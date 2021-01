Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop Nintendo Switch.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

7 Billion Humans – $7.49 (prix de base: $14.99)

80’s Overdrive – $4.99 (prix de base: $9.99)

Abzu – $9.99 (prix de base: $19.99)

Adventures of Pip – $4.99 (prix de base: $9.99)

Aegis Defenders – $4.99 (prix de base: $19.99)

Ageless – $7.49 (prix de base: $14.99)

Alien: Isolation – $19.99 (prix de base: $34.99)

Anthill – $3.99 (prix de base: $9.99)

Ape Out – $7.49 (prix de base: $14.99)

Arcade Classics Anniversary Collection – $4.99 (prix de base: $19.99)

Armello – $7.99 (prix de base: $19.99)

ARMS – $41.99 (prix de base: $59.99)

A Short Hike – $6.39 (prix de base: $7.99)

Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Assassin’s Creed III Remastered – $15.99 (prix de base: $39.99)

Aviary Attorney: Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Away: Journey to the Unexpected – $4.24 (prix de base: $16.99)

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $21.99 (prix de base: $39.99)

Bad North – $7.49 (prix de base: $14.99)

Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions – $24.99 (prix de base: $49.99)

Banner Saga 1 – $4.99 (prix de base: $24.99)

Banner Saga 2 – $4.99 (prix de base: $24.99)

Banner Saga 3 – $8.74 (prix de base: $24.99)

Batman: The Enemy Within – $4.94 (prix de base: $14.99)

Batman: The Telltale Series – $4.94 (prix de base: $14.99)

Battle Chasers: Nightwar – $15.99 (prix de base: $39.99)

Blasphemous – $12.49 (prix de base: $24.99)

Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base: $9.99)

Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Bleed – $2.99 (prix de base: $11.99)

Bleed 2 – $3.74 (prix de base: $14.99)

Bloodstaind: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base: $9.99)

Bloodstained: Curse of the Moon 2 – $9.74 (prix de base: $14.99)

BoxBoy! + BoxGirl! – $6.99 (prix de base: $9.99)

Bridge Constructor Portal – $5.99 (prix de base: $14.99)

Broforce – $3.74 (prix de base: $14.99)

Broken Sword 5 – The Serpent’s Curse – $14.99 (prix de base: $29.99)

Brothers: A Tale of Two Sons – $10.49 (prix de base: $14.99)

Build a Bridge! – $2.99 (prix de base: $14.99)

Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

Captain Toad: Treasure Tracker – $27.99 (prix de base: $39.99)

Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $35.99 (prix de base: $59.99)

Carcassonne – $7.99 (prix de base: $19.99)

Cardpocalypse – $14.99 (prix de base: $24.99)

Carrion – $14.99 (prix de base: $19.99)

Carto – $15.99 (prix de base: $19.99)

Castle Crashers Remastered – $8.99 (prix de base: $14.99)

CastleStorm – $4.49 (prix de base: $14.99)

CastleStorm II – $8.99 (prix de base: $19.99)

Castlevania Anniversary Collection – $4.99 (prix de base: $19.99)

Catan – $9.99 (prix de base: $19.99)

Catherine: Full Body – $29.99 (prix de base: $49.99)

Child of Light Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Cities: Skylines: Nintendo Switch Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Citizens of Space – $4.49 (prix de base: $14.99)

City of Brass – $1.99 (prix de base: $19.99)

Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – $27.99 (prix de base: $39.99)

Code: Realize – Future Blessings – $27.99 (prix de base: $39.99)

Code: Realize – Guardian of Rebirth – $27.99 (prix de base: $39.99)

Collar X Malice – $27.99 (prix de base: $39.99)

Collar X Malice – Unlimited – $34.99 (prix de base: $49.99)

Contra Anniversary Collection – $4.99 (prix de base: $19.99)

Cosmic Star Heroine – $2.99 (prix de base: $14.99)

Creature in the Well – $9.74 (prix de base: $14.99)

CrossCode – $13.99 (prix de base: $19.99)

Crossing Souls – $3.74 (prix de base: $14.99)

Crown Trick – $15.99 (prix de base: $19.99)

Crysis Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

Curious Expedition – $8.99 (prix de base: $14.99)

Dandara: Trials of Fear Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

Darksiders Genesis – $15.99 (prix de base: $39.99)

Darksiders II Deathinitive Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Darksiders Warmastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

Death Road to Canada – $7.49 (prix de base: $14.99)

de Blob – $11.99 (prix de base: $29.99)

de Blob 2 – $11.99 (prix de base: $29.99)

