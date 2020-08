No Straight Roads est désormais disponible ! Trailer de lancement VF disponible !

Saint-Ouen, France – 25 août 2020. Sold Out et Metronomik sont ravis de partager aujourd’hui le trailer de lancement en version française de No Straight Roads, disponible dès maintenant sur PlayStation 4 et Xbox One en version physique, standard et collector, et dès le 15 septembre 2020 sur Nintendo Switch !

Just for Games est le distributeur des versions physiques sur le territoire français.

Découvrez le trailer de lancement de No Straight Roads

Une démo pour tous les joueurs

Une bonne surprise attends les fans du Bunk Bed Junction : une démo jouable est disponible dès maintenant en téléchargement sur l’Epic Games Store, introduisant les personnages de Mayday & Zuke alors qu’ils mènent la révolution musicale contre l’empire d’electro dance music (EDM) corrompu de la NSR.

En plus de cela, une mini bande-originale contenant une sélection de pistes de la bande-son du jeu est disponible dès maintenant en téléchargement et en streaming, pour les joueurs souhaitant découvrir quelque unes des meilleures musiques du jeu.

« Pour remercier nos fans les plus loyaux ayant patiemment attendu No Straight Roads, nous avons rendu disponible une démo jouable qui donnera à chacun une idée plus précise de quoi s’attendre avec notre jeu adoré » nous dis Daim Dziauddin, directeur créatif de No Straight Roads et co-fondateur de Metronomik « On a hâte que les joueurs s’essaient au jeu dans son intégralité ».

Créé par Wan Hazmer, lead game designer de Final Fantasy XV, et Daim Dziauddin, concept artist sur Street Fighter V, No Straight Roads est un jeu d’action et d’aventure qui fusionne des combats rythmés à un monde décalé, le tout sur une bande-son originale de folie.

Le jeu oppose deux membres d’un groupe de rock indépendant passionnés, Mayday et Zuke, contre l’empire de la musique électronique de No Straight Roads, dont le monopole sur Vinyl City étouffe l’expression d’autres genres musicaux. Explorez des quartiers éclectiques, affrontez des boss colossaux et menez la révolution musicale pour découvrir les mauvaises intentions de NSR et sauvez Vinyl City de la corruption !