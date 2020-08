No Straight Roads : Bande-son intégrale disponible et nouveau morceau inédit par le célèbre DJ Tokyo Machine !

Saint-Ouen, France – 27 août 2020. Boss Battle Records et Remote Control Records sont heureux d’annoncer la sortie de la bande-originale de No Straight Roads, le jeu d’aventure musical ! Cette sortie coïncide avec la parution du jeu No Straight Roads dans le monde entier, du jeu sur Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One et PC.

Pour rappel, No Straight Roads est déjà disponible sur PlayStation 4 et Xbox One en version physique (Standard et Collector) et sera disponible le 15 septembre 2020 sur Nintendo Switch.

Les 46 titres composant la musique du jeu sont disponibles, et notamment les affrontements de rap contre le personnage de DK West, localisés dans les différentes versions, et interprétées en français par les artistes Clyde Rabatel, Donald Reignoux et Kelly Marot (DK West Encounter #3) et la participation de l’artiste de jazz malaisien Az Samad.

Une playlist des différents rap chantés en français est disponible sur Youtube: ( SPOILER DU JEU )

Profitant de cette occasion, le studio Metronomik et l’éditeur Sold Out sont heureux de célébrer la sortie du jeu en proposant un remix du morceau “VS. DJ Subatomic Supernova” par le célèbre DJ Tokyo Machine (Rocket League, Monstercat, Beat Saber).

Vous pouvez découvrir cette musique sur toutes les plateformes de streaming et sur Youtube :

Par ailleurs, le concert “Melodies Of Alexandria” prévu initialement en juin 2020 a été reportée au 12 juin 2021 à Lyon suite au covid-19.