Deponia – $3.99 (prix de base: $39.99)

Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $24.99 (prix de base: $49.99)

Dimension Drive – $1.99 (prix de base: $12.99)

Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base: $39.99)

Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $11.99 (prix de base: $29.99)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition – $34.99 (prix de base: $49.99)

Don’t Starve: Nintendo Switch Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Doom (1993) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom – $23.99 (prix de base: $59.99)

Doom 3 – $4.99 (prix de base: $9.99)

Doom 64 – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doom II (Classic) – $2.49 (prix de base: $4.99)

Doraemon Story of Seasons – $24.99 (prix de base: $49.99)

Double Cross – $4.99 (prix de base: $19.99)

Double Switch: 25th Anniversary Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

Downwell – $2.00 (prix de base: $2.99)

Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

Dragon’s Lair Trilogy – $9.99 (prix de base: $19.99)

Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

Dragon Ball Xenoverse 2 – $9.99 (prix de base: $49.99)

Dragon Marked for Death – $8.99 (prix de base: $14.99)

Dungeon of the Endless – $5.99 (prix de base: $19.99)

EarthNight – $7.49 (prix de base: $14.99)

Enter the Gungeon – $7.49 (prix de base: $14.99)

Evoland Legendary Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Exit the Gungeon – $6.99 (prix de base: $9.99)

Family Feud – $20.09 (prix de base: $29.99)

Felix the Reaper – $2.49 (prix de base: $24.99)

FIFA 21 Nintendo Switch Legacy Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Fight ‘N Rage – $11.99 (prix de base: $19.99)

Figment – $3.79 (prix de base: $19.99)

Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

Foregone – $19.49 (prix de base: $29.99)

Framed Collection – $3.99 (prix de base: $9.99)

Furi – $7.99 (prix de base: $19.99)

Fuser – $39.59 (prix de base: $59.99)

Fuser VIP Edition – $79.99 (prix de base: $99.99)

Gal Gun 2 – $19.49 (prix de base: $29.99)

Gato Roboto – $3.99 (prix de base: $7.99)

Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (prix de base: $29.99)

Ghostrunner – $22.49 (prix de base: $29.99)

Giga Wrecker Alt. – $12.49 (prix de base: $24.99)

Giraffe and Annika – $19.99 (prix de base: $29.99)

Going Under – $14.99 (prix de base: $19.99)

Golf With Your Friends – $11.99 (prix de base: $19.99)

Gonner – $1.99 (prix de base: $9.99)

Good Job! – $13.99 (prix de base: $19.99)

Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Grindstone – $15.99 (prix de base: $19.99)

Grip – $7.99 (prix de base: $39.99)

Gris – $6.79 (prix de base: $16.99)

GRIS – $6.79 (prix de base: $16.99)

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $8.99 (prix de base: $14.99)

Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base: $39.39)

Heave Ho – $4.99 (prix de base: $9.99)

Hob: The Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Horizon Chase Turbo – $4.99 (prix de base: $19.99)

Hotline Miami Collection – $12.49 (prix de base: $24.99)

Hover – $7.49 (prix de base: $24.99)

Human Resource Machine – $7.49 (prix de base: $14.99)

HyperBrawl Tournament – $14.99 (prix de base: $24.99)

Hypercharge: Unboxed – $13.99 (prix de base: $19.99)

HyperParasite – $2.49 (prix de base: $17.99)

ibb & obb – $4.49 (prix de base: $14.99)

Immortals Fenyx Rising – $39.99 (prix de base: $59.99)

Indivisible – $17.99 (prix de base: $29.99)

InnerSpace – $3.99 (prix de base: $19.99)

Inside – $6.79 (prix de base: $19.99)

Invisible, Inc. Nintendo Switch Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Iris and the Giant – $13.49 (prix de base: $14.99)

Jeopardy! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Jump Force Deluxe Edition – $29.99 (prix de base: $49.99)

Just Dance 2021 – $29.99 (prix de base: $49.99)

Katamari Damacy Reroll – $9.89 (prix de base: $29.99)

Katana Zero – $8.99 (prix de base: $14.99)

Kemono Heroes – $8.99 (prix de base: $14.99)

Killer Queen Black – $9.99 (prix de base: $19.99)

Kingdom: New Lands – $3.74 (prix de base: $14.99)

Kingdom Two Crowns – $12.99 (prix de base: $19.99)

Kirby Star Allies – $41.99 (prix de base: $59.99)

La-Mulana – $8.99 (prix de base: $14.99)

