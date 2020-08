Lancement de Heart of Deimos, le monde ouvert de Warframe sur Nintendo Switch

Le développeur et éditeur canadien Digital Extremes est ravi de présenter aux joueurs de Warframe® sa troisième extension en monde ouvert, le grotesque et magnifique Heart of Deimos, disponible gratuitement.

Heart of Deimos présente un triple contenu Warframe incroyablement riche. L’extension offre la Cinematic New Player Introduction (présentation cinématographique de nouveau joueur) dirigée par Dan Trachtenberg, le système Helminth hyper-personnalisable pour les joueurs de niveau intermédiaire à avancé, et un monde ouvert narratif et dense dans lequel tous les joueurs peuvent faire équipe, se battre, gagner des niveaux et explorer une lune infestée d’extraterrestres.

En répondant à l’appel de détresse intrigant de la faction Entrati, Tenno plonge dans une nouvelle quête sur l’histoire de Deimos pour découvrir les problèmes qui se cachent sous sa surface et débloquer la deuxième Warframe de 2020, l’imaginative et non-genrée Xaku qui a été conçue par la communauté. Les joueurs peuvent piloter des mechs («necramechs») puissants, personnalisables et évolutifs pour se frayer un chemin à travers des hordes de nouveaux ennemis infestés; et ils peuvent filer à travers le paysage sur des K-Drives infestés («vélocipodes») qui allient la mobilité de l’hoverboard à la puissance de tir, pour une toute nouvelle dynamique de combat. Et, avec la mise à jour d’aujourd’hui, les Necramechs et les fusillades sur K-Drives seront immédiatement disponibles dans les trois mondes ouverts.

Téléchargez maintenant Heart of Deimos de Warframe sur PC, PlayStation®4, Xbox One et sur Nintendo™ Switch gratuitement.