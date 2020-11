KINGDOM HEARTS Melody of Memory est aujourd’hui disponible

La bande-son de KINGDOM HEARTS III est également disponible dans le monde entier au format numérique

PARIS, le 13 novembre 2020 – Square Enix Ltd. et Disney célèbrent aujourd’hui le lancement de KINGDOM HEARTS Melody of Memory, le premier jeu de rythme et d’action de cette série de jeux vidéo. Dès aujourd’hui, les joueurs peuvent se battre au son des pistes plébiscitées de la compositrice légendaire Yoko Shimomura et des classiques indémodables de Disney, dont “Let It Go” et “Under the Sea,” sur console Nintendo Switch™, sur PlayStation®4 et famille d’appareils Xbox One dont la Xbox One X. Cet hymne à la musique et à l’aventure marque la première apparition de la série KINGDOM HEARTS sur Nintendo Switch.

Dans KINGDOM HEARTS Melody of Memory, les joueurs vivent de nouveau leurs moments préférés de la série aux côtés de Sora, Donald, Dingo et d’autres personnages familiers de KINGDOM HEARTS. Au fil de leurs pérégrinations dans des mondes Disney emblématiques, ils feront équipe avec leurs personnages Disney préférés. Ils apprendront à maîtriser plus de 140 pistes musicales, dont les célèbres “Destiny Islands”, “Hand in Hand”, “Working Together” de Yoko Shimomura, ainsi que certaines chansons classiques des univers cinématiques Disney.

Seul ou accompagné de leurs amis et de leur famille, en mode coop local ou en mode multijoueur en ligne, les joueurs sauteront et rebondiront au rythme de la bande-son grisante de KINGDOM HEARTS pour éliminer des ennemis et boss coriaces. Grâce à ses trois styles de jeu proposés, les joueurs de tous âges, quel que soit leur niveau, pourront profiter d’une aventure musicale magique avec KINGDOM HEARTS Melody of Memory. Le mode “Débutant” permet d’explorer tranquillement tous les mondes et toutes les pistes du jeu, tandis que le frénétique mode “Expert” sera l’occasion de montrer ses aptitudes en enchaînant rapidement des combos maîtrisés. Au fil de l’aventure, ils débloqueront des scènes emblématiques issues de la saga KINGDOM HEARTS toute entière, consultables dans la Galerie du jeu. Les modes compétitifs “Duels” enrichissent la formule avec des coups spéciaux permettant de contrecarrer l’adversaire. Les joueurs de la version Nintendo Switch™ pourront également participer à un mode “Chacun pour soi” avec un maximum de sept autres joueurs en local.

Pour fêter le lancement du titre, le jeu mobile à succès KINGDOM HEARTS Union χ Dark Road permet d’obtenir la toute nouvelle médaille SN++ – MoM Kairi pour une durée limitée. Vous découvrirez en jeu comment obtenir cette nouvelle médaille.

De plus, pour tous les fans avides de contenu musical KINGDOM HEARTS, la bande-son officielle de KINGDOM HEARTS III est désormais disponible dans le monde entier au format numérique. Cette bande-son offre dix heures d’écoute pour plus de 160 chansons issues du jeu à succès KINGDOM HEARTS III ainsi qu’une sélection raffinée de titres récents liés à KINGDOM HEARTS, composés par Yoko Shimomura, Takeharu Ishimoto et Tsuyoshi Sekito.

KINGDOM HEARTS Melody of Memory est disponible via la boutique SQUARE ENIX, le Nintendo eShop, PlayStation®Store, Microsoft Store et chez d’autres revendeurs participants. Pour une durée limitée, les joueurs qui achèteront la version PlayStation®4 via le PlayStation®Store recevront également le thème KINGDOM HEARTS Melody of Memory, jusqu’au 31 décembre 2020. La démo gratuite de KINGDOM HEARTS Melody of Memory est également disponible en téléchargement sur les trois plateformes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.kingdomhearts.com/mm

KINGDOM HEARTS Union χ Dark Road est disponible sous la forme d’une app free-to-play (avec achats intégrés) via l’App Store®, sur Google Play Store™ et Amazon Appstore.