La-Mulana 2 – $14.99 (prix de base: $24.99)

Last Day of June – $9.99 (prix de base: $19.99)

LEGO City Undercover – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO DC Super-Villains – $14.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Harry Potter Collection – $14.99 (prix de base: $49.99)

LEGO Jurassic World – $11.99 (prix de base: $39.99)

LEGO Marvel Super Heroes 2 – $8.99 (prix de base: $29.99)

LEGO Ninjago Movie Video Game – $14.99 (prix de base: $49.99)

LEGO The Incredibles – $17.99 (prix de base: $59.99)

LEGO Worlds – $7.49 (prix de base: $29.99)

Light Fall – $7.49 (prix de base: $14.99)

Limbo – $3.39 (prix de base: $9.99)

Little Dragons Cafe – $29.99 (prix de base: $59.99)

Little Inferno – $4.99 (prix de base: $14.99)

Lonely Mountains: Downhill – $13.39 (prix de base: $19.99)

Lumines Remastered – $7.49 (prix de base: $14.99)

Machinarium – $5.24 (prix de base: $14.99)

Mad Rat Dead – $29.99 (prix de base: $39.99)

Manifold Garden – $14.99 (prix de base: $19.99)

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $29.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle – $14.99 (prix de base: $59.99)

Mario + Rabbids Kingdom Battle Gold Edition – $19.99 (prix de base: $79.99)

Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base: $19.99)

Masters of Anima – $2.49 (prix de base: $9.99)

Mega Man 11 – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mega Man Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man X Legacy Collection 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $19.79 (prix de base: $29.99)

Metro 2033 Redux – $11.24 (prix de base: $24.99)

Metro: Last Light Redux – $11.24 (prix de base: $24.99)

Mighty Gunvolt Burst – $3.99 (prix de base: $9.99)

Minit – $4.99 (prix de base: $9.99)

Monopoly – $9.99 (prix de base: $39.99)

Mortal Kombat 11 – $19.99 (prix de base: $49.99)

Mosaic – $13.99 (prix de base: $19.99)

Mother Russia Bleeds – $3.74 (prix de base: $14.99)

Moto Rush GT – $1.99 (prix de base: $14.99)

Moving Out – $14.99 (prix de base: $24.99)

Mr. Driller DrillLand – $14.99 (prix de base: $29.99)

Mutant Football League: Dynasty Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

Mutant Mudds Collection – $2.99 (prix de base: $14.99)

Mutant Year Zero: Road to Eden – Deluxe Edition – $17.99 (prix de base: $44.99)

My Friend Pedro – $9.99 (prix de base: $19.99)

My Hero One’s Justice 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

NAIRI: Tower of Shirin – $1.99 (prix de base: $4.99)

Namco Museum – $9.89 (prix de base: $29.99)

Namco Museum Archives Vol 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $29.99 (prix de base: $49.99)

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $19.99 (prix de base: $39.99)

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $19.99 (prix de base: $39.99)

Nekopara Vol. 1 – $7.49 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 2 – $7.49 (prix de base: $14.99)

Nekopara Vol. 3 – $7.49 (prix de base: $14.99)

Neo Cab – $11.99 (prix de base: $19.99)

Neon Abyss – $14.99 (prix de base: $19.99)

Neverwinter Nights: Enhanced Edition – $24.99 (prix de base: $49.99)

Nidhogg 2 – $5.99 (prix de base: $14.99)

Night Trap: 25th Anniversary Edition – $2.99 (prix de base: $14.99)

Ni no Kuni – $14.99 (prix de base: $49.99)

Northgard – $13.99 (prix de base: $34.99)

No Straight Roads – $26.79 (prix de base: $39.99)

Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

One Piece: Pirate Warriors 4 – $29.99 (prix de base: $59.99)

One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle – $4.99 (prix de base: $19.99)

Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition – $13.99 (prix de base: $19.99)

Ori and the Will of the Wisps – $25.49 (prix de base: $29.99)

Othercide – $26.79 (prix de base: $39.99)

Our World is Ended – $17.49 (prix de base: $49.99)

Overcooked 2 – $12.49 (prix de base: $24.99)

Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $7.99 (prix de base: $19.99)

Paradise Killer – $13.99 (prix de base: $19.99)

Paratopic – $2.74 (prix de base: $5.49)

Party Crashers – $1.99 (prix de base: $15.00)

Party Golf – $1.99 (prix de base: $15.00)

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

PictoQuest – $4.99 (prix de base: $9.99)

