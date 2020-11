Nintendo dévoile officiellement le patch de Noël pour Animal Crossing: New Horizons

Cet hiver, la nouvelle mise à jour fait souffler un vent frais sur votre île. Découvrez la fête du partage, le jour des cadeaux, de nouvelles options de coiffure ainsi que des fonctions de transfert de données de sauvegarde

17 novembre 2020 – La rigueur du froid hivernal approche, mais heureusement, vous aurez de quoi passer des fêtes en restant au chaud avec Animal Crossing: New Horizons sur Nintendo Switch. En plus des feuilles d’érable aux couleurs d’automne qui commencent à tomber des arbres, les îles situées dans l’hémisphère nord se couvriront d’un moelleux tapis de neige.

Le 19 novembre, une mise à jour* gratuite sera disponible pour Animal Crossing: New Horizons. Elle introduira des événements pour la période des fêtes ainsi que des améliorations qui vous donneront de nouvelles opportunités pour vous connecter avec vos amis ou votre famille, et profiter de la vie insulaire avec les résidents d’Animal Crossing: New Horizons. La nouvelle bande-annonce Animal Crossing: New Horizons – La mise à jour d’hiver arrive le 19 novembre ! (Nintendo Switch) donne un aperçu de tout ce que la mise à jour d’hiver a à vous offrir.

Des événements spéciaux **, comme la fête du partage le 26 novembre et le jour des cadeaux le 24 décembre, seront intégrés pour créer une expérience de fêtes unique que vous pourrez partager avec vos proches. La mise à jour d’hiver*** apportera également de nouvelles mimiques et coiffures, une option d’amélioration de l’espace de rangement et des fonctions de transfert de données de sauvegarde.

Quel que soit l’hémisphère que vous avez choisi dans le jeu, vous pourrez profiter des fonctionnalités suivantes à partir du 19 novembre :

Fête du partage – À l’occasion de la fête du partage qui aura lieu le 26 novembre, le grand chef Dindou organisera un événement sur la place. Aidez-le à trouver les ingrédients des plats qui y seront présentés. En aidant Dindou, vous recevrez même un cadeau. Remarque : cet événement nécessite au préalable la construction du bureau des résidents.

Jour des cadeaux – Le mois du jour des cadeaux approche. C’est le moment de l’année qui met en joie les résidents… votre île et votre place se mettront progressivement aux couleurs du thème des fêtes pour devenir de plus en plus festives au fil des semaines. Soyez à l’affût des arbres décorés ! En les secouant, vous pourrez faire tomber des décorations qui vous permettront de réaliser différentes créations de meubles des fêtes. Du 1er au 25 décembre, il sera possible d’acheter des jouets à la boutique Nook et de trouver des vêtements sur le thème des fêtes à la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Le 24 décembre, jour des cadeaux, Rodolphe fera une visite spéciale sur chaque île pour répandre l’esprit de Noël. En l’aidant à livrer les cadeaux, vous recevrez également un cadeau. Remarque : certains aspects de cet événement nécessitent au préalable la construction du bureau des résidents.

Nouvelles mimiques et coiffures – Il sera possible d’obtenir neuf nouvelles mimiques et six nouvelles options de coiffure contre des miles Nook au Nook Stop, dans le bureau des résidents.

Amélioration de l’espace de rangement – Les joueurs qui ont déjà amélioré leur intérieur à sa taille maximale et qui ont payé leur dette pourront obtenir une nouvelle extension de l’espace de rangement en parlant à Tom Nook au bureau des résidents. Cette option augmentera l’espace de rangement à 2400 emplacements.

Visite d’îles aléatoires en rêve – Tous ceux qui aiment faire la sieste pour visiter d’autres îles en rêve pourront désormais choisir de visiter des îles aléatoires, ce qui leur donnera de nouvelles sources d’inspiration pour personnaliser leur propre île.

Collaboration Animal Crossing: Pocket Camp – Pour célébrer le troisième anniversaire d’Animal Crossing: Pocket Camp, un modèle de smartphone Pocket Camp sera disponible dans Animal Crossing: New Horizons.

Transfert de données de résid ent et d ‘ île **** – Deux nouvelles fonctionnalités seront ajoutées pour offrir davantage de flexibilité dans la gestion des données de résident et d ‘ île . La fonction de transfert simple vous permet tra de transf érer des données de r é sident vers une autre console . Ces données incluent le nom, l ‘ apparence et l ‘ équipement d u r é sident, ainsi que son inventaire , son domicile et son espace de rangement. Une fonctionnalité séparée pour toute l’île vous permettra de déplacer vos données de sauvegarde utilisateur ainsi que l’île elle-même et tous ses résidents sur une autre console. Ce service fonctionnera via le logiciel de transfert d’île, disponible gratuitement sur le Nintendo eShop. Pour plus d’informations sur les avantages et les limites de ces nouveaux services de transfert de données, rendez-vous sur le site officiel.

… Et bien plus : de nouveaux objets saisonniers seront disponibles à partir du 1er décembre au Nook Stop. Entre le 26 et le 31 décembre, vous y trouverez également plusieurs objets festifs pour fêter le réveillon du nouvel an. En plus du contenu de la mise à jour, les joueurs pourront participer à un événement de compte à rebours qui débutera le 31 décembre à 19h, heure locale, afin de célébrer la nouvelle année avec leurs résidents ainsi que leurs proches et amis dans le jeu.

La prochaine mise à jour aura lieu fin janvier. Nous vous communiquerons plus d’informations à ce sujet dans les mois à venir.

Animal Crossing: New Horizons bénéficiera d’une mise à jour gratuite le 19 novembre. Cette mise à jour introduira les événements de la période des fêtes ainsi que d’autres améliorations, dont de nouvelles mimiques, de nouvelles coiffures, le transfert des données de résident et d’île, et bien plus.

* Les joueurs devront se connecter à Internet et télécharger la dernière mise à jour pour pouvoir accéder à certains événements de jeu quand ces derniers seront disponibles.

** Une mise à jour logicielle est nécessaire. Une connexion Internet haut débit est nécessaire pour télécharger les mises à jour logicielles. L’enregistrement et l’association d’un compte Nintendo ainsi que l’acceptation des conditions d’utilisation et de la politique de confidentialité Nintendo sont nécessaires.

*** Pour utiliser les services en ligne, les joueurs doivent avoir créé un compte Nintendo et avoir accepté les termes du contrat relatif au compte Nintendo. La politique de confidentialité du compte Nintendo s’applique. Certains services en ligne pourraient ne pas être accessibles dans tous les pays. Le jeu en ligne requiert une souscription payante.

**** Pour plus d’informations sur le transfert des données de sauvegarde et/ou le transfert d’utilisateurs d’une console Nintendo Switch à une autre, rendez-vous sur notre site de support : https://nintendo.fr/ACNH-transfert. (Remarque : pour transférer des données de sauvegarde, vous devrez télécharger le logiciel de transfert d’île sur le Nintendo eShop car ce jeu n’est pas compatible avec la fonction Transfert des données de sauvegarde, dans les paramètres de Gestion des données.)