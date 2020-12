Ouvrez votre propre clinique vétérinaire et prenez soin d’adorables chiens et chats !

Paris, 3 décembre 2020 – Avis aux amis des animaux : de charmants chiens et chats malades ont besoin de vous ! Enfilez votre stéthoscope, préparez les bandages et la lotion anti-puces : le jeu My Universe – Pet Clinic Cats & Dogs est désormais disponible en Europe sur PlayStation 4 et PC/Mac ! En Europe, le titre est également disponible sur Nintendo Switch en version physique et sortira le 21 décembre en version numérique sur le Nintendo eShop. Le jeu sortira le 9 février 2021 en Amérique du Nord.

Vous vous souciez du bien-être de vos compagnons félins et canins et vous avez toujours rêvé de découvrir le métier de vétérinaire ? Saisissez votre chance en prenant la tête d’une clinique vétérinaire et occupez-vous de chats et chiens malades ! Soyez attentif lors de l’examen médical, définissez les soins à prodiguer et veillez personnellement à leur bien-être à travers une dizaine d’activités : bander une plaie, administrer un traitement vermifuge, effectuer une radiographie ou encore préparer des médicaments, vous saurez tout sur la santé de nos animaux à quatre pattes favoris !

Réalisez votre rêve et apprenez à diriger votre propre clinique au fil de l’histoire. Evoluez dans votre carrière de vétérinaire pour débloquer de nouveaux traitements, recruter des aides-soignants, agrandir votre clinique et accueillir davantage d’animaux en détresse.

Commencez par choisir l’apparence de votre personnage et faites de votre clinique un lieu qui VOUS ressemble en personnalisant les différentes pièces à l’aide de nombreuses décorations. Améliorez votre équipement médical et surtout, n’oubliez pas d’offrir un peu de tendresse et de câlins à vos patients canins et félins pour les aider à se sentir mieux !

Caractéristiques du jeu :

Apprenez à maîtriser toute une variété de soins différents pour guérir les animaux – Rayons X, bandages, stéthoscope, préparation de médicaments… Sans oublier les essentielles gratouilles et caresses pour rassurer vos patients félins et canins. La santé de vos compagnons à quatre pattes n’aura plus de secrets pour vous !

Une clinique qui vous ressemble – Personnalisez votre clinique selon vos envies à l'aide de nombreux éléments de décoration comme des trophées, des fleurs, des vases ou encore des étagères.

Faites de votre clinique la meilleure de la ville – Agrandissez votre clinique et améliorez-la en débloquant de nouvelles salles pour faire profiter vos animaux des meilleurs soins : salle d'opération, pharmacie, salle de bain pour les animaux et bien plus encore.

De nombreux chats et chiens différents à découvrir – Familiarisez-vous avec les 10 races de chiens et les 10 races de chats disponibles, chacune proposant plusieurs variations de pelages ! Côté canin, vous pourrez retrouver les populaires Labradors, les magnifiques Huskies ou encore les adorables Corgis, et côté félins, vous pourrez vous occuper de grâcieux Siamois, de majestueux Persans ou même de Bengals, dont le pelage tacheté rappelle celui des léopards. Saurez-vous tous les reconnaître ?

Liez-vous d'amitié avec les animaux – Passez du temps avec les animaux en les caressant, en les rassurant et en jouant avec eux pour tisser un véritable lien !

Pet Clinic Cats & Dogs rejoint les jeux My Baby, Maîtresse d’école, Fashion Boutique et Cooking Star Restaurant, déjà présents dans la gamme My Universe. Les titres My Universe permettent aux enfants du monde entier de se projeter dans leur vie rêvée d’adulte. Ils font également partie du catalogue du label Microids Life, consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs.