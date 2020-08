Struggling créé la surprise avec son lancement dès aujourd’hui sur PC et Nintendo Switch !

Frontier Foundry, en association avec Chasing Rats Games, présente un jeu de plateformes anarchique en coopération à mourir de rire, basé sur la physique du jeu

Cambridge, Royaume-Uni – 27 août 2020. Frontier Developments plc (AIM : FDEV) annonce aujourd’hui la sortie de Struggling, le premier titre publié par Frontier Foundry, développé par le studio montréalais Chasing Rats Games et qui arrive… eh bien, maintenant ! Struggling fait une entrée fracassante dans le monde du jeu vidéo et est disponible à l’achat sur Steam et le Nintendo Store.

Struggling est un jeu de plateforme en coopération basé sur la physique du jeu, où jusqu’à deux joueurs contrôlent les bras de notre héros bien en chair, Troy, alors qu’il se lance dans une aventure extravagante. Déjouez des rats voraces, faites une balade en moto et sautez au-dessus de flaques de déchets innommables, dans votre quête épique pour débloquer le potentiel maximum de Troy.

Mais ne vous laissez pas tromper par l’apparition subite de Struggling. Les plus attentifs d’entre vous reconnaîtront peut-être son caractère visqueux, mis en lumière lors de différents événements organisés l’année dernière par l’industrie. Struggling avait reçu de nombreuses récompenses, notamment le prix du « Meilleur du Show », de la « Meilleure Direction Artistique », du « Meilleur Design Sonore » mais également le « Prix du Public » lors des Montreal Independent Game Awards. Ou encore le Top 4 « Coop Game » d’IGN à la Pax East, et le prix « Hidden Gem » décerné par PC Gamer à l’E3, pour n’en citer que quelques-uns.

Le style artistique intrigant de Struggling, combine des éléments de comédie et d’horreur pour immerger les joueurs dans un monde hilarant mais troublant. Notre personnage tout mou devra résoudre des énigmes physiques difficiles en utilisant l’élan et l’inertie pour se balancer dans quatre mondes visuellement uniques, dont d’horribles laboratoires, des canyons périlleux et même des hyper-rêves frénétiques.

Comme pour toute expérience de laboratoire qui se respecte, Troy est un personnage en constante mutation. Les joueurs déverrouillent toute une série de pouvoirs qui transforment le jeu en nous faisant naviguer dans des environnements de plus en plus délicats. Parmi ces nouvelles compétences, on trouve le ralentissement du temps pour éviter les dangers qui lui tombent dessus, les bras détachables que Troy peut faire ramper et la possibilité de greffer son appendice sur l’environnement (ne vous inquiétez pas, ils repoussent). Struggling est disponible dès maintenant sur Steam et Nintendo Switch.

À propos de Struggling Struggling est un jeu de plateformes en coopération basé sur la physique du jeu, avec pour point d’honneur, le travail d’équipe. Jouez solo ou trouvez un partenaire et surmontez des obstacles difficiles en contrôlant chacun un bras d’une pauvre expérience humaine. Utilisez votre élan pour vous lancer à travers des gouffres béants, bouchez des tuyaux qui crachent des déchets, découvrez des machines complexes que vous ne pouvez pas faire fonctionner et tirez sur des leviers suspects parce que… eh bien pourquoi pas ? Lorsque même le fait de bouger demande un effort conjoint, la communication sera essentielle pour garder votre sang-froid.

À propos de Frontier Frontier est un créateur indépendant phare de franchises de jeux vidéo auto-publiées, fondé en 1994 par David Braben, co-auteur du jeu iconique Elite. Installé à Cambridge, Frontier utilise son moteur de jeu propriétaire « COBRA » pour créer des jeux innovants, actuellement orientés vers les consoles de jeu et les ordinateurs.

À propos de Frontier Foundry Frontier Foundry est une chaîne d’édition spécifique de Frontier Developments. En formant des partenariats avec des développeurs externes de qualité et en tirant parti de l’expertise avérée de la société en matière d’édition, Frontier Foundry est la mieux placée pour proposer aux joueurs des jeux uniques et mémorables qui repoussent les limites et laissent un héritage.