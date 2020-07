La Voie du Maître: nouvelle extension du jcc Pokémon

Le 23 juillet 2020 – The Pokémon Company International a annoncé aujourd’hui la nouvelle extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, La Voie du Maître, disponible partout dans le monde à partir du 25 septembre 2020.

Avec La Voie du Maître, les Dresseurs pourront revivre leurs aventures à Galar dans le JCC Pokémon en collectionnant les différents pin’s des logos des Arènes et les cartes brillantes représentant les partenaires Pokémon de chaque Champion d’Arène. Ils pourront ainsi profiter d’une expérience similaire aux jeux vidéo Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Cette extension comprend notamment 11 Pokémon-V plus 4 cartes de Pokémon-V entièrement illustrées, 3 Pokémon-VMAX et une carte Supporter entièrement illustrée. Les Dresseurs découvriront Florizarre, Lucario et Félinferno sous forme de Pokémon-V et des Pokémon Gigamax comme Torgamord-VMAX et Charmilly-VMAX.

Collection avec pin’s La Voie du Maître et Collection spéciale avec pin’s La Voie du Maître

Il y a 6 versions de la Collection avec pin’s La Voie du Maître, chacune sur le thème d’un Champion d’Arène de la région de Galar différent. Vous y trouverez le pin’s de l’Arène correspondante ainsi qu’une carte brillante. Les Collections avec pin’s de Percy de l’Arène de Greenbury, de Donna de l’Arène de Skifford et de Kabu de l’Arène de Motorby seront disponibles le 25 septembre 2020. Les Collections avec pin’s de Sally de l’Arène de Corrifey, de Peterson de l’Arène de Smashings et de Roy de l’Arène de Kickenham seront disponibles le 13 novembre 2020.

De plus, la Collection spéciale avec pin’s La Voie du Maître inclut deux versions : l’une de l’Arène d’Old Chister et l’autre de l’Arène de Ludester. Dans chacune de ces Collections avec pin’s, les Dresseurs trouveront des pin’s de collection représentant les deux logos de chaque Arène et deux cartes brillantes des partenaires Pokémon des deux Champions d’Arène. La Collection spéciale avec pin’s La Voie du Maître sera disponible le 2 octobre 2020.

Les Dresseurs pourront choisir de représenter leur Champion d’Arène préféré ou de collectionner toutes les versions !

Coffret Dresseur d’élite de La Voie du Maître

Disponible le 25 septembre 2020, le Coffret Dresseur d’élite de La Voie du Maître met Dracaufeu Gigamax à l’honneur et contient une carte promo entièrement illustrée de Dracaufeu-V, 10 boosters La Voie du Maître et des accessoires de jeu.

Collection La Voie du Maître – Moumouflon-V et Collection La Voie du Maître – Sorcilence-V

Les Dresseurs pourront découvrir dès le 25 septembre 2020 la Collection La Voie du Maître – Moumouflon-V, suivie de la Collection La Voie du Maître – Sorcilence-V le 23 octobre 2020. Ces boîtes contiennent une carte promo brillante et une carte brillante grand format de Moumouflon-V ou de Sorcilence-V, ainsi que 4 boosters La Voie du Maître.

Collection spéciale La Voie du Maître – Rosemary

Enfin, la Collection spéciale La Voie du Maître – Rosemary sera disponible le 23 octobre 2020 et comprendra 2 cartes promo de Pokémon-V, 8 boosters La Voie du Maître, 2 pin’s de collection et un tapis de jeu du JCC Pokémon.