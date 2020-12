L’éditeur de niveaux arrive en beta ouverte dans Baba is You

Développé par un Finlandais sans doute un peu fou, Baba Is You est un puzzle game très original qui nous a tapé dans l’oeil. Son créateur vient d’annoncer l’arrivée de l’éditeur de niveaux en beta ouverte au public sur Steam et en freeware. Annoncé il y a un an déjà, il est sur la bonne voix et ne devrait plus tarder désormais, le temps de corriger les bugs. Si vous êtes curieux, vous pouvez tester cela en attendant son arrivée sur Nintendo Switch.

The level-sharing open beta is now available on Steam! For those of you who want to check the game out but don’t have the game on Steam, I’ve set up a limited-time (freeware) version of the beta editor on https://t.co/sEKlbxMnF7: https://t.co/EynRX50Aun pic.twitter.com/2F2wog7Zkz

— Baba Is You (@babaisyou_) December 14, 2020