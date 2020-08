Lesquin, le 27 août 2020 – Cette année encore, les joueurs auront accès à une sélection de véhicules de légende dans WRC 9, le jeu officiel du FIA World Rally Championship.

Attendu pour le 3 septembre prochain, le prochain opus de la saga à succès WRC proposera un total de 15 véhicules historiques, tous ayant marqué l’histoire en devenant champion du monde Pilote ou Constructeur au moins une fois. Extrêmement réactives, beaucoup de ces voitures nous viennent d’une époque à laquelle les dispositifs électroniques d’aide à la conduite n’existaient pas, et nécessitaient ainsi des compétences de conduite bien spécifiques.

Parmi ces voitures de légende, les joueurs pourront entre autres retrouver la Porsche 911 GT3 RS RGT (997) , une des plus difficile à maitriser du fait de de sa nervosité ; la Citroën C3 WRC 2019 , le dernier modèle de Citroën en tant que constructeur officiel et enfin la Proton Iriz R5 , exclusivement développée pour la catégorie R5 (WRC 2).

WRC 9 sera disponible le 3 septembre 2020 sur Xbox One, PS4™ et PC via l’Epic Games Store. Les versions Xbox Series X, PS5™ et Nintendo Switch™ seront disponibles à une date ultérieure.

Avec WRC 9, les équipes passionnées du studio français KT Racing n’ont pas ménagé leurs efforts pour continuer à répondre aux attentes des fans les plus exigeants en quête de réalisme et de challenge. Avec un mode carrière enrichi et de nombreuses améliorations techniques, le jeu plongera les joueurs au cœur de la saison 2020 du FIA World Rally Championship et ses nombreux temps forts.