Piczle Cross Adventure – $7.49 (prix de base: $9.99)

Pikuniku – $3.24 (prix de base: $12.99)

Pillars of Eternity: Complete Edition – $34.99 (prix de base: $49.99)

Piofiore: Fated Memories – $34.99 (prix de base: $49.99)

PixARK – $14.79 (prix de base: $39.99)

Planescape: Torment and Icewind Dale: Enhanced Editions – $24.99 (prix de base: $49.99)

Postal Redux – $5.99 (prix de base: $9.99)

Prinny 2: Dawn of Operation Panties, Dood! – $14.99 (prix de base: $19.99)

Prinny: Can I Really Be the Hero? – $14.99 (prix de base: $19.99)

Prison Architect: Nintendo Switch Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

Puyo Puyo Tetris 2 – $29.99 (prix de base: $39.99)

Raiden V: Director’s Cut – $8.99 (prix de base: $29.99)

Raji: An Ancient Epic – $18.74 (prix de base: $24.99)

Rayman Legends Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $39.99)

Reigns: Game of Thrones – $1.99 (prix de base: $3.99)

Reigns: King & Queens – $3.99 (prix de base: $7.99)

RISE: Race the Future – $10.71 (prix de base: $16.49)

RISK Global Domination – $9.99 (prix de base: $19.99)

RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

Riverbond – $9.99 (prix de base: $24.99)

Road Redemption – $9.99 (prix de base: $19.99)

Rogue Legacy – $5.09 (prix de base: $14.99)

Roki – $11.99 (prix de base: $19.99)

Root Letter: Last Answer – $17.99 (prix de base: $29.99)

RPG Maker MV – $34.99 (prix de base: $49.99)

Ruiner – $9.99 (prix de base: $19.99)

Saints Row: The Third – The Full Package – $17.99 (prix de base: $39.99)

Saints Row IV: Re-Elected – $19.99 (prix de base: $39.99)

Saturday Morning RPG – $1.99 (prix de base: $9.99)

Sausage Sports Club – $4.50 (prix de base: $15.00)

Scribblenauts Mega Pack – $9.99 (prix de base: $39.99)

SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Columns II: A Voyage Through Time – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Fantasy Zone – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages G-Loc Air Battle – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Gain Ground – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Herzog Zwei – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Ichidant-R – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Out Run – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Phantasy Star – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Puyo Puyo – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Shinobi – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Space Harrier – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Thunder Force AC – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Virtua Racing – $5.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $3.99 (prix de base: $7.99)

SEGA Genesis Classics – $14.99 (prix de base: $29.99)

Shining Resonance Refrain – $11.99 (prix de base: $29.99)

Shinsekai Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

Skullgirls 2nd Encore – $14.99 (prix de base: $24.99)

Slender: The Arrival – $1.99 (prix de base: $9.99)

SmileBASIC 4 – $16.74 (prix de base: $24.99)

Snipperclips – $13.99 (prix de base: $19.99)

SNK 40th Anniversary Collection – $19.99 (prix de base: $39.99)

Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

South Park: The Fractured but Whole – $14.99 (prix de base: $59.99)

South Park: The Stick of Truth – $11.99 (prix de base: $29.99)

Speed Dating for Ghosts – $2.09 (prix de base: $6.99)

Spirit Hunter: Death Mark – $24.99 (prix de base: $49.99)

Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base: $49.99)

Splasher – $3.74 (prix de base: $14.99)

Splatoon 2 – $41.99 (prix de base: $59.99)

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $20.09 (prix de base: $29.99)

Squids Odyssey – $2.99 (prix de base: $14.99)

Starlink: Battle for Atlas – $14.99 (prix de base: $59.99)

Starlink: Battle for Atlas Deluxe Edition – $23.99 (prix de base: $79.99)

Star Wars Episode I Racer – $7.49 (prix de base: $14.99)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base: $19.99)

Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast – $4.99 (prix de base: $9.99)

Star Wars Pinball – $17.99 (prix de base: $29.99)

SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

SteamWorld Dig 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Heist: Ultimate Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech – $12.49 (prix de base: $24.99)

Stick it to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

Stikbold! A Dodgeball Adventure Deluxe – $2.99 (prix de base: $14.99)

Stories Untold – $4.99 (prix de base: $9.99)

Stranger Things 3: The Game – $4.99 (prix de base: $9.99)

Street Fighter 30th Anniversary Collection – $14.99 (prix de base: $29.99)

Sunless Sea: Zubmariner Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

Super Bomberman R – $9.99 (prix de base: $39.99)

