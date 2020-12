Le Tactical-RPG Gloria Union FHD Edition annoncé sur Switch au Japon pour 2021!

En 2006, la série de Tactical-RPG “Yggdra Union” naquit sur Gameboy Advance avant de se poursuivre via portage et quelques spin-off sur DS mais surtout sur PSP. On y verra alors en plus de “Yggdra Union“; la naissance de “Yggdra Unisson“, “Blaze Union” puis “Gloria Union” principalement sur PSP. Plus tôt cette année, le studio Sting en charge de la série a annoncé et sortie un portage HD de Yggdra Union sur Nintendo Switch. Notez que dans la série, seul Yggdra Union sur GBA est arrivé jusqu’en Europe à ce jour, le portage PSP a été localisé uniquement au USA et le portage HD sur Switch n’est toujours pas sorti de l’archipel Japonais. On ne saura pas ce que le studio ait pu en tiré en terme de vente. Ce que l’on peut dire en revanche c’est que cela semble les avoir convaincu de tenter un nouvel essai sur Switch en annonçant Gloria Union FHD Edition sur mobile mais également sur Switch pour une sortie prévu à un vague 2021. Reste à prier pour une sortie occidentale sur Switch de Yggdra Union et également peut être un jour celle de Gloria Union tout juste annoncé au Japon. On vous laisse ci-dessous un trailer de la version Switch de Yggdra Union afin de vous faire une idée de cette série ainsi que le tweet d’annonce de Gloria Union.