Un nouveau patch pour The Outer Worlds sur Nintendo Switch

Il y a enfin un peu de bonnes nouvelles pour la version Nintendo Switch de The Outer Worlds.

Il est maintenant confirmé que la mise à jour attendue arrive “plus tard dans le mois” avec “des améliorations de la qualité de vie”. Plus de détails, y compris les notes de mise à jour, suivront bientôt. The Outer Worlds a été lancé sur Nintendo Switch en juin dernier. Après le lancement, de nombreux joueurs n’ont pas été satisfaits des performances du jeu très en deçà du tolerable, le framerate et la résolution étant très variables. La mise à jour de ce mois-ci permettra, espérons-le, de mettre en œuvre certaines améliorations techniques.

Good news, spacers! The Board is finalizing some quality of life improvements that will reach your Nintendo Switch later this month, making it easier to get more done during your shift! To celebrate, a can of Saltuna has been shipped to you for your enjoyment, you've earned it!🐟

— The Outer Worlds (@OuterWorlds) October 2, 2020