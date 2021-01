La version physique de Kingdom of Amalur sera complète sur Nintendo Switch

Sorti initialement en 2012, Kingdom of Amalur: Reckoning est un RPG en monde ouvert crée par l’ancien lead designer de Elder Scrolls IV: Oblivion, pour la version remasterisée du jeu intitulée Re-Reckoning, THQ a choisi la Nintendo Switch pour y faire un portage et arpenter les vastes étendues d’Amalur où que vous soyez !

Pour ceux qui ne connaîtraient pas la licence, il s’agît d’un RPG assez bien rempli dans la veine des Elder Scrolls, ce remake sorti en fin d’année sur les autres supports arrivera le 16 Mars 2021 sur Nintendo Switch

Le jeu vous proposera :

Voici le trailer d’annonce qui accompagne la nouvelle :

Dans un tweet publié sur le compte officiel du jeu, THQ Nordic a insisté sur le fait que le jeu complet tiendra sur la cartouche fournie avec l’édition physique du jeu :

There will be both, a digital and a physical edition available for the Nintendo Switch version of Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. The physical edition will have the FULL game on the cartridge, NO downloads are required. #ReReckoning pic.twitter.com/uWKeF6EPoU

— Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (@ReckoningGame) January 20, 2021