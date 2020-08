Jenny LeClue – Detectivu sort aujourd’hui sur Nintendo Switch

Une édition étendue avec doublage intégral, contrôles tactiles et plus encore.

26 août – Sarasota, Floride, Etats-Unis – Le micro studio indépendant Mografi a annoncé que Jenny LeClue – Detectivu, aventure mystérieuse et passionnante grouillant de détectivation et de choisitude, sort aujourd’hui sur Nintendo Switch.

L’édition Switch de Jenny LeClue – Detectivu comporte le double intégral des dialogues, la possibilité de jouer le jeu comme un film animé grâce à l’option “auto-play”, des contrôles tactiles pensés et optimisés pour la Switch, la localisation en 14 langues et plus encore.

Jenny LeClue est une histoire passionnante de mystère, d’aventure et de passage à l’âge adulte. Ancré dans la petite ville tranquille d’Arthurton, le jeu regorge de personnages mémorables et complexes, animés dans un style absolument unique. Alors que sa mère est accusée de meurtre, Jenny se voit forcée de retrousser ses manches et d’enfiler sa casquette de détective pour entreprendre un voyage inattendu en quête de la vérité.

Une héroïne de poche en quête de justice :

Jenny est une jeune détective à l’esprit brillant, au regard affûté, à l’intuition redoutable et à la ténacité inébranlable quand il s’agit de découvrir la vérité. Elle pourra observer les alentours pendant les dialogues et examiner ses interlocuteurs à la recherche d’indices pouvant révéler leur culpabilité ou leur innocence.

Un superbe monde dessiné à la main et rempli de secrets :

Un monde magnifique, soigneusement dessiné à la main dans un style vintage fleurant bon les années 50 et regorgeant de mystères et d’innombrables éléments interactifs dans ses moindres recoins.

Une histoire dans l’histoire, avec vos choix au cœur de l’intrigue :

Jenny LeClue tisse une méta-narration riche autour d’une histoire tout aussi fournie qui explore les thèmes de la famille, de la perte et de l’identité. Arthur K. Finklestein, l’« auteur » et narrateur des aventures de Jenny, vous permettra de faire des choix qui changeront le déroulement de l’histoire de notre héroïne, voire même la sienne..

Une foule de personnages divers et de lieux variés :

Explorez le vaste monde d’Arthurton et arpentez les mines abandonnées, le cimetière oublié, le lac Nulpard, la bibliothèque de Gumboldt et bien d’autres endroits encore. Jenny rencontrera tout un éventail de personnages intrigants et suspects pouvant l’aider ou la ralentir dans sa quête de vérité.

Une bande-son captivante créée par scntfc :

Le compositeur primé d’Oxenfree et Old Man’s Journey scntfc (Andrew Rohrmann) donne vie à Arthurton avec une bande son originale sublime qui évoque le mystère, la magie et la légèreté des aventures de Jenny à chaque tournant.

Jenny LeClue est disponible dans 14 langues : anglais, allemand, espagnol, italien, français, néerlandais, turc, portugais (Brésil), chinois (simplifié et traditionnel), coréen, japonais, russe et arabe.

À propos de Mografi

Mografi est un micro studio indépendant qui se concentre sur la narration et le design visuels. Mografi a été créé en 2005 par Joe Russ, artiste et motion designer, et se concentre sur la création de contenus attrayants, ce quel que soit le support utilisé.