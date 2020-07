La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch (Collar X Malice, Immortal Realms: Vampire Wars, Ageless, etc.)

Les eShop Américain, Japonais et Européen ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Collar X Malice: Unlimited – 6.0GB

Sentinels of Freedom – 5.2GB

Caretaker – 4.2GB

Immortal Realms: Vampire Wars – 3.0GB

Banner of the Maid – 2.4GB

One Dog Story – 1.7GB

Aery: Broken Memories – 1.4GB

Mittelborg: City of Mages – 1013MB

Bossgard – 986MB

Lost Wing – 594MB

Tanky Tanks – 478MB

Pangeon – 412MB

Aircraft Evolution – 404MB

Cubicity – 390MB

Rainswept – 389MB

Max and the Book of Chaos – 366MB

Ageless – 316MB

Need a Packet? – 251MB

Home Run High – 199MB

Waifu Uncovered – 176MB

Explosive Dinosaurs – 175MB

Get 10 Quest – 130MB

Ultra Hat Dimension – 89MB