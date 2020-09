Le plein de vidéos pour Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau sur Nintendo Switch

Comme annoncé, comme attendu, le TGS 2020 Online en dévoile plus sur Hyrule Warriors: L’Ère du Fléau qui sortira sur Nintendo Switch le 20 novembre.

Un récit qui se déroule 100 ans avant The Legend of Zelda: Breath of the Wild…

Voyagez dans le passé et tentez d’empêcher la destruction du royaume dans Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sur Nintendo Switch !

Un siècle avant les événements de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le sort d’Hyrule est plus que jamais sur le point de se jouer. Menez vos forces au combat et affrontez la puissance du Fléau Ganon dans le conflit ultime pour la survie du royaume.

Menez la bataille du siècle !

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau marie le gameplay nerveux des jeux Warriors à l’univers et aux paysages grandioses de The Legend of Zelda: Breath of the Wild pour créer une expérience aussi unique qu’enivrante.

Un monde familier : découvrez les paysages du royaume sous un nouveau jour, avant que le Fléau Ganon n’y sème la désolation.

: découvrez les paysages du royaume sous un nouveau jour, avant que le Fléau Ganon n’y sème la désolation. Des visages connus : prenez le contrôle de Link, Zelda et des Prodiges tandis qu’ils font front pour empêcher le royaume de succomber aux ténèbres !

: prenez le contrôle de Link, Zelda et des Prodiges tandis qu’ils font front pour empêcher le royaume de succomber aux ténèbres ! Des combats frénétiques : équipez-vous de puissantes armes et utilisez les modules de la tablette sheikah pour terrasser des légions entières d’ennemis et triompher de redoutables adversaires.

: équipez-vous de puissantes armes et utilisez les modules de la tablette sheikah pour terrasser des légions entières d’ennemis et triompher de redoutables adversaires. Une narration travaillée : découvrez un scénario unique conté à la fois sur le champ de bataille et lors de cinématiques entièrement doublées.