Superbrothers: Sword & Sworcery EP – $2.99 (prix de base: $9.99)

Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $14.99 (prix de base: $59.99)

Super Mario Maker 2 – $41.99 (prix de base: $59.99)

Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $19.99 (prix de base: $29.99)

Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition – $14.99 (prix de base: $59.99)

Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base: $7.49)

Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $14.99 (prix de base: $49.99)

Tales of Vesperia: Definitive Edition – $12.49 (prix de base: $49.99)

Tangledeep – $9.99 (prix de base: $19.99)

Tangle Tower – $12.99 (prix de base: $19.99)

Team Sonic Racing – $19.99 (prix de base: $29.99)

Tens! – $8.99 (prix de base: $14.99)

Terraria – $14.99 (prix de base: $29.99)

TerraTech – $14.99 (prix de base: $24.99)

The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

The Escapists: Complete Edition – $3.74 (prix de base: $14.99)

The Last Campfire – $10.49 (prix de base: $14.99)

The LEGO Movie 2 Videogame – $11.99 (prix de base: $39.99)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game – Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Next Penelope – $2.00 (prix de base: $12.99)

The Red Strings Club – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Sinking City – $12.49 (prix de base: $49.99)

The Spectrum Retreat – $6.49 (prix de base: $12.99)

The Survivalists – $18.74 (prix de base: $24.99)

The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Talos Principle: Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $29.99)

The Walking Dead: A New Frontier – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Walking Dead: Season Two – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Walking Dead: The Complete First Season – $7.49 (prix de base: $14.99)

The Walking Dead: The Final Season – Season Pass – $9.99 (prix de base: $19.99)

The Wonderful 101: Remastered – $27.19 (prix de base: $39.99)

Toki Tori – $1.99 (prix de base: $4.99)

Toki Tori 2+: Nintendo Switch Edition – $1.99 (prix de base: $14.99)

Tools Up! – $7.99 (prix de base: $19.99)

Torchlight II – $11.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising – $5.99 (prix de base: $19.99)

Trials Rising Gold Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

Tricky Towers – $7.49 (prix de base: $14.99)

Trover Saves the Universe – $17.99 (prix de base: $29.99)

TumbleSeed – $4.94 (prix de base: $14.99)

Tumblestone – $1.99 (prix de base: $14.99)

Two Point Hospital – $19.99 (prix de base: $39.99)

Ty the Tasmanian Tiger HD – $20.99 (prix de base: $29.99)

Underhero – $10.19 (prix de base: $16.99)

Under Night In-Birth Exe:late[cl-r] – $27.99 (prix de base: $39.99)

Unrailed! – $9.99 (prix de base: $19.99)

Unruly Heroes – $9.59 (prix de base: $19.99)

Urban Flow – $1.99 (prix de base: $14.99)

VA-11 Hall-A: Cyberpunk Bartender Action – $9.89 (prix de base: $14.99)

Valkyria Chronicles – $9.99 (prix de base: $19.99)

Valykria Chronicles 4 – $17.99 (prix de base: $29.99)

Vampyr – $17.49 (prix de base: $49.99)

void tRlLM(); //Void Terrarium – $14.99 (prix de base: $24.99)

Volgarr the Viking – $2.49 (prix de base: $9.99)

Volta-X – $9.99 (prix de base: $19.99)

Warborn – $16.74 (prix de base: $24.99)

West of Loathing – $7.70 (prix de base: $11.00)

Wheel of Fortune – $7.99 (prix de base: $19.99)

Witcheye – $2.49 (prix de base: $4.99)

Wizard of Legend – $6.39 (prix de base: $15.99)

Wolfenstein: Youngblood – $8.99 (prix de base: $29.99)

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition – $11.99 (prix de base: $39.99)

Wonder Boy Returns Remix – $7.49 (prix de base: $14.99)

World of Goo – $7.49 (prix de base: $14.99)

Worms W.M.D – $7.49 (prix de base: $29.99)

Xeodrifter – $1.99 (prix de base: $9.99)

Yaga – $14.99 (prix de base: $24.99)

Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yono and the Celestial Elephants – $4.99 (prix de base: $19.99)

Yooka-Laylee – $9.99 (prix de base: $39.99)

Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $11.99 (prix de base: $29.99)

Yoshi’s Crafted World – $41.99 (prix de base: $59.99)

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution – $19.99 (prix de base: $39.99)

Zoids Wild Blast Unleashed – $27.99 (prix de base: $39.99)