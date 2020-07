Rejoignez la nouvelle page Facebook de Nintendo-Town !

Toute l’équipe de Nintendo-Town travaille quotidiennement pour vous délivrer le meilleur de l’actualité Nintendo. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous vous en remercions vivement. Que ce soit dans les news, les tests, sur notre Twitter, notre serveur Discord, notre chaîne Twitch et YouTube ou encore sur notre Tipeee si vous souhaitez nous soutenir financièrement.

Aujourd’hui, nous avons besoin de vous encore plus que d’habitude pour soutenir notre nouvelle page Facebook. En effet, vous avez peut-être remarqué que notre page initiale n’existait plus. Vous étiez des milliers à nous suivre chaque jours et nous sommes aujourd’hui contraint de repartir de zéro.

C’est pourquoi nous vous présentons notre nouvelle page Facebook, vous pouvez nous rejoindre et aimer la page à cette adresse: facebook.com/Ntownfr. Nous comptons sur votre soutien et votre partage de cette page afin de réunir tous les passionnés de l’actualité Nintendo et que l’on puisse échanger à nouveau avec vous.

Toute l’équipe de Nintendo-Town vous remercie pour votre soutien. Bon dimanche à tous.