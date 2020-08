Découvrez le système de synthèse d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy !

Explorez de nouveaux environnements et découvrez des matériaux rares afin de les synthétiser et d’en faire de puissants objets !

Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le studio GUST ont le plaisir de présenter le système de synthèse avancé d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Cet RPG est prévu sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC pour cet hiver . Il s’agit de la suite directe d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, un titre qui s’est vendu à plus de 500 000 exemplaires à travers le monde.

Dans Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, Ryza quitte son paisible village natal sur l’ile de Kurken et part visiter la très animée capitale royale de Ashra-am Baird, créant son propre atelier tandis qu’elle explore les ruines antiques du pays. Pour découvrir les mystères qui se cachent dans ces ruines, Ryza devra parcourir son environnement de manière complètement nouvelle. Elle sera obligée de grimper, de se balancer, ramper et même se frayer un chemin à travers tout un tas d’obstacles. Si certaines de ces actions lui paraitront faciles, Ryza aura tout de même besoin de l’aide du mystique “ Emerald Band” qui lui permettra de se balancer pour franchir des ravins, tandis que les remarquables “air drops” lui permettront de plonger sous l’eau. Des éléments essentiels dans la quête de Ryza pour chercher des zones riches en matériaux nécessaires pour la synthèse.

Le système de synthèse est un élément clé d’Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy. Il permet en effet à Ryza de prendre les matières premières qu’elle trouve sur le terrain et de les transformer en objets incroyablement utiles pour ses combats, sa collecte et l’exploration. Le système d’alchimie d’Atelier Ryza a évolué et s’est bonifié, permettant aux joueurs de créer plus simplement des armes, des outils, ou encore des soins. De plus, la nouvelle fonctionnalité ‘Essence’ permet maintenant aux joueurs d’altérer le trait élémentaire de l’objet durant le processus de synthèse. En l’altérant ainsi, l’objet peut obtenir de toutes nouvelles capacités. L’“Evolution Link” va encore plus loin, les joueurs pourront maintenant combiner deux objets synthétisés ensemble. Cela dépendra des objets en question, mais jeter deux créations dans le chaudron pourrait vous offrir un tout nouvel item encore plus exceptionnel !

Tout en gérant son atelier, Ryza retrouvera ses amis d’enfance Tao et Bos, et rencontrera de nouveaux compagnons tels que le très mignon mais réservé Sherri Glaus; La fille de l’aristocrate qui étudie aux cotés de Tao, Patricia ‘Patty’ Abelheim; Le père de Patty et ex-chevalier de la famille, Volker Abelheim; et le mi-chasseur de trésors mi-voleur, Clifford Diswell.

En plus de ces détails concernant le gameplay, KOEI TECMO a également révélé que tout joueur se procurant Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy durant les deux premières semaines qui suivent sa sortie bénéficieront d’un code bonus afin d’obtenir un set de costume Summer Fashion. De plus, les joueurs ayant conservé leur sauvegarde d’Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout pourront débloquer le set de costumes classiques, y compris les tenues de Ryza et de ses amis du précédent opus.