switch, les autres jeux ne sortiront qu’en boite pour Nintendo Switch.

On passe à la suite avec le studio associatif Team Meat à l’origine de Super Meat Boy, bien que la moitié des papas de la licence ne soit plus dans le studio (donc un sur deux), qui nous propose une nouvelle itération boite de son unique licence de jeu :

–Super Meat Boy Forever pour 2020 sur Nintendo Switch et Playstation 4, sans date officielle.

Beaucoup de grosses IP indés, mais on fait une pause sur ce qui était du Triple A à leur époque de sortie, du LucasArts (et leur associé de développement, Aspyr Media), car en effet, ce sont de jeux cultissimes des studios qui vont arriver en boite !

–Star Wars Épisode I : Racer, en effet, après Star Wars Racer Revenge sur PS4 c’est bien le meilleur des deux qui sort en boite sur Nintendo Switch (et PS4), le jeu de course ultra nerveux initialement sorti sur Nintendo 64 en 1999 propose de nombreuses courses et circuits, une anti-gravité (coucou Mario kart 8) ainsi qu’une gestion des réparations de son Pod Racer directement en course ! Ses versions boites sont datées pour le 10 Juillet, demain donc !

–Monkey Island Anthology Box Set, malheureusement pour ce point and click ultra populaire (The Secret of Monkey Island) sorti en 1988 sur les ordinateurs de l’époque et prévu pour Octobre chez Limited Run Games, ce ne sera qu’une version PC.

On reste chez Lucas et dans les jeux qui ne viennent pas sur la Switch, ainsi Lucas Pope (concepteur indé) nous propose un jeu sur PS4 et un sur Switch et PS4, tout en restant dans l’excellence :

–Papers, Please, l’excellente surprise de l’été 2013 qui avait énormément tardé à être traduit, le jeu politiquement engagé n’est là malheureusement prévu que pour la Playstation Vita le 24 juillet.

–Return of the Obra Dinn, le jeu monochrome sortit en 2018 a lui aussi été l’une des plus belles surprises indé de ces dernières années sur PC. Daté pour le 24 juillet 2020, le jeu sort sur Playstation 4 et Nintendo Switch.

Ensuite, c’est M. Matt Thorson et son équipe via leur récent studio Extremely OK Games (EXOK) qui nous proposent leur jeu (là aussi une belle surprise du secteur indépendant de 2013) :

–Towerfall Ascension, le jeu de combat en arène multijoueur et jusqu’à quatre arrive donc sur la Nintendo Switch et en boite s’il-vous-plait ! Daté pour cet été sans plus de précisions (pour rappel l’été va du samedi 20 juin au mardi 22 Septembre).

On va ensuite un instant vers le japon et plus particulièrement chez des anciens de chez Capcom via le studio Inti Creates Co., Ltd. (Les Megaman Zéro, Megaman 9, Shantae and the Pirate’s Curse -avec Wayfroward- ou encore Bloodstained. Entre autres, il s’agira de cette dernière via :

–Bloostained : Curse of the Moon 2, le jeu d’action plate-forme est actuellement sans date, mais d’ores et déjà confirmé en édition limitée chez Limited Run Games sur Nintendo Switch et playstation 4. Mais il y aura aussi :

–Mighty Gunvolt Burst, Licence apparue en 2014, de nouveau un plate-former (proche d’un Megaman-like assez nerveux) dont la suite arrivera en boite sur Nintendo Switch et PS4 le 28 août.

En restant au Japon, on a aussi eu Konami avec toujours LRG avec :

–Castlevania : Anniversary Collection, pour cet été sans plus de précision sur Nintendo Switch et PS4. La cultissime licence des années 80/90 de Konami arrive donc pour son anniversaire dans une version boite limitée !

Du côté de SNK Corporation

–Garou : Mark of the Wolves, déjà disponible en dématérialisé sur l’eShop de la Nintendo Switch en Aca Neogeo, le jeu de 1999 revient donc en boite en Juillet mais, que sur Playstation 4 ! Dommage.

Chez Q-Games :

–PixelJunk Eden 2, annoncé en boite sur Nintendo Switch sans date (bien que la version dématérialisée sorte cet été), la licence de près de dix jeux déjà et comprenant des jeux de course, de shoot, de tower defense,.. Il s’agit de l’itération plateformes et réflexion qui va donc être pourvue d’un second opus sur la console hybride.

GungHo Online Entertainment de SoftBank eux nous proposent :

–Grandia HD Collection, une version HD d’une licence de type RPG débutée en 1997 pour la Saturn (éditée par Ubisoft et développée par Game Arts au départ) pour la version dématérialisée, elle est là depuis bientôt un an sur l’eShop de la Nintendo Switch. Quant à la physique, c’est pour le 7 août.

Du côté de Dangen Entertainment et Moonsprout Games c’est le RPG :

–Bug Fables : The Everlasting Sapling, qui refait parler de lui, après une sortie en novembre 2019 sur PC puis sur consoles en Mai 2020 en full dématérialisé, la boite s’annonce enfin sans se dater pour autant, en boudant la Xbox One et donc encore et toujours sur Nintendo Switch et PS4.

Sans quitter l’archipel nippon, c’est au tour du studio Grounding, Inc. De nous proposer une édition limitée (via LRG forcément) :

–Space Channel 5 Vr, Exclusif PS4, sorti en février pour sa démat et sans date pour la boite, de toute façon, rien de prévu sur la Switch (malgré le Nintendo Labo et son masque VR), dommage, un jeu de rythme aurait fait du bien à cette liste de nouvelles sorties sur Nintendo Switch déjà bien complète !

Pour conclure cette liste, on retourne sur le continent américain avec encore quelques jeux de quelques studios, américains et canadiens, là, il s’agit de Adult Swim Games (chaîne de TV, mais aussi développeur et éditeur de jeux vidéo aux USA) spécialisé donc dans les programmes pour adultes (de type Cobra pour l’animation) :

–Samurai Jack : Battle Through Time, développé par Adult Swim mais aussi Soleil LTD (qui participe au dev de Ninjala, des jeux Boruto / Naruto, etc.), la version numérique paraîtra en 2020 quant à la version boite, aucune date n’est avancée. Il s’agira d’un jeu de type action plateformes sur Nintendo Switch et PS4.

Fabraz, studio indé américain ayant déjà beaucoup publié sur Switch et eu des versions physiques chez Limited Runb Games (comme certains titres de la licence Slime San) nous proposent là :

–Demon Turf, un platformer 3D sans date ni en numérique ni en physique (la seule date étant 2020/2021), l’édition limitée ne sera que pour la Nintendo Switch bien que le jeu soit prévu sur plusieurs supports.

Freebird Games, studio Canadien réitère donc son jeu à succès :

–To the Moon, un jeu sorti en 2011 sur PC et MAC de type jeu d’aventure graphique (textuel), porté en début d’année sur Nintendo Switch et dont la version limitée arrivera avant 2021.

Toujours au Canada, Squanch Games, un studio au style graphique très proche d’Adventure Time.

–Trover Saves the Universe, jeu de plateformes en 3D au design déjanté, déjà paru en 2019 sur de nombreux supports dont la console hybride, la boite paraîtra sur Nintendo Switch en fin d’année.

Et on en terminera, tout en restant dans la plate-forme, avec Devolver Digital et le tout aussi célèbre :

–Katana Zero, déjà paru sur Nintendo Switch l’an dernier, l’édition limitée elle paraîtra en fin d’année !

On en termine avec du vrac où Limited Run Games ne sera que partenaire / co-éditeur !