De fantastiques aventures vous attendent dans FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, disponible dès maintenant

Paris, le 27 août 2020 – Square Enix Ltd. invite tous les joueurs, nouveaux venus et aventuriers chevronnés, à partir explorer un monde à nul autre pareil dans FINAL FANTASY® CRYSTAL CHRONICLES® Remastered Edition, désormais disponible sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 ainsi que sur l’App Store® et Google Play™ pour les appareils mobiles.

Pour découvrir la bande-annonce de lancement de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, rendez-vous ici :

Dans FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition, les aventuriers peuvent se lancer dans une fantastique aventure, en solo ou avec des amis grâce au mode multijoueur en ligne avec fonctionnalité multiplateforme*. Avec de nombreuses nouveautés et mises à jour telles que des graphismes et une bande-son remasterisés, de nouveaux donjons à la difficulté élevée, un nouveau mode Mime et bien plus encore, FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition invite tous les joueurs à prendre le calice de cristal et partir explorer un monde à nul autre pareil.

Les joueurs peuvent également essayer gratuitement le début de l’aventure avec la démo FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite**. Dans cette démo, les aventuriers peuvent jouer aux trois premiers donjons en mode solo ainsi qu’un en mode multijoueur en ligne avec fonctionnalité multiplateforme. Les joueurs ayant acheté le jeu complet pourront ainsi héberger des parties multijoueur avec des joueurs utilisant FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite. Ainsi, des équipes comprenant un maximum de quatre caravaniers pourront explorer jusqu’à treize donjons ensemble avec un seul exemplaire du jeu complet. Les joueurs peuvent également transférer leurs données de sauvegarde de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite vers le jeu complet, ce qui leur permettra de continuer leur aventure fantastique sans transition.

Pour tous les anciens joueurs de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES désireux de revivre leurs souvenirs, un nouveau contenu téléchargeable est également disponible à l’achat. Avec ce contenu, les joueurs pourront équiper leurs personnages de tenues inspirées des personnages originaux de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES grâce au nouveau mode Mime. Parmi ces tenues, les joueurs retrouveront celles de Layle (FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES: The Crystal Bearers™), Leo (FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES: My Life as a King™), Sherlotta (FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES: Echoes of Time™) et bien d’autres encore. De plus, les aventuriers peuvent débuter leur aventure avec style grâce à des packs d’armes spéciaux disponibles.

* Un abonnement PlayStation®Plus actif est requis pour jouer en ligne pour les utilisateurs PlayStation®4, et un compte Nintendo Switch™ Online actif est requis pour jouer en ligne pour les utilisateurs Nintendo Switch™.

** Pour les utilisateurs iOS et Android, FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES est une application téléchargeable gratuitement présentant le même contenu et fonctionnalités que FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition Lite. Les joueurs peuvent obtenir le jeu complet via un achat intégré, leur permettant de débloquer la suite du contenu jouable disponible dans les versions Nintendo Switch™ et PlayStation®4 de FINAL FANTASY CRYSTAL CHRONICLES Remastered Edition.