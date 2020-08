Override 2 : La Super Mech League sort sur Nintendo Switch en décembre 2020

Inscrivez-vous dès aujourd’hui pour participer à des bagarres compétitives survoltées via la bêta fermée

Walnut Creek, Californie – le 27 août 2020 – L’éditeur Modus Games annonce que Override 2 : Super Mech League, un Arena Brawler compétitif mettant en vedette des mechas incroyablement puissants et imposants, vise une sortie sur PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en décembre 2020. La version standard sera disponible au prix de 29,99 € en version numérique et une édition deluxe sera disponible en versions numérique et physique au prix de 39,99€, incluant un pass de saison. Les amateurs de compétitions enjouées mais intenses peuvent se frayer un chemin jusqu’aux premières victoires en s’inscrivant dès aujourd’hui à la bêta fermée du jeu.

Le développeur Modus Studios Brazil met en place des mises à jour massives pour améliorer l’équilibre caractéristique de la série, à savoir un design accessible et des combats profondément gratifiants. Un tout nouveau mode Carrière fait parti de ces ajouts, permettant aux joueurs de se forger une réputation pour leur propre club en se frayant un chemin jusqu’au sommet des Mech Leagues remplies de rivaux redoutables.

Découvrez Override 2 : Super Mech League avec ses mechas incroyablement puissants (et attachants) et la destruction qu’ils vont engendrer via la bande annonce du jeu :

Override 2 : Super Mech League donne le coup d’envoi de ses combats exaltants, en faisant entrer de nouveaux personnages dans la mêlée pour compléter le roster de 20 robots ayant tous leur propre style de combat. Mais il n’y a pas que des adversaires de pointe à craindre : les arènes sont parsemées de dangers qui changent la donne, notamment des bassins de lave et des geysers. Les pilotes seraient donc bien avisés de rester stratégiques lorsqu’ils détruisent tout dans leur sillage.

Avec une multitude de modes de jeu à découvrir, dont les parties classés multijoueurs, Xenoswarm, King of the Hill et bien d’autres encore, ainsi qu’une énorme réserve de cosmétiques et d’accessoires à débloquer pour personnaliser ses machines, Override 2 : Super Mech League offre un plaisir aussi gigantesque que ses combattants.

Restez à l’écoute pour une annonce passionnante sur un nouveau crossover en septembre prochain !