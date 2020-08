Little Nightmares II sortira le 11 février 2021 sur Nintendo Switch

Lyon, FRANCE – 27 août 2020 – BANDAI NAMCO Entertainment Europe est heureux d’annoncer que Little Nightmares II sera disponible le 11 février 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et en PC Digital. Le jeu sera également disponible plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X, une mise à jour gratuite sera possible pour ceux qui possèdent déjà le titre.

Dans Little Nightmares II, les joueurs contrôleront Mono, un jeune garçon coincé dans un monde perturbant et sera accompagné de Six – la protagoniste du premier jeu – contrôlée par l’IA. La relation le travail d’équipe des deux enfants joueront un rôle très important dans l’histoire du jeu, que ce soit pour résoudre des puzzles, découvrir les sinistres secrets du monde ou encore pour échapper à ses monstrueux occupants comme le Chasseur ou la Maîtresse.

« Nous sommes ravis de dévoiler encore un peu plus Little Nightmares II, un an après son annonce à la gamescom 2019 », dit Lucas Roussel, Producteur du titre Little Nightmares II. « Nous voulions passer plus de temps sur ce jeu pour le perfectionner afin de créer la meilleure expérience possible et faire plaisir à nos fans. »

Des séquences de jeu du premier niveau, The Wilderness, seront montrées ce vendredi pendant la gamescom Studio. Rendez-vous pour en savoir plus au sujet de l’aventure de Mono et de Six dans le monde de Little Nightmares II.

Little Nightmares II sortira le 11 février 2021 sur PlayStation®4, Xbox One, PC Digital et Nintendo Switch

.