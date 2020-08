Top des ventes de la semaine au Japon: le calme avant la tempête de fin aout

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 août 2020, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.

Comme prévu pour une semaine post-Obon, la semaine 34 a été plutôt calme, avec pas une seule sortie arrive dans le Top 10 et des baisses significatives pour pratiquement tous les jeux. Les titres habituels de Nintendo Switch ne font pas exception à la règle. Un seul jeu Nintendo Switch a connu une augmentation des ventes cette semaine : Ring Fit Adventure avec 30 689 unités vendues (+17%), ce qui porte les ventes totales à 1 366 433 unités. Naturellement, cette augmentation est due au fait que Nintendo a expédié plus d’exemplaires aux détaillants, car la demande atteint toujours des sommets et dépasse largement les capacités de livraison de Nintendo.

01./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 42.863 / 5.594.061 (-60%)

02./02. [NSW] Ring Fit Adventure <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 30.689 / 1.366.433 (+17%)

03./07. [PS4] Ghost of Tsushima <ADV> (Sony Interactive Entertainment) {2020.07.17} (¥6.900) – 17.037 / 362.354 (+14%)

04./03. [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics <TBL> (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 14.290 / 336.490 (-43%)

05./04. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 13.862 / 3.119.722 (-45%)

06./06. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 <SPT> (Konami) {2020.07.09} (¥6.980) – 9.522 / 200.447 (-42%)

07./05. [NSW] Paper Mario: The Origami King <ADV> (Nintendo) {2020.07.17} (¥5.980) – 9.384 / 231.959 (-55%)

08./09. [NSW] Pokemon Sword / Shield # <RPG> (Pokemon Co.) {2019.11.15} (¥5.980) – 8.016 / 3.711.061 (-36%)

09./11. [NSW] Splatoon 2 # <ACT> (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.459 / 3.537.933 (-35%)

10./08. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.230 / 3.803.838 (-43%)

Comme prévu, la semaine post-Obon pour le Nintendo Switch a été assez violente avec plus de 50% de baisse, mais les ventes restent à un niveau inhabituellement élevé avec 70 129 consoles vendues (contre 148 699 la semaine dernière). Les ventes devraient rebondir au cours de la semaine 35. La demande reste extrêmement forte et les loteries sont toujours le seul moyen d’acheter la console dans la plupart des boutiques. En comparaison, la Nintendo Switch ne s’est vendue qu’à 30 072 unités au cours de la même semaine l’année dernière. L’écart entre 2020 et 2019 se creusant semaine après semaine (3 533 210 contre 1 862 831 ). Depuis son lancement, la Nintendo Switch s’est déjà vendue à 14 916 641 unités, et le cap des 15 millions d’unités pourrait bien être atteint dès la semaine 35. La Nintendo Switch Lite s’est vendu à 2 528 241 unités depuis son lancement, et le modèle classique à 12 388 400 unités.